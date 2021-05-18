اقوي كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر المجعد وشديد الخشونة في ساعتين فقط

يعد الشعر هو زينة كل فتاة وامرأة لهذا لا بد من العناية به جيدًا، وتطبيق عليه أي من الوصفات الطبيعية التي تتسم بمكوناتها الطبيعية والآمنة على الجلد، والتي لا تسبب له أي آثار جانبية على الجلد فيما بعد، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق البسيطة والطبيعية التي من خلال استعماله تلاحظ فرق كبير علي الشعر. خلطة البيض لتنعيم الشعر الخشن خلطة البيض لتنعيم الشعر الخشن المكونات ثلاث بيضات

ملعقة ونصف كبيرة من جل الصبار

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون طريقة التحضير نقوم بوضع البيضة في الوعاء، ومن ثم تقليب معها جل الصبار وزيت الزيتون.

نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ جيدا ونضع عليه الخلطة.

نقوم بتركها على الشعر من 25-30 دقيقة.

غسل الشعر بعد مرور خمس عشر دقيقة.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع وذلك لمدة اربع شهور متتالية. وصفة الكراميل وصفة الكراميل المكونات نص كوب من العسل

نص موزه

كوب من السكر الاسود

كوب من الزيت الزيتون

ملعقة كبيرة من خل التفاح طريقة التحضير نقوم بخلط المكونات في وعاء ومن ثم وضع الخليط جانبًا.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالماء البارد ومن ثم تطبيق عليه الخلطة.

غسل الشعر بالماء البارد بعد مرور خمس عشر دقيقة، ثم نقوم بتكرار الوصفة مره خلال الأسبوع. وصفة الكركديه وصفة الكركديه المكونات 3 أزهار من الكركديه

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الماء طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا في وعاء، ومن ثم تركها لمدة خمس دقائق جانبًا حتى تهدأ.

ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدّة خمس وعشرون دقيقة

نقوم بعد مرور ذلك الوقت بغسل الشعر بالماء الساخن

ينبغي الحرص على تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع. الوسوم

يعد الشعر هو زينة كل فتاة وامرأة لهذا لا بد من العناية به جيدًا، وتطبيق عليه أي من الوصفات الطبيعية التي تتسم بمكوناتها الطبيعية والآمنة على الجلد، والتي لا تسبب له أي آثار جانبية على الجلد فيما بعد، ولهذا نقدم لكم من خلال موقعنا هذا بعض الطرق البسيطة والطبيعية التي من خلال استعماله تلاحظ فرق كبير علي الشعر. خلطة البيض لتنعيم الشعر الخشن خلطة البيض لتنعيم الشعر الخشن المكونات ثلاث بيضات

ملعقة ونصف كبيرة من جل الصبار

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون طريقة التحضير نقوم بوضع البيضة في الوعاء، ومن ثم تقليب معها جل الصبار وزيت الزيتون.

نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ جيدا ونضع عليه الخلطة.

نقوم بتركها على الشعر من 25-30 دقيقة.

غسل الشعر بعد مرور خمس عشر دقيقة.

تكرار تلك الخلطة مرتين من كل أسبوع وذلك لمدة اربع شهور متتالية. وصفة الكراميل وصفة الكراميل المكونات نص كوب من العسل

نص موزه

كوب من السكر الاسود

كوب من الزيت الزيتون

ملعقة كبيرة من خل التفاح طريقة التحضير نقوم بخلط المكونات في وعاء ومن ثم وضع الخليط جانبًا.

نقوم بعد ذلك بغسل الشعر بالماء البارد ومن ثم تطبيق عليه الخلطة.

غسل الشعر بالماء البارد بعد مرور خمس عشر دقيقة، ثم نقوم بتكرار الوصفة مره خلال الأسبوع. وصفة الكركديه وصفة الكركديه المكونات 3 أزهار من الكركديه

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

كوب من الماء طريقة التحضير نقوم بمزج كافة المكونات السابقة معًا في وعاء، ومن ثم تركها لمدة خمس دقائق جانبًا حتى تهدأ.

ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدّة خمس وعشرون دقيقة

نقوم بعد مرور ذلك الوقت بغسل الشعر بالماء الساخن

ينبغي الحرص على تكرار تلك الخلطة مرة من كل أسبوع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اقوي كيراتين طبيعي لتنعيم وفرد الشعر المجعد وشديد الخشونة في ساعتين فقط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.