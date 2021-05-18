اعملي احلى مكرونة بالبشاميل كريمي شهية بالخطوات

مكرونة بالبشاميل من أشهر طرق عمل المكرونة المفضلة لدى الكثير دون استثناء وبخاصة عند الفتيات والسيدات، وهي من الأكلات الشهيرة التي توجد في الوطن العربي وأيضاً البلاد الغربية، ويمكن حشوها بكثير من الحشوات مثل : اللحم والدجاج. مكرونة بالبشاميل مكرونة بالبشاميل هذه الطريقة تعد من أبسط طرق عمل مكرونة بالبشاميل بالخطوات التالية : مكونات مكرونة بالبشاميل نصف كيلو مكرونة مقصوصة.

عدد 3 ملاعق دقيق كبيرة.

لتر حليب.

ملعقة سمن أو زبد.

ربع كيلو لحم مفروم.

ملعقتان كبيرتان جبن مبشور مشكل. طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل نضع إناء على النار ونسخن به السمن جداً.

ثم نضيف الدقيق ونقلبه لمدة ثلاث دقائق ونرفعه حتى لا يأخذ اللون البني.

بعد ذلك نضيف الحليب بشكل تدريجي ونقلبه باستمرار ليتماسك.

ثم نضيف الجبن ونقلبه ونرفعه من على النار.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

بعد ذلك نضع إناء به ماء على النار ليغلي.

ثم نضيف المكرونة إلى الماء المغلي ليتم سلقها ثم نخرجها منه ونصفيها.

في صينية فرن كبيرة نضع فيها نصف الكمية للمكرونة المسلوقة.

ثم نفرد العصاج ونضع فوقه صلصة بشاميل، ثم نضع المتبقي من المكرونة ونغطيها بالبشاميل.

ثم ندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة.

ثم نخرج الصينية ونقدمها ساخنة. صينية مكرونة بشاميل طريقة تحضير مكرونة بالبشاميلصينية مكرونة بشاميل المكونات كيس مكرونة. مكونات الحشو ملعقتان زيت.

لحمة مفرومة حسب الحاجة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة بهارات مشكلة صغيرة.

ملعقتان ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.

صلصة طماطم.

ملعقتان زيت.

حبة بصل مفرومة.

فصان ثوم مفرومين.

حبة طماطم مفرومة.

عدد 4 ملاعق معجون طماطم.

ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة بهارات مشكلة.

جبن موزاريلا. طريقة التحضير نسلق المكرونة في ماء مغلي ونضعها جانباً.

نحضر وعاء متوسط على النار ونسخن به الزيت.

ثم نضيف البصل واللحمة ونقلبهم ليجف اللحم، ثم نضيف الثوم ونقلبهم.

ثم نضيف البهارات التالية : الملح، الفلفل، الكزبرة، ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نفرم البصل ناعماً.

ونضع الزيت على النار ليغلي.

ثم نضع فوقة البصل ونقلبه جيداً ليأخذ اللون الذهبي.

ثم نضيف الثوم للبصل ونقلبهم جيداً.

ثم نقطع الطماطم ونضيفها فوق البصل والثوم.

ننتظر لتنضج كافة المكونات ونضيف لها الملح، الفلفل، البهارات.

نضع صلصة الطماطم على المكونات السابقة ونتركهم ليختلطوا.

ثم نضع نصف الخليط في وعاء مناسب ونضع عليه اللحم ثم النصف الآخر وفي النهاية نضع البشاميل على الوجه وندخله الفرن المسخن ثم نخرجه ويقدم بألف هنا. مكونات الحشوطريقة التحضير الوسوم

مكرونة بالبشاميل من أشهر طرق عمل المكرونة المفضلة لدى الكثير دون استثناء وبخاصة عند الفتيات والسيدات، وهي من الأكلات الشهيرة التي توجد في الوطن العربي وأيضاً البلاد الغربية، ويمكن حشوها بكثير من الحشوات مثل : اللحم والدجاج. مكرونة بالبشاميل مكرونة بالبشاميل هذه الطريقة تعد من أبسط طرق عمل مكرونة بالبشاميل بالخطوات التالية : مكونات مكرونة بالبشاميل نصف كيلو مكرونة مقصوصة.

عدد 3 ملاعق دقيق كبيرة.

لتر حليب.

ملعقة سمن أو زبد.

ربع كيلو لحم مفروم.

ملعقتان كبيرتان جبن مبشور مشكل. طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل نضع إناء على النار ونسخن به السمن جداً.

ثم نضيف الدقيق ونقلبه لمدة ثلاث دقائق ونرفعه حتى لا يأخذ اللون البني.

بعد ذلك نضيف الحليب بشكل تدريجي ونقلبه باستمرار ليتماسك.

ثم نضيف الجبن ونقلبه ونرفعه من على النار.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

بعد ذلك نضع إناء به ماء على النار ليغلي.

ثم نضيف المكرونة إلى الماء المغلي ليتم سلقها ثم نخرجها منه ونصفيها.

في صينية فرن كبيرة نضع فيها نصف الكمية للمكرونة المسلوقة.

ثم نفرد العصاج ونضع فوقه صلصة بشاميل، ثم نضع المتبقي من المكرونة ونغطيها بالبشاميل.

ثم ندخل الصينية الفرن لمدة نصف ساعة.

ثم نخرج الصينية ونقدمها ساخنة. صينية مكرونة بشاميل طريقة تحضير مكرونة بالبشاميلصينية مكرونة بشاميل المكونات كيس مكرونة. مكونات الحشو ملعقتان زيت.

لحمة مفرومة حسب الحاجة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ملعقة بهارات مشكلة صغيرة.

ملعقتان ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود صغيرة.

صلصة طماطم.

ملعقتان زيت.

حبة بصل مفرومة.

فصان ثوم مفرومين.

حبة طماطم مفرومة.

عدد 4 ملاعق معجون طماطم.

ملعقة ملح صغيرة.

ربع ملعقة فلفل أسود.

نصف ملعقة بهارات مشكلة.

جبن موزاريلا. طريقة التحضير نسلق المكرونة في ماء مغلي ونضعها جانباً.

نحضر وعاء متوسط على النار ونسخن به الزيت.

ثم نضيف البصل واللحمة ونقلبهم ليجف اللحم، ثم نضيف الثوم ونقلبهم.

ثم نضيف البهارات التالية : الملح، الفلفل، الكزبرة، ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نفرم البصل ناعماً.

ونضع الزيت على النار ليغلي.

ثم نضع فوقة البصل ونقلبه جيداً ليأخذ اللون الذهبي.

ثم نضيف الثوم للبصل ونقلبهم جيداً.

ثم نقطع الطماطم ونضيفها فوق البصل والثوم.

ننتظر لتنضج كافة المكونات ونضيف لها الملح، الفلفل، البهارات.

نضع صلصة الطماطم على المكونات السابقة ونتركهم ليختلطوا.

ثم نضع نصف الخليط في وعاء مناسب ونضع عليه اللحم ثم النصف الآخر وفي النهاية نضع البشاميل على الوجه وندخله الفرن المسخن ثم نخرجه ويقدم بألف هنا. مكونات الحشوطريقة التحضير

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