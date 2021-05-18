كريب شاورما فراخ بدون بيض ولا لبن بأنجح طريقة مثل المطاعم جربوها

كريب شاورما فراخ بدون بيض ، من أشهر أنواع الكريبات، خاصة لمن لا يحبون مذاق البيض في الطعام، ولهذا فمن أكثر الطرق لعمل الكريب بحثًا، هي طريقة عمل الكريب بدون بيض ولا لبن، باستخدام تكات الكريب الشهية مثل المحلات والمطاعم، وطريقة عمل الكريب بالدجاج سهلة وبسيطة للغاية، ولا تتطلب الكثير من المكونات. الكريب وجبة شهية، تناسب منتصف اليوم، بعد عناء ومشقة العمل، أو حتى لتذوق طعام بطريقة مختلفة، وغير المعتادة عن الطهي الثقيل، والكثير من السيدات والفتيات، تبحثن عن طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم، ولكن بطريقة سهلة ولا تتطلب الكثير من المجهود، ولعل لهذا السبب يعد كريب الدجاج بدون بيض، من أسهل تلك الوصفات. عجينة الكريب بدون بيض 3 أكواب ونصف دقيق.

لتر ماء ( يمكنك استخدام الحليب بدلا من الماء، إذا لم يكن لديك أحد أفراد الأسرة لا يحبه).

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة طعام كبيرة من الزيت. مكونات حشو كريب الدجاج صدور دجاج فيليه ( الكمية حسب رغبتك وعدد الأفراد بالمنزل).

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة عصير وبشر ليمونة واحدة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

جبنة موزايلا (يمكنك اتباع إرشادات عمل جبنة موزايلا في المنزل ، وتوفير نفقاتك لعمل كريب اقتصادي في المنزل).

، وتوفير نفقاتك لعمل كريب اقتصادي في المنزل). كاتشب.

مايونيز.

شرائح بندورا (طماطم).

بطاطس مقلية (يمكنك اتباع طريقة عمل بطاطس فريسكاس، وتقديم أشهى أنواع البطاطس إلى جوار الكريب). طريقة عمل الكريب بدون بيض ولا لبن في وعاء عميق، ضعي المياه، ثم أضيفي السكر ثم الملح، ثم الزيت، وامزجيهم معًا حتى التجانس.

أضيفي الطحين (الدقيق) تدريجيًا، وقلبي جيدًا حتى تحصلين على عجينة كريب سائلة.

في مصفاة متوسطة الحجم، قومي بتصفية عجين الكريب السائل، حتى تتخلصين من أية تكتلات به.

في وعاء عميق آخر، ضعي الثوم المهروس، ثم أضيفي إليه الزبادي، ثم بشر الليمون، ثم عصير الليمون، ثم الملح والفلفل الأسود، والبابريكا والبصل البودر، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي صدور الدجاج الفيليه، على التتبيلة السابقة، وقلبيها في التتبيلة جيدًا حتى تتشربها، واتركيها ساعة على الأقل حتى تتشرب كل مكونات التتبيلة.

في مقلاة على نار متوسطة، سخنيها قليلًا وأضيفي ملعقتان زيت، ثم ضعي صدور الدجاج في الزيت الساخن، وقلبي جيدًا حتى تنضج بدون إضافة أي شيء.

في مقلاة الكريب، ادهني نقطتان من الزيت، ثم ضعي نصف كوب من عجينة الكريب السائلة، وحركي المقلاة قليلا حتى ينفرد العجين، وعقب مرور دقيقتان قومي بقلب العجين على الجهة الثانية، حتى تنتهي من كل العجين لديك.

بعد تبريد كل عجينة كريب ناضجة لوحدها، قومي بفردها ووضع الحشو في الداخل كما تحبين، ولفيها مثل المطاعم على شكل مثلث.

في المقلاة ادهني نقطتين من الزيت، وسخنيها جيدًا، ثم على نار متوسطة ضعي الكريب المحشي بالدجاج، حتى تنصهر الموزاريلا من الداخل ويحصل على لون ذهبي من الخارج.

قدمي الكريب لأفراد أسرتك وبالهناء. ملاحظات تحضير كريب شاورما فراخ ناجح لا تستخدمي خليط الكريب، دون أن تقومين بتصفيته جيدًا، حتى لا يتكون لديك تكتلات به.

اتركي خليط الكريب يرتاح لمدة ربع الساعة، وهي خطوة مهمة قبل الاستخدام.

لا تقومي بتسوية الكريب، فوق نار مرتفعة أو هادئة جدًا، ولكن لابد أن تكون النار متسوطة أسفل الكريب.

