بيتزا بعجينة 10 دقائق الهشة وسر ناجحها مش هتاكليها من محلات تاني جربيها النهاردة

طريقة بيتزا بعجينة 10 دقائق الهشة ناجحة من أول مرة، كل سيدة ترغب في عمل الكثير من المأكولات الشهية المختلفة وتكون جديدة وفي نفس الوقت بطعم المأكولات الجاهزة التي تقدم في المطاعم، لذلك اختارنا لك طريقة ناجحة لعمل بيتزا بعجينة 10 دقائق ولو حتى أول مرة تقوم ربة منزل في صنعها فإن بيتزا بتلك العجينة تكون ناجحة دائما هشة مثل وصفات المطاعم، كما أن الوقت لدى ربة منزل شئ أساسي فإن عجينة عشر دقائق تعد من أسهل وأسرع طرق عمل بيتزا ومخبوزات المختلفة كما يمكن عمل تلك العجينة وحفظها لعمل الفطائر والمعجنات الحلوة أو الحادقة وحشوها بالحشوات مختلفة ولا تستغرق في عجنها وتخميرها أكثر من 10 دقائق فتابعونا لصنع عجينة بيتزا بالخطوات.

طريقة بيتزا بعجينة 10 دقائق

تحتاج تلك العجينة إلى مرحلتين لنجاحها ولابد من ضبط كمية دقيق والماء والخميرة التي نحتاج لها لعمل عجينة فتابعونا خطوة بخطوة.

عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض. ملعقة كبيرة من خميرة فورية حبيبات. كوب من الماء الدافئ للعجن. كوب من الدقيق الأبيض للمخبوزات.

عدد ثلاث كوب من دقيق الأبيض. عدد ثلاث ملاعق كبيرة من زيت. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. عدد 2 ملعقة صغيرة من حليب البودرة.

في وعاء عميق ينخل كوب دقيق ويوضع في الوعاء ويضاف عليه السكر والخميرة الفورية ويصب عليها ماء دافئ وتقلب كل مكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها، ثم تغطى العجينة بورق نايلون وتترك لمدة 10 دقائق.

بعد مرور العشر دقائق تكون قد اختمرت عجينة المرحلة الأولى، أزيلي عنها غطاء وضعي عليها ثلاث أكواب دقيق الأخرى وضيفي عليه الزيت.

ثم ضيفي على الدقيق البيكنج بودر المنخول وحليب بودرة ثم قلبي كل تلك المكونات مع بعضها جيداً حتى تكون لديك عجينة متماسكة ناعمة سطحها أملس.

ثم على طاولة نظيفة رشي القليل من دقيق واعجني عليها العجينة جيدا بيديك الاثنين لمدة عشر دقائق، ثم توضع عجينة في بطولة نظيفة وتغطى لتختمر لمدة نصف ساعة.

والان لديك عجينة جاهزة يمكن تشكيلها وعمل البيتزا ومخبوزات والفطائر المحببة لديك.

أولا بعد فرد العجينة على الطاولة قومي بجعلها تأخذ شكل دائرة على حجم صينية البيتزا، وتفرد بالنشابة من على الجانبين.

ثم رشي القليل من دقيق في قعر الصينية وضيفي عليها قطعة العجين المفرودة، ثم إدهني الوجه بصلصة البيتزا ويضاف فوقها قطع طماطم صغيرة.

يضاف عليها قطع فلفل أخضر مقطع لقطع صغيرة مع شرائح زيتون واللحوم المفضلة لديك وفي نهاية يوضع القليل من الجبن.

ثم يسخن الفرن على حرارة عالية لمدة 5 دقائق، وعندما يسخن ادخلي الصينية حتى تنضج تماما، ثم اغلقي أسفل الفرن واشعلي شواية حتى تذوب الجبنة.

ثم اخرجي البيتزا من الفرن وقطعيها وقدميها ساخنة لأسرتك، يمكن عمل أكثر من بيتزا بعجينة 10 دقائق.

كوب من عصير الطماطم. ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. ملعقة صغيرة من كاتشب. نصف ملعقة صغيرة من زعتر الجاف. ربع ملعقه صغيره من السكر. رشة ملح مع فلفل أسود. ملعقة كبيرة من زيت. ربع ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

توضع مقلاه على النار حتى تسخن ويضاف عليها الزيت ثم الثوم المفروم ويحمر جيدا ثم يضاف عصير الطماطم.

يضاف عليهم ملح والفلفل الأسود والزعتر الجاف وتركهم على نار حتى غليان.

ثم يضاف عليهم معجون الطماطم وتقلب مكونات مع بعضها ويضاف ثوم بودر وبصل بودرة.

ثم تترك حتى تبرد وتوضع على وجه البيتزا وعليها باقي مكونات حشو بيتزا.

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