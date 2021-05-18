أسباب وأعراض ضغط الدم المرتفع في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

يحتفل العالم في 17 من مايو من كل عام باليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، وقد افادنا الدكتور سيد ساكب نزير، أخصائي أمراض القلب التداخلية من مستشفى فقيه الجامعي في دبي بمعلومات وافية عن ضغط الدم، واسباب ارتفاعه، وكيف يمكن خفضه بالطرق الطبية والطبيعية.

وضغط الدم هو مستوى ضخ الدم في الشرايين، او الأوعية التي تنقل الدم من القلب إلى الدماغ وبقية أعضاء الجسم. ومن الضروري توفر قدر معين من الضغط لنقل الدم حول الجسم.

يرتفع ضغط الدم بشكل طبيعي وينخفض ​​طيلة النهار والليل، ومن الطبيعي أن يرتفع أثناء الحركة. ولكن في حال ارتفاع ضغط الدم الإجمالي باستمرار، حتى عندما تكون مسترخياً، لا بد أن تستشير طبيبك في الأمر.

ما هو فرط ضغط الدم

بحسب د. ساكب، يُعرف ارتفاع ضغط الدم بفرط ضغط الدم طبياً، والذي يعني ارتفاع ضغط الدم بشكل ثابت وبذل القلب جهد أكبر لضخ الدم لجميع أنحاء الجسم.

ويُعد ارتفاع ضغط الدم أمراً خطيراً فهو إذا تم تجاهله، قد يٌسبب أمراض القلب والدورة الدموية مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية. كما يمكن أن يؤدي إلى الفشل الكلوي وفشل القلب ومشاكل في البصر، بالإضافة لمرض الخرف الوعائي.

كيفية تشخيص فرط ضغط الدم

إذا كان ضغط الدم عند قياسه في عيادة الطبيب>/= 140/90 مليمتر زئبقي أو عند قياسه في المنزل>/= 135/85 مليمتر زئبقي لمرتين أو أكثر في حالة الاسترخاء، فهذا يعني ارتفاع ضغط الدم.

وللحصول على قراءة دقيقة لضغط الدم، يجب فحص ضغط الدم مرتين يومياً، يجب قياسه للمرة الأولى في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار أو تناول أية أدوية، ويجب قياسه للمرة الثانية في المساء. وفي كل مرة تقيس فيها ضغطك، احرص على أخذ قراءتين أو ثلاث قراءات للتأكد من دقة نتائجك، يضيف د. ساكب.

اعراض واسباب فرط ضغط الدم

يقول د. ساكب انه قد لا تظهر أية أعراض على غالبية المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف. مما يؤدي لعدم تشخيص المرض لفترة طويلة. والأعراض الشائعة دوت الخليج الصداع، والدوخة، وضيق الصدر، والشعور السريع بالتعب، وضيق التنفس في بعض الأحيان.

أما اسباب فرط ضغط الدم، فيرده د. ساكب الى عامل الوراثة في بعض الاحيان، وقد يتفاقم مع تقدم العمر.

كما قد تسبب العوامل التالية خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم:

التدخين.

زيادة الوزن.

عدم ممارسة الرياضة بصورة كافية.

الإكثار من تناول الملح، أي الطعام المعالج.

قد يمكن تحديد سبب ارتفاع ضغط الدم عند عدد قليل من الأشخاص، ويطلق عليه الأطباء أحياناً ارتفاع ضغط الدم الثانوي. فعلى سبيل المثال قد يتسبب الإفراز غير الطبيعي للهرمونات من الغدد الكظرية بارتفاع ضغط الدم. وفي حال وصف الطبيب علاجاً للحالة الهرمونية، يجب أن يعود ضغط الدم إلى طبيعته.

ومن الأسباب الأخرى لارتفاع ضغط الدم الثانوي:

مرض الكلى.

داء السكري.

بعض الأدوية، مثل موانع الحمل الفموية والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية العشبية.

طرق خفض ارتفاع ضغط الدم

يشدد د. ساكب على ان اتباع أسلوب حياة صحي، مثل الأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام، والإقلاع عن التدخين، وانقاص الوزن يمكن أن يخفض ضغط الدم بمقدار 11 مليمتر زئبقي.

ويوصي د. ساكب بالخضوع لاستشارة أولية ومتابعة دورية من قبل طبيب القلب، للحصول على تقييم دقيق وإرشادات حول فرط ضغط الدم، وقد تحتاج إلى مشورة وأدوية لعلاج حالتك.

مضيفاً انه من الضروري أن يظل ضغط دمك أقل من 140/90 مليمتر زئبقي إذا كان عمرك>/= 65 عاماً، ويجب أن تحرص على أن يكون