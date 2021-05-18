اعرفي طريقة عمل قرع العسل الشهي في المنزل بسهولة لفوائده الكثيرة

طريقة عمل قرع العسل من الحلويات التي لها شعبية كبيرة في الوطن العربي لأنه يتميز بطعمه اللذيذ وله قيمة غذائية عالية وهو يحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية المختلفة وهناك مجموعة كبيرة من الطرق يتم إعداد وتحضير القرع العسلي بها وسوف نقوم بتوضيح وتقديم طريق اعدادي وتحضير هذه الأنواع.

طريقة عمل قرع العسل

يتميز القرع العسلي أن له قيمة غذائية عالية وأيضاً ومن أهم المميزات التى تميز القرع العسلي أنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة مما يميزها عن غيرها من أطباق الحلوى عن غيرها من أطباق الحلوى التي تتميز بالسعرات الحرارية العالية وسوف نقدم لكم طريقة إعداد القرع العسلي في البيت بطرق بسيطة وسهلة.

طريقة عمل قرع العسل بجوز الهند

المقادير

اثنان كيلو من القرع العسلي المقشر والمقطع إلى مكعبات صغيرة.

أثنان كيلو من السكر الأبيض الناعم.

ملعقتين كبيرتين من القرفة.

نصف كوب من جوز الهند المبشور ناعم.

نصف كوب من المكسرات المجروشة للتزيين.

يتم وضع مكعبات القرع العسلي في إناء.

ويتم وضع السكري إلى القرع العسلي ويترك لمدة ساعة ونصف جانباً حتى يتم إخراج الماء من القرع العسلي.

بعد ذلك يتم وضع إناء على نار متوسطة الحرارة حتى يصل إلى درجة الغليان ويتم تقليب المكونات من وقت إلى آخر مع تهدئة النار عليه حتى يتم نضجه.

يتم تصفية القرع العسلي بعد ذلك حتى يصبح قوامه كثيف جدا ويتم هرسه بعد ذلك نبدا باضافة جوز الهند والقرفة ويتم خلط جميع المكونات جيداً.

يتم وضع جميع الخليط في قالب فرن ويتم وضع المكسرات على وجه القالب.

يتم اشعال الفرن على درجة حرارة 170 درجة مئوية ويتم داخل الفرن مده لكي يتغير لونه حتى يصبح لون الوجه ذهبي يتم إخراج القالب من الفرن ويترك جانباً حتى يبرد ويتم تقطيعه إلى قطع وتقديمه لأسرتك وبالهناء والشفاء.

يتم نزع الماء الموجود في القرع العسلي.

يتم وضع إناء بعد ذلك على النار متوسطة لمدة 50 دقيقة في الماء الذي تم إخراجه من القرع العسلي ويترك حتى ينضج جيداً بعد ذلك يتم تصفية الماء الموجود به بعد تسويته.

يتم هرس القرع العسلي.

يتم إحضار الخلاط الكهربي ويتم وضع اللبن مع الدقيق والماء التي تم استخراجه من القرع العسلي بعد سلقه والفانيليا والسكر الباقي ويتم خلطهم في الخلاط الكهربائي جيداً.

يتم وضع الخليط التي تم خلطه في الخلاط في إناء على نار متوسطة مع الإستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام البشاميل مع التحريك المستمر بالمضرب السلك حتى نحصل على خليط متجانس من البشاميل ناعم ليس به أى تكتلات ويتم خلط نصف خليط البشاميل مع كمية القرع العسلي.

بعد ذلك يتم إحضار قالب فرن وندهنه بالزبده ويتم وضع خليط البشاميل مع القرع العسلي في القالب ويتم وضع كمية من جوز الهند المبشور على وجه القالب ثم نقوم بوضع كمية البشاميل المتبقية على الوجه.

يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم إدخال القالب لمدة 50 دقيقة الى ان نحصل على اللون الذهبي لوجه القالب.

يتم إخراج القالب ونتركها جانباً حتى يهدا و يبرد جيداً بعد ذلك نبدأ بتقطيعه وتقديمه لجميع أفراد الأسرة وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير قرع العسلطريقة عمل قرع العسل بالصوص الأبيض