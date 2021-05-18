ملعقة النشا الرهيبة في فرد وتنعيم الشعر المجعد كيراتين طبيعي قوي وفعال

العديد من الفتيات والسيدات يبحثون عن وصفات طبيعية يمكنها فرد الشعر دون وضع مواد الفرد الكيميائية التي تتلف الشعر ومن أهم المواد التي تستخدم في غرد الشعر وهي مواد طبيعية بالكامل ومن أهمها فرد الشعر بالنشا والتي تعمل علي تنعيم الشعر وفرد الشعر دون الحاجة للمكواة أو مواد الفرد الأخري، وتستخدم النشا بعدة طرق مختلفة للحصول علي أفضل نتيجة فرد الشعر. وصفة النشا الرهيبة لفرد الشعر المكونات نشأ

ماء ورد.

بيضة. الطريقة نقوم أولا بدمج النشا مع ماء الورد والبيضة ونقوم بضربهم في الخلاط الكهربي.

وبعد مزجها جيدا نقوم بفرد الشعر وتسريحه ومن ثم نقوم بفرد الشعر خصل وكل خصلة من الشعر نضع عليها كمية مناسبة بالفرشاة من هذا المزيج وبعد تمام تطبيق الكمية علي الشعر بالكامل نقوم بلف الشعر طاقية ووضع بونيه فوقه.

نترك الشعر هكذا لمدة ساعتين كاملتين وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الساخن والشامبو.

ومن أجل التخلص من رائحة البيض التي دائما ما تعلق في الشعر فيمكننا التخلص منها من خلال وضع ملعقتين من القهوة في الماء الذي يتم شطف الشعر به.

بحيث تقوم القهوة بإزالة رائحة البيض، وتعمل علي لمعانه وتنعيمه مع النشا أيضا.

ويكرر هذا الماسك للشعر مرة كل أسبوع، ولمدة سته أشهر. وصفة النشا والموز لفرد الشعر المكونات حبتين من الموز.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من ماء الورد. الطريقة نقوم بدمج الموز مع النشا وماء الورد في الخلاط لمدة خمسة دقائق إلي أن يتم تنعيم المزيج جيدا والحصول علي مزيج متجانس تماما.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة علي الشعر بالتساوي حتي تغطية الشعر بالكامل والحصول علي تغطية كاملة.

نضع بونيه علي الشعر ساعتين ونقوم بشطف الشعر بعدها بالماء الدافئ والشامبو. الوسوم

العديد من الفتيات والسيدات يبحثون عن وصفات طبيعية يمكنها فرد الشعر دون وضع مواد الفرد الكيميائية التي تتلف الشعر ومن أهم المواد التي تستخدم في غرد الشعر وهي مواد طبيعية بالكامل ومن أهمها فرد الشعر بالنشا والتي تعمل علي تنعيم الشعر وفرد الشعر دون الحاجة للمكواة أو مواد الفرد الأخري، وتستخدم النشا بعدة طرق مختلفة للحصول علي أفضل نتيجة فرد الشعر. وصفة النشا الرهيبة لفرد الشعر المكونات نشأ

ماء ورد.

بيضة. الطريقة نقوم أولا بدمج النشا مع ماء الورد والبيضة ونقوم بضربهم في الخلاط الكهربي.

وبعد مزجها جيدا نقوم بفرد الشعر وتسريحه ومن ثم نقوم بفرد الشعر خصل وكل خصلة من الشعر نضع عليها كمية مناسبة بالفرشاة من هذا المزيج وبعد تمام تطبيق الكمية علي الشعر بالكامل نقوم بلف الشعر طاقية ووضع بونيه فوقه.

نترك الشعر هكذا لمدة ساعتين كاملتين وبعدها نقوم بغسل الشعر بالماء الساخن والشامبو.

ومن أجل التخلص من رائحة البيض التي دائما ما تعلق في الشعر فيمكننا التخلص منها من خلال وضع ملعقتين من القهوة في الماء الذي يتم شطف الشعر به.

بحيث تقوم القهوة بإزالة رائحة البيض، وتعمل علي لمعانه وتنعيمه مع النشا أيضا.

ويكرر هذا الماسك للشعر مرة كل أسبوع، ولمدة سته أشهر. وصفة النشا والموز لفرد الشعر المكونات حبتين من الموز.

ملعقتين من النشا.

ملعقتين من ماء الورد. الطريقة نقوم بدمج الموز مع النشا وماء الورد في الخلاط لمدة خمسة دقائق إلي أن يتم تنعيم المزيج جيدا والحصول علي مزيج متجانس تماما.

نقوم بتطبيق هذه الوصفة علي الشعر بالتساوي حتي تغطية الشعر بالكامل والحصول علي تغطية كاملة.

نضع بونيه علي الشعر ساعتين ونقوم بشطف الشعر بعدها بالماء الدافئ والشامبو.

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