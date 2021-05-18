سر عمل سلطة البطاطس بالمايونيز الشهية في المنزل بجانب وجبة الفطار أو الغداء لذيذة

تعتبر السلطات المختلفة من أهم وأشهى المقبلات التي تقدم بجانب أنواع الطعام المختلفة لفتح الشهية وأيضاً لقيمها الغذائية الكثيرة، ومن أمثلة هذه السلطات سلطة البطاطس بالمايونيز الشهية التي يريد الجميع معرفة خطوات القيام بها بالتفصيل وبسهولة. سلطة البطاطس بالمايونيز سلطة البطاطس بالمايونيز يمكن القيام بـ سلطة البطاطس بالمايونيز بسهولة شديدة والحصول على أفضل مذاق بالخطوات التالية : مكونات سلطة البطاطس بالمايونيز خمس حبات بطاطس مقشرة ومقطعة لمكعبات.

عدد 4 أعواد بصل أخضر.

نصف كوب مايونيز.

ربع كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب لبن زبادي.

ملعقتان كبيرتان خل.

نصف ملعقة ملح صغيرة. طريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز نسلق البطاطس في الماء والملح لتنضج ثم نصفيها.

بعد ذلك نضع البطاطس في وعاء ونضيف له البقدونس والبصل ونقلبهم مع بعض.

ثم نخلط المايونيز مع اللبن والماء والخل في وعاء آخر.

ثم نضيف خليط المايونيز إلى البطاطس وتقدم بألف هنا وشفا. طريقة أخرى لعمل سلطة البطاطس بالمايونيز طريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيزطريقة أخرى لعمل سلطة البطاطس بالمايونيز المكونات ربع كوب لبن رائب.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.

نصف ملعقة ثوم بودر صغيرة.

ملعقتان صغيرتان بابريكا.

حبتان بطاطس حجمهما كبير.

نصف كوب مايونيز.

عدد 5 عروض كزبرة خضراء للتزيين. طريقة التحضير نقشر البطاطا ثم نغسلها.

ثم نضع وعاء به ماء لنصفه على النار، ونقطع البطاطا لمكعبات ونضعها في الوعاء.

ثم نترك البطاطا لتسلق لمدة 15 دقيقة ثم نرفعها قبل أن تطرى.

بعد ذلك نصفي البطاطا من الماء ونغسلها جيداً بماء بارد ونتركها جانباً لتصفي مابها من ماء.

ثم نخلط : اللبن، الملح، الفلفل الأسود، الثوم، البابريكا جيداً مع بعضهم ونضيف لهم المايونيز ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف البطاطا المكعبات للبن ونقلبهم مرة أخرى.

ثم نغسل الكزبرة وبعدها نفرمها ناعماً ونضيفها للسلطة.

بعد ذلك ندخل السلطة الثلاجة ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تبرد.

ثم نخرجها من الثلاجة وتوضع في أطباق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر السلطات المختلفة من أهم وأشهى المقبلات التي تقدم بجانب أنواع الطعام المختلفة لفتح الشهية وأيضاً لقيمها الغذائية الكثيرة، ومن أمثلة هذه السلطات سلطة البطاطس بالمايونيز الشهية التي يريد الجميع معرفة خطوات القيام بها بالتفصيل وبسهولة. سلطة البطاطس بالمايونيز سلطة البطاطس بالمايونيز يمكن القيام بـ سلطة البطاطس بالمايونيز بسهولة شديدة والحصول على أفضل مذاق بالخطوات التالية : مكونات سلطة البطاطس بالمايونيز خمس حبات بطاطس مقشرة ومقطعة لمكعبات.

عدد 4 أعواد بصل أخضر.

نصف كوب مايونيز.

ربع كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب لبن زبادي.

ملعقتان كبيرتان خل.

نصف ملعقة ملح صغيرة. طريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيز نسلق البطاطس في الماء والملح لتنضج ثم نصفيها.

بعد ذلك نضع البطاطس في وعاء ونضيف له البقدونس والبصل ونقلبهم مع بعض.

ثم نخلط المايونيز مع اللبن والماء والخل في وعاء آخر.

ثم نضيف خليط المايونيز إلى البطاطس وتقدم بألف هنا وشفا. طريقة أخرى لعمل سلطة البطاطس بالمايونيز طريقة تحضير سلطة البطاطس بالمايونيزطريقة أخرى لعمل سلطة البطاطس بالمايونيز المكونات ربع كوب لبن رائب.

ربع ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.

نصف ملعقة ثوم بودر صغيرة.

ملعقتان صغيرتان بابريكا.

حبتان بطاطس حجمهما كبير.

نصف كوب مايونيز.

عدد 5 عروض كزبرة خضراء للتزيين. طريقة التحضير نقشر البطاطا ثم نغسلها.

ثم نضع وعاء به ماء لنصفه على النار، ونقطع البطاطا لمكعبات ونضعها في الوعاء.

ثم نترك البطاطا لتسلق لمدة 15 دقيقة ثم نرفعها قبل أن تطرى.

بعد ذلك نصفي البطاطا من الماء ونغسلها جيداً بماء بارد ونتركها جانباً لتصفي مابها من ماء.

ثم نخلط : اللبن، الملح، الفلفل الأسود، الثوم، البابريكا جيداً مع بعضهم ونضيف لهم المايونيز ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف البطاطا المكعبات للبن ونقلبهم مرة أخرى.

ثم نغسل الكزبرة وبعدها نفرمها ناعماً ونضيفها للسلطة.

بعد ذلك ندخل السلطة الثلاجة ونتركها لمدة 30 دقيقة حتى تبرد.

ثم نخرجها من الثلاجة وتوضع في أطباق التقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل سلطة البطاطس بالمايونيز الشهية في المنزل بجانب وجبة الفطار أو الغداء لذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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