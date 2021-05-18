البسبوسة المحشية بالقشطة بطريقة المحلات الاصلية الخطيرة الرائعة باقل تكاليف

البسبوسة المحشية بالقشطة بطريقة المحلات ، تعتبر البسبوسة المحشية بالقشطة من أشهر أنواع الحلويات التي يمكن أن تقومين بإعدادها على السفرة الرمضانية خاصة في العزائم العائلية فالجميع محبين للبسبوسة مهما كان نوعها أو حشوها، ولكن مذاق البسبوسة بالقشطة مختلف تماماً وسوف نساعدك على تقديمها من خلال متابعتك لهذا الموضوع الذي سوف يوضح لك طريقة تحضير البسبوسة المحشية.

البسبوسة المحشية بالقشطة بطريقة المحلات

البسبوسة المحشية تعد من أفضل أنواع الحلويات الشرقية التي يمكن أن يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة بهذه الطريقة:

2 كوب سميد ناعم.

1 علبة زبادي.

1 كوب سكر.

2/1 كوب الزيت.

1 ملعقة فانيليا.

2 بيضة حجم كبير.

قطر.

3/4 كوب حليب بودرة.

1 ملعقة بكينج بودر.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 علبة قشطة.

3 ملاعق نشا.

5 كوب حليب سائل.