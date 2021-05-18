أسرار تحضير أحلى عجة بالبيض على الطريقة المصرية

الـ عجة بالبيض تعتمد في طريقة عملها على خفق البيض بجانب إضافة أنواع كثيرة مختلفة خضار أو دقيق، ونجد أيضاً أن طريقة تحضيرها تختلف تبعاَ لاختلاف البلد التي تؤكل بها وهذا الاختلاف يكون فقط في بعض المكونات الفرعية لها وليست الأساسية.

عجة بالبيض على الطريقة المصرية

تعتبر طريقة عمل عجة بالبيض على الطريقة المصرية من أفضل الطرق التي من خلالها يتم عمل العجة كما يلي :

مكونات عجة البيض

عدد 5 ملاعق دقيق.

نصف ملعقة بيكنج باودر.

نصف ملعقة خميرة صغيرة.

عدد 6 بيضات.

نصف كوب جبن مبشور أي نوع.

ربع كوب حليب.

نصف كوب بصل شرائح.

نصف كوب فلفل أخضر شرائح.

حبة بطاطس مقطعة لمكعبات.

كوب زيتون أسود شرائح.

حبة طماطم متوسطة مقطعة.

نصف ملعقة كبيرة سمن.

ملح، فلفل.

نسخن الفرن أولأً، وندهن صينية بالسمنة أو بالزيت.

ثم نخلط : البيكنج باودر، الخميرة، الدقيق في وعاء صغير ونضعه جانباً.

ثم نخفق البيض والحليب والملح والفلفل في طبق آخر.

ثم نضيف الخضراوت والزيتون ونقلبهم جيداً.

بعد ذلك نضيف الجبن ونقلبهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق بشكل تدريجي.

بعد ذلك نضعه بعناية في صينية ونخبزها لمدة تلت ساعة لتأخذ اللون الذهبي.

وفي النهاية نقدمها ساخنة.

طريقة تحضير عجة البيضأسهل طريقة لعمل العجة

المكونات

عدد 5 بيضات.

حزمة بقدونس.

نصف كوب دقيق.

بصلة حجمها متوسط.

حزمة كزبرة.

حبة طماطم واحدة.

كمية ملح وفلفل أسود مناسبة.

بهارات حسب الرغبة.

حبة فلفل أخضر حار، وفلفل حلو.

نضع مقلاة على النار بها زيت لتحمير البصل بعد تقطيعه، ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

نحضر وعاء عميق ونضع فيه البيض وكافة الخضراوات بعد تقطيعها جيداً، ونضع فوقهم الدقيق.

ثم نقلب المكونات جيداً ونضيف الدقيق ونخفق الخليط جيداً.

ثم ندهن صينية الفرن بالزيت أو السمنة، ثم نضع فيها خليط العجة، ونضع الصينية في الفرن لتنضج.

في النهاية تقطع على هيئة مربعات ونوزعها في أطباق وتقدم بألف هنا.

طريقة التحضير