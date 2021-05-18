اعملى الارز باللبن الكريمي في البيت بكل سهولة ومكونات بسيطة

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الأرز باللبن المصري الكريمي، يعد الأرز باللبن المصري يعد من أساسيات الحلويات التي يقدمها كل بيت مصري وذلك منذ قديم الزمن والكثير من الأمهات يبحثون عن الطريقة الصحيحة والمتميز بها المحلات ذو الطعم اللذيذ والقوام الكريمي، والطريقة الجديدة التي يميزها هو أضافة ملعقة من الكريم چانتية مع الحليب بعد أن يتم نضج الأرز تماما، سنعرض لكم الآن طريقة تحضير الأرز باللبن المصري، وسوف نوضح المكونات والمقادير المظبوطة لضمان نجاحها مائة بالمائة.مكونات ومقادير الأرز باللبن المصري الكريمي:
تتسم مكونات الأرز باللبن بأنها بسيطة وخفيفة وكل المقادير متواجدة في كل مطبخ وهي عبارة عن الحليب والأرز والسكر، سنوضح باقية المكونات بالتفصيل الآن:
- الحليب: كيلو من الحليب الدسم.
- الأرز المصري: كوب كبير لكل كيلو حليب.
- السكر: أربعة ملاعق كبيرة.
- فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.
- الكريم چانتية: ملعقة كبيرة.
- لبن بودر: ملعقة كييرة.
- النشا الناعم: ملعقتين كبار.
- الماء: كوب ماء فاتر.
يتم تحضير الأرز باللبن الكريمي بالخطوات ويجب عمله بنفس الطريقة والخطوات لضمان نجاح عمله مثل محلات الحلويات الكبرى، ومن أهم نجاحه هو الكريم چانتية والحليب البودر وأن هذه الإضافات تعمل على القوام الكريمي اللذيذ، أما إضافة المكسرات أو جوز الهند أو الزبيب أو القرفة فهي على حسب رغبة كل شخص، وإليكم خطوات التحضير بالتفصيل الآن:
- الخطوة الأولى: حضري إناء عميق وقومي بغسل الأرز جيدا ثم انقعيه في الماء لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.
- بعد ذلك ضعي على نار هادئة الأرز بالماء حتى يتم نضج الأرز، بعد أن ينضج الأرز ضعي الحليب وقلبيه لمدة خمسة دقائق.
- ضعي السكر والفانيليا وقلبيهم جيدا حتى يتم تذويب السكر تماما.
- في كوب الماء الفاتر ضعي كلا من النشا ولبن بودر والكريم چانتية، ثم قلبيهم جيدا حتى يتم الذوبان.
- ضعي الكوب السابق على الأرز باللبن مع النقليب المستمر حتى يتم ربط النشا مع الأرز باللبن.
- بعد أن يبرد الأرز باللبن يتم تفريغه في أطباق ويوضع عليها مكسرات وزبيب وجوز الهند على حسب الرغبة.
- يتم وضع الأطباق في الثلاجة ويتم تناوله باردا.
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الأرز باللبن المصري الكريمي، يعد الأرز باللبن المصري يعد من أساسيات الحلويات التي يقدمها كل بيت مصري وذلك منذ قديم الزمن والكثير من الأمهات يبحثون عن الطريقة الصحيحة والمتميز بها المحلات ذو الطعم اللذيذ والقوام الكريمي، والطريقة الجديدة التي يميزها هو أضافة ملعقة من الكريم چانتية مع الحليب بعد أن يتم نضج الأرز تماما، سنعرض لكم الآن طريقة تحضير الأرز باللبن المصري، وسوف نوضح المكونات والمقادير المظبوطة لضمان نجاحها مائة بالمائة.مكونات ومقادير الأرز باللبن المصري الكريمي:
تتسم مكونات الأرز باللبن بأنها بسيطة وخفيفة وكل المقادير متواجدة في كل مطبخ وهي عبارة عن الحليب والأرز والسكر، سنوضح باقية المكونات بالتفصيل الآن:
- الحليب: كيلو من الحليب الدسم.
- الأرز المصري: كوب كبير لكل كيلو حليب.
- السكر: أربعة ملاعق كبيرة.
- فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.
- الكريم چانتية: ملعقة كبيرة.
- لبن بودر: ملعقة كييرة.
- النشا الناعم: ملعقتين كبار.
- الماء: كوب ماء فاتر.
يتم تحضير الأرز باللبن الكريمي بالخطوات ويجب عمله بنفس الطريقة والخطوات لضمان نجاح عمله مثل محلات الحلويات الكبرى، ومن أهم نجاحه هو الكريم چانتية والحليب البودر وأن هذه الإضافات تعمل على القوام الكريمي اللذيذ، أما إضافة المكسرات أو جوز الهند أو الزبيب أو القرفة فهي على حسب رغبة كل شخص، وإليكم خطوات التحضير بالتفصيل الآن:
- الخطوة الأولى: حضري إناء عميق وقومي بغسل الأرز جيدا ثم انقعيه في الماء لمدة لا تقل عن ساعة كاملة.
- بعد ذلك ضعي على نار هادئة الأرز بالماء حتى يتم نضج الأرز، بعد أن ينضج الأرز ضعي الحليب وقلبيه لمدة خمسة دقائق.
- ضعي السكر والفانيليا وقلبيهم جيدا حتى يتم تذويب السكر تماما.
- في كوب الماء الفاتر ضعي كلا من النشا ولبن بودر والكريم چانتية، ثم قلبيهم جيدا حتى يتم الذوبان.
- ضعي الكوب السابق على الأرز باللبن مع النقليب المستمر حتى يتم ربط النشا مع الأرز باللبن.
- بعد أن يبرد الأرز باللبن يتم تفريغه في أطباق ويوضع عليها مكسرات وزبيب وجوز الهند على حسب الرغبة.
- يتم وضع الأطباق في الثلاجة ويتم تناوله باردا.
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