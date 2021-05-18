شعرك بعد صبغة بقى برتقالي تعالي معانا حوليه للون أشقر رمادي رائع بمكون واحد بس

تغيير لون شعر برتقالي بعد صبغة باللون الأشقر أو البني، يكثر البحث من فتيات ونساء على طريقة سريعة لتصحيح لون شعر بعد صبغة باللون الأشقر وأصبح لونه برتقالي أو فاتح زيادة عن اللون المطلوب لذلك جئنا لك بالحل في خطوات بسيطة تعيد لشعرك الحيوية والجمال واللون الذي ترغبين فيه سواء بني أو أشقر أو بدرجات الأشقر الرمادي، فكل ذلك يمكن بإتباع بعض نصائح الهامة التي تتضمن العناية بالشعر المصبوغ، وسيزول منك اللون برتقالي المصبوغ به الشعر لانه لون منفر ليس بجذاب ولا يليق على أي نوع من أنواع البشرة سوى البشرة الصهباء وتلك لا توجد بكثرة في مجتمعنا العربي، فتابعوا معنا طريقة فعالة ونهائية لإزالة وتخلص من شعر برتقالي المصبوغ بخطوات سهلة وسريعة.

أولا قومي بإحضار نوع من الصبغة وشامبو يكون مناسب لشعرك أو كمية من بلسم أو مزج الشامبو مع بلسم الشعر بكميات متساوية. ثم احضري صبغة تكون درجتها أغمق من درجة شعرك الأساسي. احضري اكسجين بدرجة 20% كمية مناسبة لطول شعرك. ثم في وعاء صبغة ادمجي كل من كوب من الشامبو مع اكسجين مع صبغة وتخلط مكونات كلها مع بعضها. توزع تلك المزيج على الشعر بشكل متساوي مع تدليك شعر بحركات دائرية لمدة 10 دقائق أو أكثر على حسب التقاط الشعر للون. ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم ويتم عمل له حمام كريم لمدة يومين.

ادمجي عبوة من اكسجين بدرجة 20%.

مع كوب من شامبو أو البسلم أو حمام كريم على حسب متوفر لدينا.

ثم ضيفي عليها حوالي ملعقة كبيرة من مصحح صبغة بلون اخضر وقلبي مكونات كلها مع بعضها.

مع عبوة صبغة بلون بني فاتح أو الأشقر ثم اخلطي كل تلك مكونات مع بعضها جيدا.

وطبقيها على الشعر لمدة ربع ساعة ستلاحظي أن لون شعر أصبح أغمق ويميل إلى الأشقر أو ذهبي جولد.

اغسلي شعرك بالماء والبلسم جيدا ثم جففيه بالمجفف الكهربائي وافرديه بالمكواة سيكون لديك لون شعر أشقر رائع لا مثيل له.

طريقة تخلص من صبغة شعر برتقاليتخلص من لون شعر برتقالي وتحويله إلى لون أشقرتحويل شعر برتقالي إلى لون أشقر رمادي فاتح

بعد تشقير شعرك وتحول لونه إلى لون البرتقالي أو أصبح لونه أصفر فاتح جدا وانت تردين أن تجعلي لونه أشقر فلك الحل بأنك تعيدي صبغة مرة أخرى بمكونات سنعرضها لك.