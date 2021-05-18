سر خلطته كفته الحاتي مع الأزر الأصفر المعمر اللذيذ والطعم روعه

خلطته كفته الحاتي مع الأزر الأصفر المعمر، تحضير صنية كفته مع الأزر الأصفر من الأكلات المختلفة التي يمكن تحضيرها لأفراد العائلة وتقديمها علي مائدة الطعام فهي أكلة مختلفة بدلا من حيرة كل يوم في تحديد نوع الطعام وطبخه. خلطته كفته الحاتي مع الأزر الأصفر المعمر اللذيذ خلطته كفته الحاتي مع الأزر الأصفر المعمر اللذيذ مكونات كفته الحاتي 500 جرام لحمة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

بودرة. ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة فلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

3 بيضات.

4 ملعقة كبيرة بقسماط.

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم. طريقة تحضير الكفتة في وعاء عميق يتم وضع اللحم المفروم وإضافة باقي مكونات الكفتة إلى اللحم والتقليب جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها.

صينية فرن يتم دهنها بالزبدة أو الزيت ووضع اللحم المفروم بها وعمله في شكل مكعبات.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركها لمدة 30-40 دقيقة حتى تنضج وتستوي ثم إخراجها من الفرن. طريقة تحضير الكفتة مكونات الأزر الأصفر المعمر كوبان من الأرز.

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

2 عود قرفة.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

لتر ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

ملعقة ملح طعام ممسوحة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة تحضير الأزر الأصفر المعمر في وعاء عميق يتم وضع الزيت وتركه حتى يسخن ثم إضافة البصل وتقليبه حتى يذبل.

يتم إضافة الكركم والقرفة والملح والزيت ثم التقليب.

يتم إضافة الأرز والتقليب وبعدها إضافة الماء مباشرة حتى يغطي الأرز.

يتم ترك الأرز على النار حتى يغلي ثم تهدئة درجة حرارة النار وتركه لمدة 20 دقيقة حتى يستوي.

يتم تقديم صينيه كفته مع الأزر الأصفر والسلطة والمقبلات. مكونات الأزر الأصفر المعمرطريقة تحضير الأزر الأصفر المعمر الوسوم

خلطته كفته الحاتي مع الأزر الأصفر المعمر، تحضير صنية كفته مع الأزر الأصفر من الأكلات المختلفة التي يمكن تحضيرها لأفراد العائلة وتقديمها علي مائدة الطعام فهي أكلة مختلفة بدلا من حيرة كل يوم في تحديد نوع الطعام وطبخه. خلطته كفته الحاتي مع الأزر الأصفر المعمر اللذيذ خلطته كفته الحاتي مع الأزر الأصفر المعمر اللذيذ مكونات كفته الحاتي 500 جرام لحمة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

بودرة. ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

ربع ملعقة صغيرة فلفل الأسود.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

3 بيضات.

4 ملعقة كبيرة بقسماط.

ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم. طريقة تحضير الكفتة في وعاء عميق يتم وضع اللحم المفروم وإضافة باقي مكونات الكفتة إلى اللحم والتقليب جيدا حتى تمتزج المكونات ببعضها.

صينية فرن يتم دهنها بالزبدة أو الزيت ووضع اللحم المفروم بها وعمله في شكل مكعبات.

يتم وضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتركها لمدة 30-40 دقيقة حتى تنضج وتستوي ثم إخراجها من الفرن. طريقة تحضير الكفتة مكونات الأزر الأصفر المعمر كوبان من الأرز.

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

2 عود قرفة.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

لتر ماء.

2 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

ملعقة ملح طعام ممسوحة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة تحضير الأزر الأصفر المعمر في وعاء عميق يتم وضع الزيت وتركه حتى يسخن ثم إضافة البصل وتقليبه حتى يذبل.

يتم إضافة الكركم والقرفة والملح والزيت ثم التقليب.

يتم إضافة الأرز والتقليب وبعدها إضافة الماء مباشرة حتى يغطي الأرز.

يتم ترك الأرز على النار حتى يغلي ثم تهدئة درجة حرارة النار وتركه لمدة 20 دقيقة حتى يستوي.

يتم تقديم صينيه كفته مع الأزر الأصفر والسلطة والمقبلات. مكونات الأزر الأصفر المعمرطريقة تحضير الأزر الأصفر المعمر

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