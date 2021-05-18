غيري لون شعرك واصبغيه بكيس حنة بنفسك في المنزل بدون صبغات وضرر

الحناء هي أفضل الحلول لمن تبحث عن الحيوية، واللمعان لشعرها، وأيضًا اللون الأشقر الطبيعي، بدلًا من استخدام الصبغات الصناعية، الكيميائية التي تُدمر بصيلة الشعر، وتؤدي لجفافه، وهذا ما لا يريد أحد حدوثه، وللحناء فوائد متعددة، فهي تقوي بصيلات الشعر وتدعم لونه بشكل طبيعي لمن لا تحب تغيير لون شعرها، ويعتمد تلوين الشعر أو عدمه على الخلطة التي تم تحضيرها الحناء، وتعمل الحنة العادية على التقليل من فرص تساقط الشعر، وتغذي الشعر وتزيد من طوله. صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر لتحصلي على درجة الشعر الأشقر بالحناء احضري المكونات التالية: 4 ملاعق من الحناء الطبيعية، وإذا كان شعرك كثيفًا يمكنك زيادة الكمية.

ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم الأصفر.

كوب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من بعض الزيوت مثل( زيت الخروع، زيت الزيتون، زيت جوز الهند) أو أية زيوت طبيعية أخري تحبين استخدامها لشعرك (اختياري).

علبة زبادي. طريقة تحضير الحنة طريقة تحضير الحنة احرصي على البدء في تحضيرها قبل تطبيقها على شعرك للحصول على نتائج رائعة: ضعي الكركم على كوب الماء المغلي، وقلبيه، واتركيه لخمس دقائق.

صبي مغلي الكركم على الحناء في إناء مناسب غير معدني.

قلبيهم جيدًا، واتركي الحناء تختمر لفترة من 3 ل 6 ساعات أو أكثر.

بعد تخمرها ضعي عليها الزيوت بكميات قليلة جدا.

اسكبي الزبادي على خليط الحناء وقلبي جيدًا.

أغسلي شعرك جيدًا قبل تطبيق الحناء بحوالي ساعة.

ابدأي بوضع الحناء في شعرك مع الحرص على ارتداء قفازات مناسبة إذا كنتِ لا تحبين أن تُلون الحناء يديك.

بعد تمام وضع الحناء لفي شعرك بكيس بلاستيكي، أو ارتدي البونيه البلاستيك، ثم ضعي فوطة فوق الكيس.

اتركي الخليط على شعرك لحوالي ست ساعات.

اغسلي شعرك تمامًا من الحناء. الوسوم

الحناء هي أفضل الحلول لمن تبحث عن الحيوية، واللمعان لشعرها، وأيضًا اللون الأشقر الطبيعي، بدلًا من استخدام الصبغات الصناعية، الكيميائية التي تُدمر بصيلة الشعر، وتؤدي لجفافه، وهذا ما لا يريد أحد حدوثه، وللحناء فوائد متعددة، فهي تقوي بصيلات الشعر وتدعم لونه بشكل طبيعي لمن لا تحب تغيير لون شعرها، ويعتمد تلوين الشعر أو عدمه على الخلطة التي تم تحضيرها الحناء، وتعمل الحنة العادية على التقليل من فرص تساقط الشعر، وتغذي الشعر وتزيد من طوله. صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر لتحصلي على درجة الشعر الأشقر بالحناء احضري المكونات التالية: 4 ملاعق من الحناء الطبيعية، وإذا كان شعرك كثيفًا يمكنك زيادة الكمية.

ثلاثة ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم الأصفر.

كوب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة من بعض الزيوت مثل( زيت الخروع، زيت الزيتون، زيت جوز الهند) أو أية زيوت طبيعية أخري تحبين استخدامها لشعرك (اختياري).

علبة زبادي. طريقة تحضير الحنة طريقة تحضير الحنة احرصي على البدء في تحضيرها قبل تطبيقها على شعرك للحصول على نتائج رائعة: ضعي الكركم على كوب الماء المغلي، وقلبيه، واتركيه لخمس دقائق.

صبي مغلي الكركم على الحناء في إناء مناسب غير معدني.

قلبيهم جيدًا، واتركي الحناء تختمر لفترة من 3 ل 6 ساعات أو أكثر.

بعد تخمرها ضعي عليها الزيوت بكميات قليلة جدا.

اسكبي الزبادي على خليط الحناء وقلبي جيدًا.

أغسلي شعرك جيدًا قبل تطبيق الحناء بحوالي ساعة.

ابدأي بوضع الحناء في شعرك مع الحرص على ارتداء قفازات مناسبة إذا كنتِ لا تحبين أن تُلون الحناء يديك.

بعد تمام وضع الحناء لفي شعرك بكيس بلاستيكي، أو ارتدي البونيه البلاستيك، ثم ضعي فوطة فوق الكيس.

اتركي الخليط على شعرك لحوالي ست ساعات.

اغسلي شعرك تمامًا من الحناء.

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