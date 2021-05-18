اسهل واسرع طريقة لعجينة الكريب الاصلية مثل المطاعم واسرار نجاحة بسهولة وبدون تكلفة

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اسهل واسرع طريقة لعجينة الكريب الاصلية ، عندما تقدم الأمهات على تحضير أحد وصفات الأطعمة السريعة تتساءل عن المكونات أولاً لأن يوجد بعضاً منها لا تحب أن تضيفه إلى العجينة وهذا يجعلها تعتقد بأنها لا تحصل على الطريقة بشكل جيد، ولكن اليوم حرصنا على أن نأتيكِ بطريقة جيدة لتحضير عجينة الكريب بدون إضافة الحليب أو اللبن فتابعينا بالسطور القادمة للتعرف على الخطوات بالتفصيل.
اسهل واسرع طريقة لعجينة الكريب الاصلية
يحتوي الكريب على العديد من المقادير المتنوعة التي تساعد على تحضير عجينة الكريب بدون الحاجة إلى إضافة اللبن عن طريق اتباع التالي:المقادير:
- 3 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة سكر.
- 2 كوب ماء.
- احضري وعاء عميق يضاف لها الدقيق مع الملح والسكر وقلبيهم مع بعضهم جيداً.
- ثم يضاف الماء بالتدريج ومن ثم يتم خلط المكونات مع بعضها حتى يتكون لديك عجينة سائلة.
- تترك عجينة الكريب جانباً في مكان دافئ حتى ترتاح.
- ومن ثم يتم وضع طاسة على النار مدهونة بقليل من الزيت ويترك حتى أن يصبح ساخن.
- ثم قومي باستخدام مقدار مغرفة من عجينة الكريب ويترك حتى أن يصبح باللون الذهبي.
- بعد ذلك يتم تقليبها على الوجه الآخر وتركيه حتى أن يتم تحميرها وتصبح باللون الذهبي ومن ثم يتم رفعها من على النار.
- استمري على هذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين الموجودة لديك ومن ثم يتم البدء في حشوه الكريب بما ترغبين سواء حلو أو حادق.
- فمثلاً قومي بخلط المستردة مع الليمون وبودرة البصل والثوم والملح والفلفل لكي تحصلين على حشو كريمي مميز مع السلمون المدخن وقدميه وهو بارد.
- كما يمكن أن يتم حشوه بالفراخ الكرسبي مع الكاتشب والمايونيز وقدميها وهي ساخنة وتمتعي بطعم ولا أروع.
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اسهل واسرع طريقة لعجينة الكريب الاصلية ، عندما تقدم الأمهات على تحضير أحد وصفات الأطعمة السريعة تتساءل عن المكونات أولاً لأن يوجد بعضاً منها لا تحب أن تضيفه إلى العجينة وهذا يجعلها تعتقد بأنها لا تحصل على الطريقة بشكل جيد، ولكن اليوم حرصنا على أن نأتيكِ بطريقة جيدة لتحضير عجينة الكريب بدون إضافة الحليب أو اللبن فتابعينا بالسطور القادمة للتعرف على الخطوات بالتفصيل.
اسهل واسرع طريقة لعجينة الكريب الاصلية
يحتوي الكريب على العديد من المقادير المتنوعة التي تساعد على تحضير عجينة الكريب بدون الحاجة إلى إضافة اللبن عن طريق اتباع التالي:المقادير:
- 3 كوب دقيق.
- 1 ملعقة صغيرة ملح.
- 2/1 ملعقة سكر.
- 2 كوب ماء.
- احضري وعاء عميق يضاف لها الدقيق مع الملح والسكر وقلبيهم مع بعضهم جيداً.
- ثم يضاف الماء بالتدريج ومن ثم يتم خلط المكونات مع بعضها حتى يتكون لديك عجينة سائلة.
- تترك عجينة الكريب جانباً في مكان دافئ حتى ترتاح.
- ومن ثم يتم وضع طاسة على النار مدهونة بقليل من الزيت ويترك حتى أن يصبح ساخن.
- ثم قومي باستخدام مقدار مغرفة من عجينة الكريب ويترك حتى أن يصبح باللون الذهبي.
- بعد ذلك يتم تقليبها على الوجه الآخر وتركيه حتى أن يتم تحميرها وتصبح باللون الذهبي ومن ثم يتم رفعها من على النار.
- استمري على هذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين الموجودة لديك ومن ثم يتم البدء في حشوه الكريب بما ترغبين سواء حلو أو حادق.
- فمثلاً قومي بخلط المستردة مع الليمون وبودرة البصل والثوم والملح والفلفل لكي تحصلين على حشو كريمي مميز مع السلمون المدخن وقدميه وهو بارد.
- كما يمكن أن يتم حشوه بالفراخ الكرسبي مع الكاتشب والمايونيز وقدميها وهي ساخنة وتمتعي بطعم ولا أروع.
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