حضري لأسرتك أشهى صينية بطاطس بالشاورما بسهولة

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صينية بطاطس بالشاورما ،هي محور حديثنا الآن بذلك المقال، حيث أن الكثير من النساء تردن أن تتعرف على طريقة تحضير هذه الأكلة اللذيذة، فالبطاطس تعد من أبرز الأكلات المشهورة التي يعرفها الكثير من الأسختص، وهناك عدة طرق بإعدادها من البيت كالمطاعم والمحلات، لهذا سوف نقوم الآن بإرفاق طريقة تحضير صينية البطاطس مثلهم تمامًا.صينية بطاطس بالشاورما
في السطور القادمة سوف نقوم بتناول أكلة لذيذة ومعروفة ألا وهي صينية البطاطس بالبشاميل، التي تبحث عن طريقة إعدادها كل امرأة.
مقادير صينية البطاطس بالشاورما
- فصوص من الثوم للبطاطس
- ½ ملعقة صغيرة من الثوم البودرة
- ½ ملعقة صغيرة من البصل البودر
- أربع ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان أو الرومي
- ½ كوب من البقدونس المفروم
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
- حبة كبيرة الحجم من البصل خمس
- ½ كيلو من البطاطس
- رشة فلفل أسود حسب الرغبة
- ½ ملعقة صغيرة من الكزبرة
- ٤ ملاعق كبيرة من الزيت النباتي
- ملعقتان كبيرتان من السمنة النباتي
- حبتان من الفلفل الأخضر
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة النباتي
- ٣ أكواب من الحليب السائل
- رشة صغيرة من الملح
- كوب من الجبنة الموزريلا
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة
- رشة ملح حسب الرغبة
- نصف كوب من الحليب للبشاميل
- ٦ ملاعق كبيرة من الدقيق
- ملعقتان كبيرتان من البقسماط
- ½ ملعقة صغيرة من البابريكا
- قومي بتجهيز الشاورما في البداية ومن ثم اغسلي اللحمة بواسطة الملح والخل والليمون مع تركها حتى يتم نقعها حتى ٣٠ دقيقة.
- ومن ثم قومي بتصفية اللحمة مع تقطيعها لشرائح صغيرة.
- وبعد ذلك أحضري مقلاه ملائمة لتضعي بها ٢ ملعقة كبيرة من السمنة النباتي.
- ومن ثم قومي بوضع المقلاة على النار مع تركها إلى أن تسخن السمنة.
- قومي بإضافة شرائح اللحمة للسمنة مع تشويحها إلى أن تجف.
- بعد ذلك قومي بتجهيز صينية فرن ملائمة لتضعي بها شرائح اللحمة.
- قومي بتقشير البصل مع تقطيعها لقطع صغيرة.
- ومن ثم قومي بتقشير الثوم واهرسيه ناعمًا.
- وبعد ذلك قومي بتحمير البصل بنفس المقلاة إلى أن تأخذ اللون الذهبي.
- قومي بإضافة الثوم المهروس للبصل وتحريكهما معًا.
- وبعد ذلك اسكبي مزيج الثوم والبصل على اللحمة واتركيهم بعيدًا.
- اغسلي البطاطس واسلقيها بالماء إلى أن تصير طرية، ومن ثم صفيها واغسليها بالماء البارد.
- قومي بهرسها بعد ذلك وضعي بها فلفل أسود وملح.
- قومي بإضافة الكزبرة ، والبصل والثوم البودر عليها مع البقدونس المفروم.
- وبعد ذلك أضيفي الجبنة البارميزان والسمنة النباتي.
- ومن ثم أضيفي الحليب، وقومي بتحريك المقادير معًا إلى أن تحصلين على عجينة متجانسة.
- قومي بتشكيل مزيج البطاطس لكرات صغيرة.
- وبعد ذلك قومي بتجهيز البشاميل مع إحضار قدر ملائم لوضع ٤ ملاعق زيت به مع ٢ ملعقة كبيرة سمنة.
- ضعي القدر على النار واتركيه ليسخن، ومن ثم أضيفي ٦ ملاعق من الدقيق مع التقليب لأن يصير اللون ذهبيًا.
- قومي بوضع الحليب بعد ذلك تدريجيًا ومتابعة التقليب لكي لا يكون هناك تكتل بالخليط.
- ضعي الفلفل الأسود والملح.
- وزعي البشاميل بصينية البطاطس واللحمة.
- ومن ثم أضيفي البقسماط والبابريكا ومعهم الزبدة بالوجه.
- قومي بتسخين الفرن حتى 180°.
- قومي بإدخال الصينية الفرن واتركيها لكي تنضج، وفي النهاية تكون صينية البطاطس بالشاورما جاهزة.
