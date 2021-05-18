كنز ربانى هدية لعرايس العيد من خبراء التجميل لفرد وترطيب الشعر المجعد واقوى من البروتين

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كنز ربانى هدية لعرايس العيد من خبراء التجميل ، يشكل الشعر المجعد مشكلة كبيرة لصاحبته وهذا يجعلها تبحث طول الوقت عن طرق ومنتجات تساعدها على جعله منسدل ومفرود ويخلصه من التجاعيد والخشونة، ولكن هذا يحتاج لوقت طويل كما يمكن أن تحتوي أنواع عديدة من هذه المنتجات على مواد كيماوية تضر فروة الرأس وتؤذي بصيلات الشعر، ولكننا سوف نقدم لك سيدتي أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد.كنز ربانى هدية لعرايس العيد من خبراء التجميل
يوجد الكثير من المكونات الطبيعية المستخرجة من الطبيعية التي تحتوي على مجموعة كبيرة جداً من الفوائد الذي لا تعد ولا تحصى ومنها ما يلي:المكونات:
- 2/1 كوب من زيت الذرة.
- 6 ورقات صبار.
- 1 كوب من السمسم.
- للحصول على كريم فرد الشعر قومي بوضع طاسة عميقة على النار وضعي بها السمسم وتركيه على نار هادئة حتى يتم تحميصه مع مراعاة تقليبه من الحين إلى الآخر.
- بعد التأكد من تحميص السمسم ارفعيه من على النار وتركيه حتى أن يصبح بارد ومن ثم يتم سحقه بمحضرة الطعام.
- ثم عليك بإحضار وعاء يوضع به 2/1 كوب من زيت الذرة ومن ثم يضاف السمسم المطحون وقلبيهم مع بعضهم حتى يمتزجوا جيداً ثم يتم ترك المكونات سوياً لمدة لا تقل عن ساعتين.
- يتم وضع المكونات في الخلاط الكهربائي واخلطيهم معاً، ثم يتم استخراج جل الصبار من الأوراق وضيفيه إلى الخليط واخلطي المكونات مع بعضها أكثر من مرة حتى تصبح متجانسة.
- بعدها تستطيعين تطبيق الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف مع الاستمرار في التدليك.
- يتم تغطية الشعر بغطاء الاستحمام البلاستيكي وانتظري لحوالي 3 ساعات.
- بعد انتهاء الوقت يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك والذي يحتوي على مواد طبيعية مفيدة.
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كنز ربانى هدية لعرايس العيد من خبراء التجميل ، يشكل الشعر المجعد مشكلة كبيرة لصاحبته وهذا يجعلها تبحث طول الوقت عن طرق ومنتجات تساعدها على جعله منسدل ومفرود ويخلصه من التجاعيد والخشونة، ولكن هذا يحتاج لوقت طويل كما يمكن أن تحتوي أنواع عديدة من هذه المنتجات على مواد كيماوية تضر فروة الرأس وتؤذي بصيلات الشعر، ولكننا سوف نقدم لك سيدتي أفضل كريم طبيعي لفرد الشعر المجعد.كنز ربانى هدية لعرايس العيد من خبراء التجميل
يوجد الكثير من المكونات الطبيعية المستخرجة من الطبيعية التي تحتوي على مجموعة كبيرة جداً من الفوائد الذي لا تعد ولا تحصى ومنها ما يلي:المكونات:
- 2/1 كوب من زيت الذرة.
- 6 ورقات صبار.
- 1 كوب من السمسم.
- للحصول على كريم فرد الشعر قومي بوضع طاسة عميقة على النار وضعي بها السمسم وتركيه على نار هادئة حتى يتم تحميصه مع مراعاة تقليبه من الحين إلى الآخر.
- بعد التأكد من تحميص السمسم ارفعيه من على النار وتركيه حتى أن يصبح بارد ومن ثم يتم سحقه بمحضرة الطعام.
- ثم عليك بإحضار وعاء يوضع به 2/1 كوب من زيت الذرة ومن ثم يضاف السمسم المطحون وقلبيهم مع بعضهم حتى يمتزجوا جيداً ثم يتم ترك المكونات سوياً لمدة لا تقل عن ساعتين.
- يتم وضع المكونات في الخلاط الكهربائي واخلطيهم معاً، ثم يتم استخراج جل الصبار من الأوراق وضيفيه إلى الخليط واخلطي المكونات مع بعضها أكثر من مرة حتى تصبح متجانسة.
- بعدها تستطيعين تطبيق الخليط على فروة الرأس والشعر من الجذور حتى الأطراف مع الاستمرار في التدليك.
- يتم تغطية الشعر بغطاء الاستحمام البلاستيكي وانتظري لحوالي 3 ساعات.
- بعد انتهاء الوقت يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك والذي يحتوي على مواد طبيعية مفيدة.
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