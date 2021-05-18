بدون خميرة ولا فرن ولا عجن عملت أحلى خبز للشاورما والتورتيلا في دقائق وتنفع كل أنواع ساندوتشات

بدون خميرة ولا فرن ولا عجن عملت أحلى خبز، يمثل الخبز أهم مكون من مكونات الوجبات، فهو يقدم بصحبة الكثير من الأطباق الرئيسة، أيضًا تتباين أنواع الخبز باختلاف المكونات التي تدخل في تحضيره، فيوجد الخبز الأسمر ويوجد خبز الشوفان وخبز طحين القمح، كما أن بعضها يحتاج إلى خميرة وبعضها الآخر لا يحتاج وتابعونا لنتعرف على كيفية تحضير الخبز المنفوخ.
بدون خميرة ولا فرن ولا عجن عملت أحلى خبز
يمكن تحضير خبز الشاورما والتورتيلا في دقائق بدون عجن وبدون فرن وبدون خميرة وهي كالتالي :مكونات خبز للشاورما والتورتيلا في دقائق
طريقة تحضير خبز للشاورما والتورتيل
- انخلي الدقيق جيدًا داخل وعاء عميق وأضيفي إليه الملح واعملي على خلطة جيدًا.
- استمري في إضافة السمن مع التقليب بواسطة الشوكة حتى يصبح الخبز ذات ملمس خشن يشبه الخبز المفتت.
- اعملي على تدفئة الماء ثم ابدئي في إضافة إلى الدقيق بشكل تدريجي وابدئي في عجن كافة المكونات معًا.
- استمري في العجن إلى أن تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة ولا تكفي عن العجن عند عدم التصاق العجينة بالوعاء.
- غطي الوعاء المحتوي على العجينة بواسطة منشفة نظيفة واتركيه لمدة عشرة دقائق حتى تستريح.
- بعد انتهاء الوقت المحدد اعملي على رفع المنشفة وابدئي في تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة وفي حجم المقلاة التي سوف تستخدم.
- رشي القليل من الدقيق على سطح نظيف واستخدمي النشابة في فرد العجينة حتى يصبح سمكها 2 سم.
- سخني المقلاة وامسحيها بالزيت ثم ضعي عليها الخبز وعندما يبدأ في الاحمرار اقلبها على الجانب الآخر حتى تنضج.
- تكرر نفس العملية مع كل الكرات حتى تنتهي ونحصل على العيش.
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بدون خميرة ولا فرن ولا عجن عملت أحلى خبز، يمثل الخبز أهم مكون من مكونات الوجبات، فهو يقدم بصحبة الكثير من الأطباق الرئيسة، أيضًا تتباين أنواع الخبز باختلاف المكونات التي تدخل في تحضيره، فيوجد الخبز الأسمر ويوجد خبز الشوفان وخبز طحين القمح، كما أن بعضها يحتاج إلى خميرة وبعضها الآخر لا يحتاج وتابعونا لنتعرف على كيفية تحضير الخبز المنفوخ.
بدون خميرة ولا فرن ولا عجن عملت أحلى خبز
يمكن تحضير خبز الشاورما والتورتيلا في دقائق بدون عجن وبدون فرن وبدون خميرة وهي كالتالي :مكونات خبز للشاورما والتورتيلا في دقائق
طريقة تحضير خبز للشاورما والتورتيل
- انخلي الدقيق جيدًا داخل وعاء عميق وأضيفي إليه الملح واعملي على خلطة جيدًا.
- استمري في إضافة السمن مع التقليب بواسطة الشوكة حتى يصبح الخبز ذات ملمس خشن يشبه الخبز المفتت.
- اعملي على تدفئة الماء ثم ابدئي في إضافة إلى الدقيق بشكل تدريجي وابدئي في عجن كافة المكونات معًا.
- استمري في العجن إلى أن تحصلي على عجينة لينة ومتماسكة ولا تكفي عن العجن عند عدم التصاق العجينة بالوعاء.
- غطي الوعاء المحتوي على العجينة بواسطة منشفة نظيفة واتركيه لمدة عشرة دقائق حتى تستريح.
- بعد انتهاء الوقت المحدد اعملي على رفع المنشفة وابدئي في تقطيع العجينة إلى كرات صغيرة وفي حجم المقلاة التي سوف تستخدم.
- رشي القليل من الدقيق على سطح نظيف واستخدمي النشابة في فرد العجينة حتى يصبح سمكها 2 سم.
- سخني المقلاة وامسحيها بالزيت ثم ضعي عليها الخبز وعندما يبدأ في الاحمرار اقلبها على الجانب الآخر حتى تنضج.
- تكرر نفس العملية مع كل الكرات حتى تنتهي ونحصل على العيش.
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