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صينية بطاطس بالشاورما ،هي محور حديثنا الآن بذلك المقال، حيث أن الكثير من النساء تردن أن تتعرف على طريقة تحضير هذه الأكلة اللذيذة، فالبطاطس تعد من أبرز الأكلات المشهورة التي يعرفها الكثير من الأسختص، وهناك عدة طرق بإعدادها من البيت كالمطاعم والمحلات، لهذا سوف نقوم الآن بإرفاق طريقة تحضير صينية البطاطس مثلهم تمامًا.صينية بطاطس بالشاورما
في السطور القادمة سوف نقوم بتناول أكلة لذيذة ومعروفة ألا وهي صينية البطاطس بالبشاميل، التي تبحث عن طريقة إعدادها كل امرأة.
مقادير صينية البطاطس بالشاورما
- فصوص من الثوم للبطاطس
- ½ ملعقة صغيرة من الثوم البودرة
- ½ ملعقة صغيرة من البصل البودر
- أربع ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان أو الرومي
- ½ كوب من البقدونس المفروم
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة
- حبة كبيرة الحجم من البصل خمس
- ½ كيلو من البطاطس
- رشة فلفل أسود حسب الرغبة
- ½ ملعقة صغيرة من الكزبرة
- ٤ ملاعق كبيرة من الزيت النباتي
- ملعقتان كبيرتان من السمنة النباتي
- حبتان من الفلفل الأخضر
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة النباتي
- ٣ أكواب من الحليب السائل
- رشة صغيرة من الملح
- كوب من الجبنة الموزريلا
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة
- رشة ملح حسب الرغبة
- نصف كوب من الحليب للبشاميل
- ٦ ملاعق كبيرة من الدقيق
- ملعقتان كبيرتان من البقسماط
- ½ ملعقة صغيرة من البابريكا
- قومي بتجهيز الشاورما في البداية ومن ثم اغسلي اللحمة بواسطة الملح والخل والليمون مع تركها حتى يتم نقعها حتى ٣٠ دقيقة.
- ومن ثم قومي بتصفية اللحمة مع تقطيعها لشرائح صغيرة.
- وبعد ذلك أحضري مقلاه ملائمة لتضعي بها ٢ ملعقة كبيرة من السمنة النباتي.
- ومن ثم قومي بوضع المقلاة على النار مع تركها إلى أن تسخن السمنة.
- قومي بإضافة شرائح اللحمة للسمنة مع تشويحها إلى أن تجف.
- بعد ذلك قومي بتجهيز صينية فرن ملائمة لتضعي بها شرائح اللحمة.
- قومي بتقشير البصل مع تقطيعها لقطع صغيرة.
- ومن ثم قومي بتقشير الثوم واهرسيه ناعمًا.
- وبعد ذلك قومي بتحمير البصل بنفس المقلاة إلى أن تأخذ اللون الذهبي.
- قومي بإضافة الثوم المهروس للبصل وتحريكهما معًا.
- وبعد ذلك اسكبي مزيج الثوم والبصل على اللحمة واتركيهم بعيدًا.
- اغسلي البطاطس واسلقيها بالماء إلى أن تصير طرية، ومن ثم صفيها واغسليها بالماء البارد.
- قومي بهرسها بعد ذلك وضعي بها فلفل أسود وملح.
- قومي بإضافة الكزبرة ، والبصل والثوم البودر عليها مع البقدونس المفروم.
- وبعد ذلك أضيفي الجبنة البارميزان والسمنة النباتي.
- ومن ثم أضيفي الحليب، وقومي بتحريك المقادير معًا إلى أن تحصلين على عجينة متجانسة.
- قومي بتشكيل مزيج البطاطس لكرات صغيرة.
- وبعد ذلك قومي بتجهيز البشاميل مع إحضار قدر ملائم لوضع ٤ ملاعق زيت به مع ٢ ملعقة كبيرة سمنة.
- ضعي القدر على النار واتركيه ليسخن، ومن ثم أضيفي ٦ ملاعق من الدقيق مع التقليب لأن يصير اللون ذهبيًا.
- قومي بوضع الحليب بعد ذلك تدريجيًا ومتابعة التقليب لكي لا يكون هناك تكتل بالخليط.
- ضعي الفلفل الأسود والملح.
- وزعي البشاميل بصينية البطاطس واللحمة.
- ومن ثم أضيفي البقسماط والبابريكا ومعهم الزبدة بالوجه.
- قومي بتسخين الفرن حتى 180°.
- قومي بإدخال الصينية الفرن واتركيها لكي تنضج، وفي النهاية تكون صينية البطاطس بالشاورما جاهزة.
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