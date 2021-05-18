طريقة عمل كريم القهوة والنشا الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد

كريم القهوة والنشا ، من الكريمات الطبيعية السحرية التي تستخدم في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد من الوجه، وليس له أي أضرار على البشرة، لأن مكوناته طبيعية ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة بالجسم، ويحتوي هذا الكريم على عناصر غذائية تساعد على نمو الخلايا التالفة، وتستطيع أي سيدة أن تقوم بصناعته في المنزل، لأن مكوناته بسيطة وسهلة التحضير، ولا تكلفنا أموال كبيرة عند تصنيعه في البيت، وخاصة بعد ارتفاع أسعار أدوات التجميل في محلات بيع المكياج والصيدليات، وينصح أغلب خبراء التجميل في العالم باستخدام المكياج الطبيعي لأنه أمن على البشرة، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية المفيدة للبشرة، مثل كريم النشا وماء الورد، وكريم البقدونس والنشا، وكريم الحلبة والكركم، وكلها تحتوي على عناصر غذائية عالية للبشرة والجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة تحضير كريم القهوة والنشا الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة والسمراء بالمنزل.

مكونات كريم القهوة والنشا

يحتوي هذا الكريم على مكونات بسيطة وطبيعية متوفرة بكثرة وهى كما يلي:-

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة مسحوق قهوة ناعم.

1 ملعقة كبيرة جلسرين.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

1 ملعقة صغيرة زبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والنشا بالمنزل من خلال الخطوات التالية:-

نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه مسحوق القهوة والنشا، ونقلبهم مع بعض حتى تختلط المكونات مع بعضها. نقوم بإضافة ماء الورد بالتدريج حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نقوم بوضع ملعقة الزبادي الصغيرة، ونقلب المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها. نضع ملعقة الجلسرين الكبيرة على الخليط، ثم نقوم بتقليب المكونات مع بعضها حتى يصبح لدينا مزيج كريمي متماسك. نقوم بتعبئة الكريم في علبة فارغة، ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك بشكل جيد. نخرج الكريم من الثلاجة، ثم نقوم بدهن البشرة صباحاً ومساءا كل يوم، حتى نحصل على النتائج المرجوة.

فوائد كريم القهوة والنشا للبشرة

هناك العديد من الفوائد الرائعة والمذهلة التي تحتوي عليها القهوة وهى كالآتي:-

تحد من ظهور علامات التقدم في السن.

تقوم بإزالة الخلايا الميته بالبشرة، وتساعد في تجديدها.

تحتوي على مواد مضادة للبكتيريا لذلك تحمي البشرة من الجراثيم.

تحتوي على مادة الكافيين التي تجعل البشرة نضرة ومشرقة لأنه يعزز مستويات الكولاجين.

يقضي على التجاعيد التي تظهر في الوجه.

فوائد النشا للبشرة

يحتوي النشا على عدد من الفوائد الرائعة لصحة البشرة وهى كما يلي:-