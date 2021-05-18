اعملى الارز باللبن الكريمي في البيت بكل سهولة ومكونات بسيطة

الأرز باللبن المصري الكريمي، يعد الأرز باللبن المصري يعد من أساسيات الحلويات التي يقدمها كل بيت مصري وذلك منذ قديم الزمن والكثير من الأمهات يبحثون عن الطريقة الصحيحة والمتميز بها المحلات ذو الطعم اللذيذ والقوام الكريمي، والطريقة الجديدة التي يميزها هو أضافة ملعقة من الكريم چانتية مع الحليب بعد أن يتم نضج الأرز تماما، سنعرض لكم الآن طريقة تحضير الأرز باللبن المصري، وسوف نوضح المكونات والمقادير المظبوطة لضمان نجاحها مائة بالمائة.

مكونات ومقادير الأرز باللبن المصري الكريمي:

تتسم مكونات الأرز باللبن بأنها بسيطة وخفيفة وكل المقادير متواجدة في كل مطبخ وهي عبارة عن الحليب والأرز والسكر، سنوضح باقية المكونات بالتفصيل الآن:

الحليب: كيلو من الحليب الدسم.

الأرز المصري: كوب كبير لكل كيلو حليب.

السكر: أربعة ملاعق كبيرة.

فانيليا: نصف ملعقة صغيرة.

الكريم چانتية: ملعقة كبيرة.

لبن بودر: ملعقة كييرة.

النشا الناعم: ملعقتين كبار.

الماء: كوب ماء فاتر.

بالخطوات طريقة عمل الأرز باللبن المصري الكريمي:

يتم تحضير الأرز باللبن الكريمي بالخطوات ويجب عمله بنفس الطريقة والخطوات لضمان نجاح عمله مثل محلات الحلويات الكبرى، ومن أهم نجاحه هو الكريم چانتية والحليب البودر وأن هذه الإضافات تعمل على القوام الكريمي اللذيذ، أما إضافة المكسرات أو جوز الهند أو الزبيب أو القرفة فهي على حسب رغبة كل شخص، وإليكم خطوات التحضير بالتفصيل الآن: