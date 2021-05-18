الكثير من رواد المطاعم يطلبون وجبات الدجاج المتبل لما لها من مذاق خاص وشكل جذاب وفاتح للشهية وهذه الوجبات يطلبها الكثيرون في المطعام الشرقية والغربية وتبح ربات البيوت باستمرار عن وصفات جديدة لتحضير الدجاج المتبل ، ومن خلال مقالنا اليوم نقدم لكم وصفة جديدة لطريقة الدجاج المتبل بالزبادي ، ونعرض لكم بالتفاصيل تفاصيل المقادير والمكونات الخاصة بها والخطوات التفصيلية لإعداد الوجبة في المنزل ، وتتكون وجبة اليوم من الدجاج ولبن الزبادي وملح الطعام ، مع بهارات الفلفل الأسود والبصل وبهارات التندوري وأعواد النعناع والكاري والفلفل الأخضر الحار ومعجون الطماطم ، ويمكنكم تقديم هذه الوجبة بجوار أطباق من الأرز الأوزي الشهي.

مقادير ومكونات طريقة الدجاج المتبل بالزبادي

كما عرضنا لكم سابقاً بيان مكونات وطريقة إعداد وجبة الدجاج الأوزي بالأرز ، نتعرف معاً علي بيان مكونات الدجاج المتبل بالزبادي كالآتي :

مقدار واحد كيلو جرام من الدجاج المنظف المغسول.

مقدار كوب واحد من اللبن الزبادي المنزلي.

مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

عدد واحد حبة كبيرة من البصل المبشور.

مقدار ملعقة صغيرة من بهارات التندوري.

عدد خمسة عشر عود من النعناع الطازج المفروم جيداً.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

عدد اثنين من قرون الفلفل الأخضر الحار مفروم جيداً.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

طريقة إعداد الوجبة

كما تعرفنا سابقاً علي طريقة ومكونات تحضير الشاكرية باللحم ، نتعرف معاً علي خطوات تحضير الدجاج المتبل بالفرن مع الزبادي كالآتي :

نقوم بغسل الدجاج جيداً ونتبله ببهارات التندوري.

نقوم بخلط اللبن الزبادي مع البصل والنعناع في وعاء الخلاط الكهربي.

نضيف لهم معجون الطماطم والملح والفلفل الأبيض والكاري والفلفل الأسود ونخلط جيداً للحصول علي قوام كريمي.

نقوم بوضع الدجاج في التتبيلة المحضرة بالخلاط ونضعها في إناء وتغطي وتوضع في الثلاجة ليلة كاملة.

نخرج الدجاجة من الثلاجة وتوضع في صينية مناسبة الحجم مع رش التتبيلة عليه وحولها.

نقوم بوضع الصينية في فرن علي درجة حرارة مئتان درجة مئوية لمدة نصف ساعة حتي تنضج جيداً.

تترك الوجبة في الفرن حتي تتحمر جيداً وتقدم ساخنة.

ويمكن تقديم الوجبة مع طبق كبير من كبسة الخضار علي الغداء و العزومات.