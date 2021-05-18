طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه أحلى من المحلات بطعم حكاية

طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه من أطباق الحلويات التي لها حظ وافر من الشهرة الكبيرة، وهذا لأنه يحتوي على كمية هائلة حلويات وعصائر وأيضاً فاكهة وهذا يجعلها مصدراً هاماً ومفيداً للسكريات، وللدهون التي تعطي الجسم طاقة كبيرة، لهذا يريد الكثيرين تجربة القيام به في المنزل. طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه يمكن عمل طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه في المنزل بكل سهولة بالطريقة التالية : مكونات طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه بسبوسة.

كنافة.

أرز بلبن.

مهلبية.

كاسترد.

قشطة.

آيس كريم.

عصير مانجو خام.

قطع فاكهة ( تفاح – موز – مانجو ).

جيلي فراولة. طريقة تحضير القنبلة في البداية نقطع الفواكه قطع صغيرة.

ثم نحضر الجيلي بشكل سميك لنستطيع تقطيعه مكعبات بعد تجميده.

نحضر بولة كبيرة ونضع فيها طبقة بسبوسة ثم طبقة أرز بلبن.

نم نضع الكاسترد مع كمية عصير مانجو أو أي عصير فاكهة مركز.

ثم نوزع الفاكهة وعليها قطع جيلي.

ثم نضع طبقة كنافة بعدها طبقة أخرى مهلبية.

ثم نضع قطع الفاكهة المتبقية وعصير المانجو أو أي عصير آخر.

ثم نضع القشطة حسب الرغبة، وبولة آيس كريم ونقدمها باردة. طريقة عمل قنبلة الفواكة طريقة تحضير القنبلةطريقة عمل قنبلة الفواكة المكونات كوب فراولة طازجة.

عدد 3 ملاعق رمان كبيرة.

ثمرة برتقال.

ثمرة موز.

كوب عصير برتقال.

ملعقة ماء ورد.

سكر حسب الرغبة.

عصير ليمون. طريقة التحضير نبدأ بخلط كل من : عصير البرتقال والسكر، ثم عصير الليمون في وعاء عميق على نار متوسطة ليغلي ثم نخفض النار ونتركه لمدة خمس دقائق ليتكثف.

ثم نرفع القدر من على النار ونحركه ثم يترك ليبرد.

بعد ذلك نخلط كافة الفواكه في طبق ونضيف لها خليط السكر والعصير ونقلبهم جيداً.

ثم نضع الإناء في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم، ثم تقدم بعد وضعها في أطباق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه من أطباق الحلويات التي لها حظ وافر من الشهرة الكبيرة، وهذا لأنه يحتوي على كمية هائلة حلويات وعصائر وأيضاً فاكهة وهذا يجعلها مصدراً هاماً ومفيداً للسكريات، وللدهون التي تعطي الجسم طاقة كبيرة، لهذا يريد الكثيرين تجربة القيام به في المنزل. طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه يمكن عمل طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه في المنزل بكل سهولة بالطريقة التالية : مكونات طبق القنبله ام علي بالبسبوسه والكنافه بسبوسة.

كنافة.

أرز بلبن.

مهلبية.

كاسترد.

قشطة.

آيس كريم.

عصير مانجو خام.

قطع فاكهة ( تفاح – موز – مانجو ).

جيلي فراولة. طريقة تحضير القنبلة في البداية نقطع الفواكه قطع صغيرة.

ثم نحضر الجيلي بشكل سميك لنستطيع تقطيعه مكعبات بعد تجميده.

نحضر بولة كبيرة ونضع فيها طبقة بسبوسة ثم طبقة أرز بلبن.

نم نضع الكاسترد مع كمية عصير مانجو أو أي عصير فاكهة مركز.

ثم نوزع الفاكهة وعليها قطع جيلي.

ثم نضع طبقة كنافة بعدها طبقة أخرى مهلبية.

ثم نضع قطع الفاكهة المتبقية وعصير المانجو أو أي عصير آخر.

ثم نضع القشطة حسب الرغبة، وبولة آيس كريم ونقدمها باردة. طريقة عمل قنبلة الفواكة طريقة تحضير القنبلةطريقة عمل قنبلة الفواكة المكونات كوب فراولة طازجة.

عدد 3 ملاعق رمان كبيرة.

ثمرة برتقال.

ثمرة موز.

كوب عصير برتقال.

ملعقة ماء ورد.

سكر حسب الرغبة.

عصير ليمون. طريقة التحضير نبدأ بخلط كل من : عصير البرتقال والسكر، ثم عصير الليمون في وعاء عميق على نار متوسطة ليغلي ثم نخفض النار ونتركه لمدة خمس دقائق ليتكثف.

ثم نرفع القدر من على النار ونحركه ثم يترك ليبرد.

بعد ذلك نخلط كافة الفواكه في طبق ونضيف لها خليط السكر والعصير ونقلبهم جيداً.

ثم نضع الإناء في الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقديم، ثم تقدم بعد وضعها في أطباق التقديم. طريقة التحضير

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