حضري لأسرتك أشهى صينية بطاطس بالشاورما بسهولة

صينية بطاطس بالشاورما ،هي محور حديثنا الآن بذلك المقال، حيث أن الكثير من النساء تردن أن تتعرف على طريقة تحضير هذه الأكلة اللذيذة، فالبطاطس تعد من أبرز الأكلات المشهورة التي يعرفها الكثير من الأسختص، وهناك عدة طرق بإعدادها من البيت كالمطاعم والمحلات، لهذا سوف نقوم الآن بإرفاق طريقة تحضير صينية البطاطس مثلهم تمامًا.

في السطور القادمة سوف نقوم بتناول أكلة لذيذة ومعروفة ألا وهي صينية البطاطس بالبشاميل، التي تبحث عن طريقة إعدادها كل امرأة.

مقادير صينية البطاطس بالشاورما

فصوص من الثوم للبطاطس

½ ملعقة صغيرة من الثوم البودرة

½ ملعقة صغيرة من البصل البودر

أربع ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان أو الرومي

½ كوب من البقدونس المفروم

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

حبة كبيرة الحجم من البصل خمس

½ كيلو من البطاطس

رشة فلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة من الكزبرة

٤ ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

ملعقتان كبيرتان من السمنة النباتي

حبتان من الفلفل الأخضر

ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة النباتي

٣ أكواب من الحليب السائل

رشة صغيرة من الملح

كوب من الجبنة الموزريلا

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

رشة ملح حسب الرغبة

نصف كوب من الحليب للبشاميل

٦ ملاعق كبيرة من الدقيق

ملعقتان كبيرتان من البقسماط

½ ملعقة صغيرة من البابريكا