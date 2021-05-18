حضري الكريب الحلو والحادق في البيت بمكونات سهلة

الكريب الحلو والحادق في المنزل، يعتبر الكريب من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثيرين فيتم تحضيرها في المطابخ الفرنسية بكثرة، فالكريب من المعجنات سهلة التحضير وترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضير الكريب في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكريب في المنزل. مقادير تحضير عجينة الكريب في المنزل: كاس من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

كأس من الحليب.

نصف ملعقة من الفانيلا.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير: مقادير تحضير عجينة الكريب في المنزل:طريقة التحضير: الحصول على خلاط كهربائي ويتم خلط فيه كلاً من الحليب والبيض جيداً. أثناء عملية الخلط يتم إضافة كلاً من السكر والفانيلا إلى الخلاط. بعد ذلك يتم وضع الخليط في إناء عميق ومن ثم يتم وضع الزبدة مع الاستمرار في التقليب وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية مع التقليب لحين أن يختفي الدقيق بشكل نهائي في الخليط. يتم وضع الإناء في الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة. الحصول على مقلاة غير لاصقة ويتم دهنها بالزبدة. يتم توزيع جزء من العجينة على المقلاة. الانتظار لحين أن يتغير لون العجينة إلى اللون الذهبي وبعد ذلك يتم تقليبها على الوجه الأخر. يتم تكرار ذلك لحين أن يتم الانتهاء من باقي العجينة. طريقة تحضير الكريب المقرمش: طريقة تحضير الكريب المقرمش: الكريب المقرمش من أكثر أنواع الكريب المفضلة عند الكثيرين وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضيره: كأس من الدقيق.

كأس من الحليب.

كأس من المياه.

ملعقتان من النشا.

بيضة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من الملح.

فلفل. خطوات التحضير: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة فيتم أولاً خلط كافة المقادير السابقة مع بعضها البعض وتركها لمدة نصف ساعة على النار. يتم تسخين المقلاة وبعد ذلك يتم دهمها بكمية من الزيت. يتم وضع العجينة في المقلاة وتحريكها بشكل دائري وبعد ذلك يتم تركها على النار لحين أن تلاحظوا انفصال الحواف. بعد ذلك يتم تقليب الكريب على الجانب الأخر. هذه الكمية تكفي لحوالي أربعة كريب حجم كبير. يتم حشو الكريب تبعاً للرغبة وبالهناء على الجميع. خطوات التحضير: الوسوم

الكريب الحلو والحادق في المنزل، يعتبر الكريب من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثيرين فيتم تحضيرها في المطابخ الفرنسية بكثرة، فالكريب من المعجنات سهلة التحضير وترغب كل ربة منزل في أن تقوم بتحضير الكريب في المنزل بدلاً من أن يتم شرائه من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكريب في المنزل. مقادير تحضير عجينة الكريب في المنزل: كاس من الدقيق.

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

كأس من الحليب.

نصف ملعقة من الفانيلا.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من السكر. طريقة التحضير: مقادير تحضير عجينة الكريب في المنزل:طريقة التحضير: الحصول على خلاط كهربائي ويتم خلط فيه كلاً من الحليب والبيض جيداً. أثناء عملية الخلط يتم إضافة كلاً من السكر والفانيلا إلى الخلاط. بعد ذلك يتم وضع الخليط في إناء عميق ومن ثم يتم وضع الزبدة مع الاستمرار في التقليب وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق بصورة تدريجية مع التقليب لحين أن يختفي الدقيق بشكل نهائي في الخليط. يتم وضع الإناء في الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة. الحصول على مقلاة غير لاصقة ويتم دهنها بالزبدة. يتم توزيع جزء من العجينة على المقلاة. الانتظار لحين أن يتغير لون العجينة إلى اللون الذهبي وبعد ذلك يتم تقليبها على الوجه الأخر. يتم تكرار ذلك لحين أن يتم الانتهاء من باقي العجينة. طريقة تحضير الكريب المقرمش: طريقة تحضير الكريب المقرمش: الكريب المقرمش من أكثر أنواع الكريب المفضلة عند الكثيرين وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضيره: كأس من الدقيق.

كأس من الحليب.

كأس من المياه.

ملعقتان من النشا.

بيضة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

رشة من الملح.

فلفل. خطوات التحضير: تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة فيتم أولاً خلط كافة المقادير السابقة مع بعضها البعض وتركها لمدة نصف ساعة على النار. يتم تسخين المقلاة وبعد ذلك يتم دهمها بكمية من الزيت. يتم وضع العجينة في المقلاة وتحريكها بشكل دائري وبعد ذلك يتم تركها على النار لحين أن تلاحظوا انفصال الحواف. بعد ذلك يتم تقليب الكريب على الجانب الأخر. هذه الكمية تكفي لحوالي أربعة كريب حجم كبير. يتم حشو الكريب تبعاً للرغبة وبالهناء على الجميع. خطوات التحضير:

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