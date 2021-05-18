سويسرول الشكولاتة الاصلى الفاخر هش وقطنى وخفيف واقتصادى باقل تكاليف سهل وسريع

سويسرول الشكولاتة الاصلى الفاخر ، سويسرول الشكولاتة من أكثر أنواع الحلوى الذي يحب أن يتناولها الأطفال لأنه يحتوي على الشوكولاتة اللذيذة الذي يحبونها، كما يتم تحضيرها بكل سهولة في البيت بدلاً من أن يتم شرائها من محلات الحلوى وهذا يكلفك كثيراً سيدتي، بجانب أن من الممكن يتم تحضيرها عند استقبال الضيوف، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل سويسرول الشكولاتة اللذيذة. سويسرول الشكولاتة الاصلى الفاخر سويسرول الشكولاتة الاصلى الفاخر نقدم إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل سويسرول الشكولاتة في البيت كالتالي: 2/1 كوب من السكر.

1 ملعقة كبيرة من سحوق الكاكاو الخام.

2/1 ملعقة صغيرة من الملح.

5 بيضات حجم كبير.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

4/1 كوب عصير برتقال.

5 ملاعق كريم شانتيه.

حبات فراولة أو توت أو شوكولاتة للتزين. طريقة التحضير: في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ثم قومي بخفق البيض مضاف له الفانيليا والسكر حتى أن يتضاعف حجم البيض ويصبح باللون الفاتح.

بعدها يتم خلط كافة المكونات الجافة مع بعضها مثل الملح والدقيق ومسحوق الكاكاو، ومن ثم يتم إضافة عصير البرتقال ومن بعده الدقيق تدريجياً.

ثم يضاف الماء وابدئي خلط المكونات مع بعضها حتى أن تمتزج جيداً.

احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة ونثر قليل من الدقيق من الدقيق ومن ثم سكب الخليط وضعيها في الفرن وتركيها لمدة 15 دقيقة.

بعد أن تنضج تخرج من الفرن وتترك حتى أن تصبح باردة، ثم يتم قلبها على قطعة قماش نظيفة مبللة ويفضل أن تكون ورقة الزبدة.

قومي بسقي الكيكة بقليل من عصير البرتقال وتركيه حتى أن تجف ثم ابدئي في وضع الكريم شانتيه وتوزيعه جيداً.

قومي بلفها مثل الرول بواسطة ورقة الزبدة ولفيها ثم ادخليها إلى الثلاجة ويتم تقدميها وهي باردة مع صوص الشوكولاتة وحبات التوت أو الفراولة وقدميها بالهناء والشفاء. الوسوم

سويسرول الشكولاتة الاصلى الفاخر ، سويسرول الشكولاتة من أكثر أنواع الحلوى الذي يحب أن يتناولها الأطفال لأنه يحتوي على الشوكولاتة اللذيذة الذي يحبونها، كما يتم تحضيرها بكل سهولة في البيت بدلاً من أن يتم شرائها من محلات الحلوى وهذا يكلفك كثيراً سيدتي، بجانب أن من الممكن يتم تحضيرها عند استقبال الضيوف، وسوف نقدم لكم أفضل طريقة لعمل سويسرول الشكولاتة اللذيذة. سويسرول الشكولاتة الاصلى الفاخر سويسرول الشكولاتة الاصلى الفاخر نقدم إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل سويسرول الشكولاتة في البيت كالتالي: 2/1 كوب من السكر.

1 ملعقة كبيرة من سحوق الكاكاو الخام.

2/1 ملعقة صغيرة من الملح.

5 بيضات حجم كبير.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

4/1 كوب عصير برتقال.

5 ملاعق كريم شانتيه.

حبات فراولة أو توت أو شوكولاتة للتزين. طريقة التحضير: في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ثم قومي بخفق البيض مضاف له الفانيليا والسكر حتى أن يتضاعف حجم البيض ويصبح باللون الفاتح.

بعدها يتم خلط كافة المكونات الجافة مع بعضها مثل الملح والدقيق ومسحوق الكاكاو، ومن ثم يتم إضافة عصير البرتقال ومن بعده الدقيق تدريجياً.

ثم يضاف الماء وابدئي خلط المكونات مع بعضها حتى أن تمتزج جيداً.

احضري صينية الفرن المدهونة بقليل من الزبدة ونثر قليل من الدقيق من الدقيق ومن ثم سكب الخليط وضعيها في الفرن وتركيها لمدة 15 دقيقة.

بعد أن تنضج تخرج من الفرن وتترك حتى أن تصبح باردة، ثم يتم قلبها على قطعة قماش نظيفة مبللة ويفضل أن تكون ورقة الزبدة.

قومي بسقي الكيكة بقليل من عصير البرتقال وتركيه حتى أن تجف ثم ابدئي في وضع الكريم شانتيه وتوزيعه جيداً.

قومي بلفها مثل الرول بواسطة ورقة الزبدة ولفيها ثم ادخليها إلى الثلاجة ويتم تقدميها وهي باردة مع صوص الشوكولاتة وحبات التوت أو الفراولة وقدميها بالهناء والشفاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سويسرول الشكولاتة الاصلى الفاخر هش وقطنى وخفيف واقتصادى باقل تكاليف سهل وسريع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.