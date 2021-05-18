افضل الاعشاب لزيادة الوزن بسرعة وبطريقة صحية

في حين ان معظم الاشخاص بيدوروا على تخسيس الوزن ، الا ان في البعض بيكونوا محتاجين زيادة في الوزن لاسباب مختلفة ، ممكن يكون عندهم معدل الحرق عالي ، او بيعانوا من النحافة بشكل وراثي ، والبعض ممكن يكون مش بياكل بشكل كافي ، ولكن الرغبة في زيادة الوزن مش معناها الافراط في اكل الوجبات السريعة ، لان ده هيضيف دهون بس لجسمك وكمان غير صحي ، لو انتي من الاشخاص اللي عايزة زيادة في الوزن بطريقة صحية ، النهاردة هنتعرف مع بعض على افضل الاعشاب لزيادة الوزن تضيفيها لنظامك الغذائي.

افضل الاعشاب لزيادة الوزن:

الاعشاب كلها استخدميها كشاي اعشاب عن طريق الغلي في المية او النقع ودخليها في نظامك الغذائي يوميا ، ممكن تشربي منها من 2 -3 مرات في اليوم.

1- الكاموميل:

البابونج معروف بخصائصه الفاتحة للشهية ، شربه بشكل يومي بيساعد على تحسين اضطرابات الجهاز الهضمي وزيادة الوزن بطريقة صحية ، اشربي يوميا كوباية من شاي البابونج قبل الوجبات ، وهتلاحظي بنفسك نتايج فعالة خلال فترة قصيرة.

2- الحلبة:

الحلبة معروفة انها من اشهر الاعشاب الفعالة لزيادة الوزن ، بالاضافة انها بتساعد على تكبير الصدر، الحلبة بتحتوي على مركبات خاصة لتوازن معدلات الجلوكوز في الدم وخفض نسبة الكوليسترول ، وبتساعد على تنظيم الجهاز الضمي وتحفيز حركة الامعاء ، لانها غنية بمضادات الاكسدة والالياف ، وكمان بتحتوي على خصائص ملينة وده هيساعد الاشخاص اللي بيعانوا من الامساك ، الحلبة تعتبر كمان مصدر غني بالبروتين ، واضافة اوراق الحلبة كخضروات في نظامك الغذائي هيمد الجسم بالاحماض الامينية اللازمة لنمو العضلات بشكل سريع وصحي ، لان الحلبة هي مصدر بروتين نباتي يحتوي على كميات قليلة من الدهون المشبعة والكربوهيدرات ، وبالتالي ده بيخليها طريقة صحية جدا لزيادة الوزن من غير ما تحتاجي تاكلي لحوم في نظامك الغذائي.

3- العرق سوس:

العرق سوس يعتبر مكمل غذائي طبيعي فعال هيساعدك على زيادة الوزن ، ومثالي جدا للاشخاص اللي عندهم جهاز مناعة ضعيف ، لانه بيساعد على تقوية جهاز المناعة وبيساعد الجسم على مقاومة كتير من الامراض ، وانواع العدوى البكتيرية والفطرية.

4- قشور الفواكة الحمضية المجففة:

قشور الحمضيات المجففة زي (البرتقان, اليوسفي, وغيرها) بتساعد على تحسين الجهاز الهضمي وزيادة الشهية ، وبتستخدم لعلاج عسر الهضم وكمرخيات ، وبتزود من افرازات الجسم الطبيعية ، وبيحفز الشهية ، بالاضافة انه بيخفف من انتفاخ البطن.

5- الجنزبيل:

الجنزبيل بيستخدم من زمان كعلاج لمشاكل الامعاء ، ويعتبر من افضل الاعشاب اللي ممكن تستخدميها لعلاج اضطراب المعدة, الغثيان, وعسر الهضم ، وبيعالج ضعف الشهية بشكل فعال وبيساعدك على الاستمتاع بوجباتك بشكل افضل.

6- جذور الهندباء:

جذور الهندباء من الاعشاب الرائعة جدا اللي بتستخدم لزيادة الشهية وتعزيز زيادة الوزن ، والعشبة دي بينصح بيها بشكل خاص للنساء الحوامل لتحفيز شهيتين ، والهندباء بتحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية المفيدة ، وده بيخليها اختيار مثالي جدا وصحي لزيادة الوزن.

7- تفاح الكاسترد (فاكهة القشطة):

فاكهة تفاح الكاسترد او المعروفة عندنا باسم القشطة ، من الاطعمة المناسبة لزيادة الوزن ، وهي معروف عنها ان ليها تأثير تبريد على الجسم وبتخفض من درجة حرارته ، بتزود من فرص زيادة الوزن وبتقاوم فقدان الشهية ، عشان كده لو بتعاني من فقدان الوزن بننصحك تدخلي القشطة في نظامك الغذائي.

8- نبات الجنطيانا:

الجنطيانا او المعروف كمان بعشبة كف الارنب, دواء الحية, عشبة المرارة, او الجذر المر ، يعتبر من الاعشاب الفاتحة للشهية ، واللي استخدم من زمان لعلاج الاشخاص اللي بيعانوا من فقدان الوزن ، لانه بيساعد الجسم على امتصاص الطعام بالطريقة الصحيحة.

9- الاشواجندا:

عشبة الاشواجندا او المعروفة كمان باسم الجنسينج الهندي, او كرز الشتاء ، بتساعد على علاج الاجهاد, نقص الطاقة, ضعف الشهية, التعب والاجهاد ، لو دخلتيها في نظامك الغذائي هتساعدك بشكل فعال على زيادة الوزن مع نظام غذائي صحي ورياضة.

10- حليب الشوك:

عشبة حليب الشوك او المعروفة باسم السيليمارين او الخرفيش ، من الاعشاب الفعالة لزيادة الوزن بشكل صحي ، لانها غنية بالبروتين ، وملينة ، وبتحتوي على 10 انواع مختلفة من الاحماض الامينية ، وتعتبر مثالية لنمو العضلات بشكل سريع وزيادة تكوين الجسم ، بتساعد على تحسين الهضم وزيادة الشهية.

نظام غذائي لزيادة الوزن بشكل صحي لمدة 7 ايام