اسهل واسرع طريقة لعجينة الكريب الاصلية مثل المطاعم واسرار نجاحة بسهولة وبدون تكلفة

اسهل واسرع طريقة لعجينة الكريب الاصلية ، عندما تقدم الأمهات على تحضير أحد وصفات الأطعمة السريعة تتساءل عن المكونات أولاً لأن يوجد بعضاً منها لا تحب أن تضيفه إلى العجينة وهذا يجعلها تعتقد بأنها لا تحصل على الطريقة بشكل جيد، ولكن اليوم حرصنا على أن نأتيكِ بطريقة جيدة لتحضير عجينة الكريب بدون إضافة الحليب أو اللبن فتابعينا بالسطور القادمة للتعرف على الخطوات بالتفصيل.

اسهل واسرع طريقة لعجينة الكريب الاصلية

يحتوي الكريب على العديد من المقادير المتنوعة التي تساعد على تحضير عجينة الكريب بدون الحاجة إلى إضافة اللبن عن طريق اتباع التالي:

3 كوب دقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2/1 ملعقة سكر.

2 كوب ماء.