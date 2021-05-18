مكون واحد فقط يومياً على القهوة تنسف دهون البطن والأرداف وتقضي على الدهون المتراكمة

القهوة تنسف دهون البطن والأرداف وتقضي على الدهون المتراكمة، الوزن الزائد ليس بالشئ الجيد لصحة الجسم فهو يؤثر سلبياً على الجسم لأداء وظائفه ولذا فقدان الوزن الزائد لا بد منه ويمكن ذلك بالوصفات الطبيعية مثل استخدام القهوة لفقدان الوزن وهي صحية ومفيدة للجسم بالإضافة إلى قدرتها على فقدان الوزن.

القهوة تنسف دهون البطن والأرداف وتقضي على الدهون

تدخل القهوة في العديد من الوصفات المستخدمة من اجل خسارة الوزن الزائد ومن هذه الوصفات ما يلي:

وصفة القهوة والكمون

مكونات القهوة والكمون

لتر ماء.

نصف كوب من قشر القهوة.

ملعقة كبيرة من الكمون المدقوق.

نصف ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر.

نصف ملعقة كبيرة من المرمرية.

ملعقة كبيرة ممسوحة من البابونج الطازج.

في وعاء عميق يتم وضع الماء وإضافة باقي المكونات إلى الماء وتقليبها جيداً.

يتم وضع الوعاء على النار وتركه حتى يغلى لمدة 5-10 دقائق.

يتم تصفية الخليط وتركه حتى يبرد.

يتم تناول 3 أكواب في اليوم بعد كل وجبة طعام.

طريقة تحضير القهوة والكمون

وصفة قشر القهوة والزنجبيل

مكونات قشر القهوة والزنجبيل

3 ملعقة كبيرة من قشر القهوة.

2 ملعقة صغيرة من المرمرية.

نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل.

لتر ماء.

يتم وضع المكونات مع بعضها في وعاء ووضعه على النار وتركه حتى يغلي.

يتم رفع الوعاء من على النار وتركه حتى يبرد ثم تصفيته.

يتم تناول كوب قبل الطعام بمدة 15 دقيقة وذلك 3 مرات في اليوم.

طريقة تحضير قشر القهوة والزنجبيلعجينة القهوة

مكونات عجينة القهوة

5 ملعقة صغيرة من القهوة.

ربع كوب ماء دافئ.

طريقة تحضير عجينة القهوة