الوصفة الأصلية للعجة المصرية بالخضروات اللذيذة بالخطوات للفطار أو العشاء وكمان الغداء

من الأكلات الشعبية المعروف عند المصريين هي وجبة العجة المصرية بالخضروات فهي من الأكلات البسيطة، ولكنها لها مذاق جميل وتحضر هذه الوجبة في وقت بسيط جدًا، بإضافة إلى أنها تعد وجبة مختلفة عن باقي الأكلات البروتينية المعروفة، فكثير منا لا يدرك طعمها اللذيذ، ولكن من خلال مقالنا هذا نتحدى الكل في سر العجة وطريقة تحضيرها.

العجة المصرية بالخضروات

تعد العجة وجبة شعبية ولكنها متكاملة العناصر الغذائية ولأنها تحتوي على البيض والخضروات وكثير من التوابل التي تفيد الجسم، لأنها بمثابة أعشاب طبيعية تغذي الجسم، ونتعرف على أهم التكات التي تعطي نتيجة مميزة.

حبة من البصل مقطعة قطع صغيرة.

حبتان من الفلفل الأخضر مقطع قطع صغيرة.

فلفل ألوان حسب الرغبة.

كوبان من عصير الطماطم.

5 بيضات.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة بابريكا.

ربع ملعقة شطة (حسب الرغبة).

ملعقة كبيرة سمنة.

ملعقة صغيرة زيت ذرة.

عيدان من الشبت والكسبرة الخضراء.

في قدر نضعه على النار ونضع السمنة والزيت حتى تسخن ثم نضيف إليه البصل ورشة الملح حتى يدبل، وبعد ذلك نضيف الفلفل ونستمر بالتقليب حتى يصيران باللون الذهبي.

نضيف عصير الطماطم وتركها على النار حتى تمام الغليان، ثم نضيف كافة التوابل الموجودة وتركها دقائق على النار.

نترك هذا الخليط يبرد ثم نضيف إليه الخضروات مقطعة قطع صغيرة ونقلبهم، ونضيف إليهم البيض المخفوق.

قومي بتسخين الفرن ووضع الصينية لمدة عشر دقائق، ثم شغلي الشواية وقومي بتحمير الوجه، وذلك حتى يكون لون بني فاتح مناسب.

قطعيها قطع مناسبة وضعيها على طبق التقديم وقدمها مع العيش الطازج و الجرجير وشرائح الطماطم والفلفل المقلي المتبل وبذلك نكون قدمنا وجبة متكاملة واستمتعي بوجبة العجة المصرية بالخضروات.

مقادير العجة بالخضرواتطريقة تحضير العجة بالخضروات