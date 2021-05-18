البسبوسة المحشية بالقشطة بطريقة المحلات الاصلية الخطيرة الرائعة باقل تكاليف

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البسبوسة المحشية بالقشطة بطريقة المحلات ، تعتبر البسبوسة المحشية بالقشطة من أشهر أنواع الحلويات التي يمكن أن تقومين بإعدادها على السفرة الرمضانية خاصة في العزائم العائلية فالجميع محبين للبسبوسة مهما كان نوعها أو حشوها، ولكن مذاق البسبوسة بالقشطة مختلف تماماً وسوف نساعدك على تقديمها من خلال متابعتك لهذا الموضوع الذي سوف يوضح لك طريقة تحضير البسبوسة المحشية.
البسبوسة المحشية بالقشطة بطريقة المحلات
البسبوسة المحشية تعد من أفضل أنواع الحلويات الشرقية التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة بهذه الطريقة:المقادير:
- 2 كوب سميد ناعم.
- 1 علبة زبادي.
- 1 كوب سكر.
- 2/1 كوب الزيت.
- 1 ملعقة فانيليا.
- 2 بيضة حجم كبير.
- قطر.
- 3/4 كوب حليب بودرة.
- 1 ملعقة بكينج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 علبة قشطة.
- 3 ملاعق نشا.
- 5 كوب حليب سائل.
- قومي بخلط كوبان من السميد الناعم مضاف لها ملعقة بكينج بودر ومن ثم يتم تركه جانباً.
- بعد ذلك قومي بخلط السكر مع الزبادي والزيت والحليب بودرة ومن ثم الفانيليا والبيض واخلطيهم جيداً مع بعضهم بواسطة المعلقة الخشبية.
- بعد ذلك قومي بخلط كافة مكونات الحشو مع بعضها ومن ثم يتم رفعها على النار وقلبي حتى أن تتماسك وتصبح ذات قوام ثقيل، كما يمكن أن يتم إضافة قليل من الماء وقلبي بسرعة كبيرة في حال كان القوام ثقيل جداً ثم وتركيه جانباً.
- بعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ولمدة 15 دقيقة.
- ثم تحضرين صينية الفرن المدهونة بقليل من السمن أو الزيت وسكبي بها كمية من عجينة البسبوسة واحرصي على أن تكون متساوية ثم ادخليها إلى الفرن وتركيها حتى نضج قليلاً وتبدأ أطرافها تتحمر.
- اخرجي الصينية بعد ذلك وضيفي لها حشو القشطة ووزعيها بطريقة جيدة حتى تكون متساوية.
- ثم ادخليها مرة أخرى للفرن وتركيها لتتحمر وتنضج تماماً وقدميها بالهناء والشفاء.
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البسبوسة المحشية بالقشطة بطريقة المحلات ، تعتبر البسبوسة المحشية بالقشطة من أشهر أنواع الحلويات التي يمكن أن تقومين بإعدادها على السفرة الرمضانية خاصة في العزائم العائلية فالجميع محبين للبسبوسة مهما كان نوعها أو حشوها، ولكن مذاق البسبوسة بالقشطة مختلف تماماً وسوف نساعدك على تقديمها من خلال متابعتك لهذا الموضوع الذي سوف يوضح لك طريقة تحضير البسبوسة المحشية.
البسبوسة المحشية بالقشطة بطريقة المحلات
البسبوسة المحشية تعد من أفضل أنواع الحلويات الشرقية التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة بهذه الطريقة:المقادير:
- 2 كوب سميد ناعم.
- 1 علبة زبادي.
- 1 كوب سكر.
- 2/1 كوب الزيت.
- 1 ملعقة فانيليا.
- 2 بيضة حجم كبير.
- قطر.
- 3/4 كوب حليب بودرة.
- 1 ملعقة بكينج بودر.
- 1 ملعقة كبيرة سكر.
- 1 علبة قشطة.
- 3 ملاعق نشا.
- 5 كوب حليب سائل.
- قومي بخلط كوبان من السميد الناعم مضاف لها ملعقة بكينج بودر ومن ثم يتم تركه جانباً.
- بعد ذلك قومي بخلط السكر مع الزبادي والزيت والحليب بودرة ومن ثم الفانيليا والبيض واخلطيهم جيداً مع بعضهم بواسطة المعلقة الخشبية.
- بعد ذلك قومي بخلط كافة مكونات الحشو مع بعضها ومن ثم يتم رفعها على النار وقلبي حتى أن تتماسك وتصبح ذات قوام ثقيل، كما يمكن أن يتم إضافة قليل من الماء وقلبي بسرعة كبيرة في حال كان القوام ثقيل جداً ثم وتركيه جانباً.
- بعد ذلك يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ولمدة 15 دقيقة.
- ثم تحضرين صينية الفرن المدهونة بقليل من السمن أو الزيت وسكبي بها كمية من عجينة البسبوسة واحرصي على أن تكون متساوية ثم ادخليها إلى الفرن وتركيها حتى نضج قليلاً وتبدأ أطرافها تتحمر.
- اخرجي الصينية بعد ذلك وضيفي لها حشو القشطة ووزعيها بطريقة جيدة حتى تكون متساوية.
- ثم ادخليها مرة أخرى للفرن وتركيها لتتحمر وتنضج تماماً وقدميها بالهناء والشفاء.
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