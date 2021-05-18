دلكة الترمس المطحون لتبييض وتقشير الجسم كله حتي لو سواد جسمك زي الفحم

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون الحصول على جسم أبيض وناعم، ولهذا من خلال موقعنا هذا نقوم بتقديم لكم بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقشير وتبييض الجسم التي تعمل على ذلك بكل سهولة، وفي اقل وقت ممكن منذ بداية استخدامها، وتتسم تلك الخلطات باحتوائها على مكونات آمنة للغاية على الجسم، وايضًا فهي غير مكلفة وغالبها يتوافر في كافة المنازل خلطة السكر والليمون خلطة السكر والليمون المكونات: كوب سكر.

ليمونة كاملة.

ماء ورد.

وعاء زجاجي طريقة التحضير: نحضر وعاء زجاجي ونضع به كوب من السكر الأبيض الخشن ثم نحضر ليمونه طازجة ونقوم بعصرها علي كوب السكر الخشن ثم نضع 4 معالق كبيرة من ماء الورد.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض وناخذ كمية منها ونضعها على الجسم ونقوم بفرك الجسم بحركات دائرية.

نتركها على الجسم لمدة خمس دقائق ثم نقوم بفرك الجسم مرة أخرى بحركات دائرية.

ثم نقوم بشطف الجسم بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا لكي نحصل علي جسم ابيض نقي. خلطة الترمس وعسل النحل لتقشير الجسم وتبييضه خلطة الترمس وعسل النحل لتقشير الجسم وتبييضه المكونات: كوب ترمس مطحون.

علبة زبادي.

4 معالق من عسل النحل الأبيض. طريقة التحضير: نحضر طبق بلاستيك نظيف ونقوم بوضع كوب من الترمس المطحون الناعم ونضع علبة زبادي كاملة الدسم واربع معالق من العسل النحل الأبيض.

نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض لكي نحصل على ماسك متماسك القوام.

نقوم بشطف الجسم جيدا ثم تجفيفه ثم نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الماسك المكون من العسل الأبيض والترمس المطحون الناعم والزبادي على جميع أجزاء الجسم.

نترك الماسك على الجسم لمدة 15 دقيقة ثم بعد ذلك نقوم بفرك الجسم بحركات دائرية من أعلى إلى أسفل لكي يتم تنشيط الدورة الدموية وازالة الجلد الميت.

نقوم بشطف الماسك بالماء الفاتر ثم نضع مرطب على جميع أجزاء الجسم. الوسوم

هناك العديد من الأشخاص الذين يودون الحصول على جسم أبيض وناعم، ولهذا من خلال موقعنا هذا نقوم بتقديم لكم بعض الخلطات الطبيعية التي تعمل على تقشير وتبييض الجسم التي تعمل على ذلك بكل سهولة، وفي اقل وقت ممكن منذ بداية استخدامها، وتتسم تلك الخلطات باحتوائها على مكونات آمنة للغاية على الجسم، وايضًا فهي غير مكلفة وغالبها يتوافر في كافة المنازل خلطة السكر والليمون خلطة السكر والليمون المكونات: كوب سكر.

ليمونة كاملة.

ماء ورد.

وعاء زجاجي طريقة التحضير: نحضر وعاء زجاجي ونضع به كوب من السكر الأبيض الخشن ثم نحضر ليمونه طازجة ونقوم بعصرها علي كوب السكر الخشن ثم نضع 4 معالق كبيرة من ماء الورد.

نقوم بتقليب المكونات مع بعضها البعض وناخذ كمية منها ونضعها على الجسم ونقوم بفرك الجسم بحركات دائرية.

نتركها على الجسم لمدة خمس دقائق ثم نقوم بفرك الجسم مرة أخرى بحركات دائرية.

ثم نقوم بشطف الجسم بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا لكي نحصل علي جسم ابيض نقي. خلطة الترمس وعسل النحل لتقشير الجسم وتبييضه خلطة الترمس وعسل النحل لتقشير الجسم وتبييضه المكونات: كوب ترمس مطحون.

علبة زبادي.

4 معالق من عسل النحل الأبيض. طريقة التحضير: نحضر طبق بلاستيك نظيف ونقوم بوضع كوب من الترمس المطحون الناعم ونضع علبة زبادي كاملة الدسم واربع معالق من العسل النحل الأبيض.

نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض لكي نحصل على ماسك متماسك القوام.

نقوم بشطف الجسم جيدا ثم تجفيفه ثم نحضر فرشاة نظيفة ونقوم بتوزيع الماسك المكون من العسل الأبيض والترمس المطحون الناعم والزبادي على جميع أجزاء الجسم.

نترك الماسك على الجسم لمدة 15 دقيقة ثم بعد ذلك نقوم بفرك الجسم بحركات دائرية من أعلى إلى أسفل لكي يتم تنشيط الدورة الدموية وازالة الجلد الميت.

نقوم بشطف الماسك بالماء الفاتر ثم نضع مرطب على جميع أجزاء الجسم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكة الترمس المطحون لتبييض وتقشير الجسم كله حتي لو سواد جسمك زي الفحم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.