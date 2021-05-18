متابع موقع ثقفني الأعزاء ، نقدم لكم اليوم وصفة مقلوبة الباذنجان بالدجاج الأصلية والتي يشتهر بها معظم مطابخ البلدان العربية مثل مصر ، وهي وجبة شهيرة لدي مطاعم الخليج عموماً ويحبها الكثيرون ، وهي غنية بالعناصر الغذائية مثل الأرز المصري والقرفة المطحونة والهيل العربي المطحون وبهارات الفلفل الأسود و الكركم والباهرات المشكلة وملح الطعام والزيت النباتي والبطاطس والباذنجان الأسمر ، وصدور الدجاج ومكعبات مرق الدجاج واللوز المحمص ، ومن خلال قرات مقالنا نستعرض لكم بيان تفصيلي بالمكونات وهي متاحة بسهولة ونستعرض لكم أيضاً خطوات تحضير الوصفة ، ويمكنكم تقديم هذا الطبق الشهي بجوار وجبة الكباب اليمني بالأرز.

مقادير ومكونات مقلوبة الباذنجان بالدجاج الأصلية

كما تعرفنا من قبل علي مقادير وطريقة إعداد فاهيتا اللحم المكسيكي ، نستعرض لكم مكونات ومقادير تحضير مقلوبة الباذنجان بالتفاصيل :

مقدار كوب ونصف من الأرز المصري المغسول المنقوع المصفي.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

مقدار ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

عدد واحد حبة كبيرة الحجم من البطاطس مقطعة شرائح ومقلية.

عدد اثنين حبة من الباذنجان المقطع لشرائح ومقلي.

عدد أربعة قطع من صدور الدجاج الفيليه المسلوق.

مقدار كوب ونصف من مرق الدجاج.

مقدار خمسون جرام من اللوز المحمص للتزيين.

طريقة تحضير الوجبة

كما عرضنا لكم من قبل خطوات ومقادير تحضير الدجاج بالكريمة ، نستعرض لكم خطوات تحضير مقلوبة الباذنجان بالدجاج كالآتي :

في إناء خلط مناسب نقوم بخلط الأرز المغسول المصفي مع ملح الطعام والقرفة البودر والبهارات المشكلة ومسحوق الفلفل الأسود والهيل المطحون.

نختار قدر بحجم مناسب لكمية الطبخ وندهنه بالزيت النباتي.

نقوم بوضع كمية صغيرة من الأرز المبهر في القدر ونوزع البطاطس فوقه.

نقوم بترتيب الباذنجان المقلي ثم الدجاج ونضيف باقي كمية الأرز فوقهم.

نقوم بصب مرق لدجاج علي المجموع ويترك القدر علي النار المتوسطة حتي يغلي.

نقوم بتخفيف النار ونغطي القدر ويترك لمدة نصف ساعة حتي ينضج الأرز و يتشرب المرق.

نقوم بقلب القدر في طبق تقديم كبير وواسع ونزين وجه المقلوبة باللوز المحمص ويتم تقديمها.

يمكن تقديم لوجبة مع طبق من كانيلوني اللحم المفروم وطبق من اللبن الزبادي المنزلي.