عقب رفع الكريب عن النار، بعد تسويته، لا تقومي بوضعه فوق بعضه فورًا، ولكن اتركيه يبرد قليلًا أولًا. الوسوم

كريب شاورما فراخ بدون بيض ، من أشهر أنواع الكريبات، خاصة لمن لا يحبون مذاق البيض في الطعام، ولهذا فمن أكثر الطرق لعمل الكريب بحثًا، هي طريقة عمل الكريب بدون بيض ولا لبن، باستخدام تكات الكريب الشهية مثل المحلات والمطاعم، وطريقة عمل الكريب بالدجاج سهلة وبسيطة للغاية، ولا تتطلب الكثير من المكونات. الكريب وجبة شهية، تناسب منتصف اليوم، بعد عناء ومشقة العمل، أو حتى لتذوق طعام بطريقة مختلفة، وغير المعتادة عن الطهي الثقيل، والكثير من السيدات والفتيات، تبحثن عن طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم، ولكن بطريقة سهلة ولا تتطلب الكثير من المجهود، ولعل لهذا السبب يعد كريب الدجاج بدون بيض، من أسهل تلك الوصفات. عجينة الكريب بدون بيض 3 أكواب ونصف دقيق.

لتر ماء ( يمكنك استخدام الحليب بدلا من الماء، إذا لم يكن لديك أحد أفراد الأسرة لا يحبه).

ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة طعام كبيرة من الزيت. مكونات حشو كريب الدجاج صدور دجاج فيليه ( الكمية حسب رغبتك وعدد الأفراد بالمنزل).

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة عصير وبشر ليمونة واحدة.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

جبنة موزايلا (يمكنك اتباع إرشادات عمل جبنة موزايلا في المنزل ، وتوفير نفقاتك لعمل كريب اقتصادي في المنزل).

، وتوفير نفقاتك لعمل كريب اقتصادي في المنزل). كاتشب.

مايونيز.

شرائح بندورا (طماطم).

بطاطس مقلية (يمكنك اتباع طريقة عمل بطاطس فريسكاس، وتقديم أشهى أنواع البطاطس إلى جوار الكريب). طريقة عمل الكريب بدون بيض ولا لبن في وعاء عميق، ضعي المياه، ثم أضيفي السكر ثم الملح، ثم الزيت، وامزجيهم معًا حتى التجانس.

أضيفي الطحين (الدقيق) تدريجيًا، وقلبي جيدًا حتى تحصلين على عجينة كريب سائلة.

في مصفاة متوسطة الحجم، قومي بتصفية عجين الكريب السائل، حتى تتخلصين من أية تكتلات به.

في وعاء عميق آخر، ضعي الثوم المهروس، ثم أضيفي إليه الزبادي، ثم بشر الليمون، ثم عصير الليمون، ثم الملح والفلفل الأسود، والبابريكا والبصل البودر، وامزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

ضعي صدور الدجاج الفيليه، على التتبيلة السابقة، وقلبيها في التتبيلة جيدًا حتى تتشربها، واتركيها ساعة على الأقل حتى تتشرب كل مكونات التتبيلة.

في مقلاة على نار متوسطة، سخنيها قليلًا وأضيفي ملعقتان زيت، ثم ضعي صدور الدجاج في الزيت الساخن، وقلبي جيدًا حتى تنضج بدون إضافة أي شيء.

في مقلاة الكريب، ادهني نقطتان من الزيت، ثم ضعي نصف كوب من عجينة الكريب السائلة، وحركي المقلاة قليلا حتى ينفرد العجين، وعقب مرور دقيقتان قومي بقلب العجين على الجهة الثانية، حتى تنتهي من كل العجين لديك.

بعد تبريد كل عجينة كريب ناضجة لوحدها، قومي بفردها ووضع الحشو في الداخل كما تحبين، ولفيها مثل المطاعم على شكل مثلث.

في المقلاة ادهني نقطتين من الزيت، وسخنيها جيدًا، ثم على نار متوسطة ضعي الكريب المحشي بالدجاج، حتى تنصهر الموزاريلا من الداخل ويحصل على لون ذهبي من الخارج.

قدمي الكريب لأفراد أسرتك وبالهناء. ملاحظات تحضير كريب شاورما فراخ ناجح لا تستخدمي خليط الكريب، دون أن تقومين بتصفيته جيدًا، حتى لا يتكون لديك تكتلات به.

اتركي خليط الكريب يرتاح لمدة ربع الساعة، وهي خطوة مهمة قبل الاستخدام.

لا تقومي بتسوية الكريب، فوق نار مرتفعة أو هادئة جدًا، ولكن لابد أن تكون النار متسوطة أسفل الكريب.

عقب رفع الكريب عن النار، بعد تسويته، لا تقومي بوضعه فوق بعضه فورًا، ولكن اتركيه يبرد قليلًا أولًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريب شاورما فراخ بدون بيض ولا لبن بأنجح طريقة مثل المطاعم جربوها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.