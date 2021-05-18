طريقة عمل معجون الأسنان الطبيعي برائحة جميلة لتبييض الأسنان

يعتبر معجون الأسنان ، من المستحضرات التجميل الاساسية، التي يبحث عنها الكثير من الناس لتخلص من الاصفرار، والجير الذي يتراكم على الأسنان فيسبب الروائح الكريهة المزعجة، يعمل المعجون الطبيعي على حماية الأسنان، من التسوس ويقضي على الفطريات، والجراثيم التي تنتج عن بقايا الأطعمة، ويساعد في علاج اللثة ويحميها من التالف الناتج عن التدخين، وهو مستحضر طبيعي يتكون من بعض المكونات البسيطة التي توجد في كل منزل ، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، بدل من شراء المعجون الذي يحتوي على المواد الكيمائية ضارة تسبب سرطان اللثة وتجلب الكثير من الأمراض على مدي الاستعمال، يساعد المعجون على إزالة الاصفرار ويعطي الاسنان بياض ناصع مثل الثلج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل معجون الأسنان الطبيعي الذي يقضي على مشاكل الأسنان في قت قصير.

مكونات معجون الأسنان

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل المعجون في المنزل بخطوات سهلة وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق من كربونات الصودا. ثلاث ملاعق من السكر الناعم. 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. 2 ملعقة كبيرة من زيت النعناع. ملعقة صغير من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير معجون الأسنان بطريقة سهلة وبسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر علبة فارغة ونضع بها جميع المكونات ونقوم بخفقهم جيدًا حتى يصبح الخليط مثل الكريم.

بعد ذلك نقوم بغمس الفراشة في الخليط ويتم تدليك الأسنان جيدًا حتى تصبح ناصعة البياض.

نقوم بغسل الماء بالماء وشطفه جيدًا حتى نتخلص من الخليط بالكامل.

نكرر وضع الخليط في الصباح والمساء حتى نحصل على أفضل النتائج.

خلطة القرنفل الطبيعية لتبيض الأسنان

سوف نتعرف على تحضير خلطة القرنفل التي تمنح الأسنان بياض غير عادي بمكونات طبيعية وخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:-

يتم خلطة ملعقة كبيرة من القرنفل الناعم، مع ملعقة كبيرة من السكر البودرة، وملعقة من البيكنج بودر ونخلطهم جيدًا مع بعض. ثم نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام مثل الكريم. نقوم بغسل الأسنان يومياً حتى نحصل على نتائج ممتازة. نقوم بحفظ الكريم في برطمان صغير في الثلاجة لحين الاستخدام.

في وعاء صغير يتم وضع الليمون، والسكر، وملعقة صغير من النشا ويتم مزجهم مع بعض، حتى تذوب المكونات وتصبح مثل الكريم.

يتم وضع كمية مناسبة من المعجون على الفرشة، ونقوم بتدليك الأسنان جيدًا في الصباح والمساء، حتى يصبح لون الأسنان أبيض ناصع.

يمكن حفظ باقي الخليط في الثلاجة بعد الاستخدام مباشرة.

خلطة الليمون والسكر لتبييض الأسنانطريقة عمل معجون أسنان بالفحم

سوف نتعرف على طريقة تحضير المعجون بخطوات سهلة وهى كما يلي:-