أسرار تحضير ناجتس الفراخ المحببة للأطفال في المنزل بالخطوات

ناجتس الفراخ يعتبر من أحد والذ وصفات الوجبات السريعة ومن اشهر واحسن الوجبات التي اشتهر بها المطبخ الامريكي وهذه هي عباره عن قطعه من الدجاج من الدجاج خالية من العظم واتم تكملها وتحميرها وتعتبر ناجتس الدجاج من الاكلات السهلة والبسيطة وتستطيعين سيدتي اعدادها لأسرتك في البيت بطريقة بسيطة وسهله ومقرمشه وسوف نقدم لك هذه الطريقه فى هذا المقال.

ناجتس الفراخ

يعتبر ناجتس من الأكلات التي تحظى على حب الأطفال وهي من أنواع الوجبات التي يتم إعدادها سريعاً ويتم تحضيرها في وقت بسيط داخل المنزل ويوجد مجموعة مختلفة من الطرق لتحضير الناجتس.

وسوف نقوم بتوضيح الطريقة السليمة والصحيحة لإعداد ناجتس الدجاج بجانب قطع البطاطس و يتم إعدادها أيضا ناجتس الدجاج بالجبن.

كيلو من الدجاج المقطع الى شرائح سميكة.

نصف كوب من الخردل.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف كوب من المايونيز.

كوبان من قطع الخبز الصغيرة.

ملعقة صغيرة من الزعتر الجاف.

يتم إحضار إناء ونضع فيه قطع الخبز الصغيرة مع الزعتر مع الثوم البودر ويتم تقليب جميع المكونات جيداً.

يتم إحضار إناء آخر ويتم خلط الخردل مع المايونيز ويتم خلطهم جيداً ويترك جانباً.

يتم إحضار الإناء الذي يوجد به شرائح الدجاج وضعي شرائح الدجاج في المايونيز والخردل حتى يتم تغطية جميع قطع الدجاج بخليط المايونيز والخردل جيداً.

ويتم وضع خليط قطع الخبز والتوابل ويتم تقليب جميع المكونات حتى يتم تغطيتها جيداً بالكامل من جميع الجهات.

يتم إحضار قالب مدهون بالزيت ويتم قطع العيش الصغيرة ويتم وضع الناجتس داخلها على وجه القالب ويتم وضعها في فرن متوسط الحراره لمده 20 دقيقه حتى تصبح ناضجة وحتى نحصل على اللون الذهبي من جميع الجهات.

ويتم إخراجها وتقديمها وبالهناء والشفاء.

مقادير ناجتس الفراخطريقة تحضير ناجتس الفراخطريقة عمل ناجتس الفراخ بالبطاطس

المقادير

كيلو من الدجاج المفروم.

كيلو من البطاطس المسلوقه والمهروسه ناعم.

كوب من البقسماط الناعم.

أربع ملاعق كبيرة من الدقيق.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

زيت للتحمير بكمية كبيرة.

يتم إحضار الكبة ويتم وضع البطاطس المسلوقة مع الدجاج المفروم ويتم خلطهم جيداً داخل الكبة.

يتم إضافة الدقيق مع البقسماط و البهارات والملح مع الفلفل الأسود مع إضافة البيض.

يتم خلط جميع المكونات جيداً حتى يتجانس و يصبح لدينا خليط متجانس تماماً.

يتم تشكيل جميع العجينة التي تم الحصول عليها على هيئة دوائر متساوية الحجم.

بعد ذلك نضع مقلاة على نار متوسطة ويتم وضع كمية من الزيت الغزيرة داخل المقلاة و تترك حتى تسخن جيداً ويتم وضع أقراص ناجتس الدجاج بالبطاطس داخل الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي من جميع الجهات.

يتم وضع ناجتس الفراخ في طبق التقديم و يتم تزيينه بالكزبرة الخضراء ويقدم مع السلطة الخضراء والأرز الأبيض بالهناء والشفاء

طريقة تحضير ناجتس الفراخ