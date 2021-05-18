طريقة عمل كباب حلة باللحمة بالصوص الرهيب واسرار طعمه اللذيذ خطوة بخطوة

يعد الكباب من أكثر المأكولات التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها اما لها من مذاق جيد وأكثر من رائع، وللتغير في طعمه يمكن تحضيره في الحلة بدلا من شويه، ونظرًا لعدم معرفة العديد من الأشخاص في معرفة كيفية تحضيره، ومن ثم يقبلون على شرائه من الخارج، نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره في المنزل. طريقة عمل كباب حلة باللحمة طريقة عمل كباب حلة باللحمة المكونات: كيلو لحمة طازج.

نصف كيلو بصل.

ربع كيلو طماطم.

فص ثوم.

فلفل أسود.

كزبرة.

حبهان.

ملح ابيض.

مكعبات زبدة.

ورق لورى.

قرفة خشب. طريقة تحضير كباب حلة باللحمة نحضر كيلو اللحمة الطازج ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات ثم نقوم بغسله جيدا لكي يصبح خاليا من أي شوائب.

نقوم بإحضار وعاء ونضع به مكعبات اللحمة ورشة من الملح الابيض والفلفل الاسود ونقوم بتقليبه جيدا.

نترك الفلفل والملح الأبيض مع مكعبات اللحمة لكي تتشرب جميع مكونات اللحمة من الفلفل الأسود والملح.

نحضر مقلاة ونضع بها مكعب من الزبدة على نار متوسطة ونقوم بتقشير البصل وغسله جيدا ثم تقطيعها إلى مكعبات او شرائح حسب الرغبة.

نضع البصل بعد تقطيعه في الزبدة ونقوم بتقليبه لمدة 3 دقائق ثم نضيع بعد ذلك مكعبات اللحمة ونستمر في التقليب لمدة خمسة دقائق على نار هادئة.

نقوم بإحضار كوب من الماء الفاتر ونضعه على اللحمه والبصل ونضع الطماطم بعد بشرها ونضيف لكي نحصل علي مذاق مميز لكباب الحلة.

نضيف ملعقة من الكزبرة المطحونة وملعقة من الاسود الناعم وقرفة خشب وورق لوري وفي النهاية نضيف الحبهان ونقوم بتقليبه جيدا.

نحضر فص ثوم ونقوم بتقشيرها وبعد ذلك نقوم ببشرة جيدا ونضعه علي كباب الحلة يحتوي الثوم على زيوت مفيدة ومغذية يعطي مذاقا خاصا.

نترك كباب الحلة لمدة 10 دقائق لكي تتم عملية التسوية ويقدم ساخنا بجوار العيش او الارز الابيض. طريقة تحضير كباب حلة باللحمة الوسوم

يعد الكباب من أكثر المأكولات التي يفضل العديد من الأشخاص تناولها اما لها من مذاق جيد وأكثر من رائع، وللتغير في طعمه يمكن تحضيره في الحلة بدلا من شويه، ونظرًا لعدم معرفة العديد من الأشخاص في معرفة كيفية تحضيره، ومن ثم يقبلون على شرائه من الخارج، نقدم لكم من خلال موقعنا هذا كيفية تحضيره في المنزل. طريقة عمل كباب حلة باللحمة طريقة عمل كباب حلة باللحمة المكونات: كيلو لحمة طازج.

نصف كيلو بصل.

ربع كيلو طماطم.

فص ثوم.

فلفل أسود.

كزبرة.

حبهان.

ملح ابيض.

مكعبات زبدة.

ورق لورى.

قرفة خشب. طريقة تحضير كباب حلة باللحمة نحضر كيلو اللحمة الطازج ونقوم بتقطيعها إلى مكعبات ثم نقوم بغسله جيدا لكي يصبح خاليا من أي شوائب.

نقوم بإحضار وعاء ونضع به مكعبات اللحمة ورشة من الملح الابيض والفلفل الاسود ونقوم بتقليبه جيدا.

نترك الفلفل والملح الأبيض مع مكعبات اللحمة لكي تتشرب جميع مكونات اللحمة من الفلفل الأسود والملح.

نحضر مقلاة ونضع بها مكعب من الزبدة على نار متوسطة ونقوم بتقشير البصل وغسله جيدا ثم تقطيعها إلى مكعبات او شرائح حسب الرغبة.

نضع البصل بعد تقطيعه في الزبدة ونقوم بتقليبه لمدة 3 دقائق ثم نضيع بعد ذلك مكعبات اللحمة ونستمر في التقليب لمدة خمسة دقائق على نار هادئة.

نقوم بإحضار كوب من الماء الفاتر ونضعه على اللحمه والبصل ونضع الطماطم بعد بشرها ونضيف لكي نحصل علي مذاق مميز لكباب الحلة.

نضيف ملعقة من الكزبرة المطحونة وملعقة من الاسود الناعم وقرفة خشب وورق لوري وفي النهاية نضيف الحبهان ونقوم بتقليبه جيدا.

نحضر فص ثوم ونقوم بتقشيرها وبعد ذلك نقوم ببشرة جيدا ونضعه علي كباب الحلة يحتوي الثوم على زيوت مفيدة ومغذية يعطي مذاقا خاصا.

نترك كباب الحلة لمدة 10 دقائق لكي تتم عملية التسوية ويقدم ساخنا بجوار العيش او الارز الابيض. طريقة تحضير كباب حلة باللحمة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كباب حلة باللحمة بالصوص الرهيب واسرار طعمه اللذيذ خطوة بخطوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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