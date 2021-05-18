طريقة عمل كريم الحمص الرهيب لشد الوجه وإزالة التجاعيد وبياض 10 درجات

كريم الحمص الرهيب ، من الكريمات الطبيعية التي تمتلك العديد من الفوائد الصحية الهامة التي تحمي البشرة وتعيد لها شبابها في وقت قصير، ويقي من الأمراض الجلدية مثل البثور، والحبوب، والكلف الناتج عن الحمل والولادة، يحتوي على بعض الفيتامينات المعادن التي تلعب دور كبير في زيادة نعومة البشرة وتعطيها النضارة والإشراق، يتم عمل الكريم من مكونات طبيعية لا تسبب اي اضرار للجلد، بل على العكس تمنحه ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال، وهو كريم فعال في توحيد لون البشرة وتفتيحها بشكل سريع أفضل من الكريمات الأخرى التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل كريم الحمص الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة 10 مرات أفضل من الكريمات الأخرى.

مكونات كريم الحمص الرهيب

يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

ثلاث ملاعق من مسحوق الحمص الناعم. ربع كوب من ماء الورد. ربع كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الحمص الرهيب بخطوات سهلة وبسيطة بالبيت وهى كما يلي:-

نحضر برطمان فارغ ونقوم بوضع دقيق الحمص وماء الورد ونخلطهم جيدًا مع بعض، ثم نضيف الحليب بالتدريج حتى يتكون لدينا قوام كريمي.

نقوم بغلق البرطمان جيدًا ونتركه يرتاح لمدة ربع ساعة حتى تتفاعل المكونات مع بعضها.

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نقوم بدهنه بماء الورد ونتركه حتى يجف.

نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي حتى يتشرب تمامًا ونتركه لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظي الفرق.

نكرر وضع الكريم يوم بعد يوم حتى نحصل على بشرة ناصعة البياض وخالية تمامًا من التجاعيد.

فوائد كريم الحمص للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية التي يحملها الكريم وهى كما يلي:-

يعطي الكريم البشرة بياض ناصع ويحميها من الكلف والنمش الناتج عن الحمل والولادة. يساعد على تنظيف البشرة وحمايتها من الجفاف ويمنحها الترطيب في قت قصير. يخفف من ظهور الهالات السوداء التي تظهر حول العين لا احتوائه على بعض الفيتامينات. يتغلغل داخل مسام الوجه فيساعد على تفتيح ويمنحه النضارة والحيوية والإشراق. يعمل على تهدئة الوجه ويقلل من الاحمرار إذا تم استعماله مع الزبادي. يقلل من ظهور علامات تقدم العمر التي تسبب الازعاج لكثير من النساء. يحارب علامات الشيخوخة المبكرة ويعزز من أنتاج الكولاجين الذي يعيد للبشرة شابها ويحميها من التجاعيد.

ماسك الحمص الطبيعي لتقشير البشرة

سوف نتعرف على طريقة عمل الماسك الذي يساعد على تقشير الوجه من الجلد الميت والخلايا التالفة وهى كما يلي:-