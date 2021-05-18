دهنه واحدة يوميا تشد البطن وتزيل ترهلات البطن والأرداف وتفتح الإبط والأماكن الداكنة

دهنه واحدة يوميا تشد البطن وتزيل ترهلات البطن والأرداف، الشبه هي عبارة عن حجر كريستالي وتتميز باحتوائها على الفوسفات والبوتاسيوم والألومنيوم ولذا فهي مفيدة ولذلك فوائد الشبه للجسم كثيرة ويمكن استخدامها للجسم بأكثر من وصفة طبيعية لأكثر من استخدام. دهنه واحدة يوميا تشد البطن وتزيل ترهلات دهنه واحدة يوميا تشد البطن وتزيل ترهلات فوائد الشبه للجسم مفيدة في تبييض الأسنان والحد من نزيف اللثة كما أنه يدخل في صناعة الأدوية الفمية.

غسول المهبل والتخلص من البكتيريا أو الجراثيم التي تسبب التهابات المكان.

تحد من سواد تحت الإبط وتمنع رائحة العرق الكريهة. إزالة شعر الجسم. تعمل على شد الترهلات من الجسم خاصة بعد الرجيم أو الولادة.

خاصة بعد الرجيم أو الولادة. تصغير الثدي.

نضارة البشرة وإشراقها.

و صفات طبيعية للشبه

وبعد أن تعرفنا على فوائد الشبه للجسم نتعرف على بعض الوصفات الطبيعية للشبه ومنها: الشبه والليمون إزالة شعر الجسم.الشبه والليمون هذه الوصفة لها فوائد عديدة للجسم فهي تساعد على تبييض للأماكن الداكنة في الجسم مكونات الشبه والليمون ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

نصف ليمونة.

2 ملعقة صغيرة جلسرين أحمر.

2 ملعقة صغيرة نشا. مكونات الشبه والليمون طريقة تحضير واستخدام الشبه والليمون في وعاء يتم وضع عصير نصف ألليمونه ثم إضافة الشبه والنشا ثم الجلسرين.

يتم تقليب المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج وتصبح مثل الكريم.

يتم دهن الخليط بعد الاستحمام بماء فاتر وتكرار الوصفة كل يوم للتخلص من الاسمرار ورائحة العرق. الشبه والجلسرين الجلسرين مع الشبه والكريمات المرطبة يعملون على التخلص من جفاف الجسم ويزيدون من ترطيبه. مكونات الشبه والجلسرين كمية مناسبة من الشبه البيضاء مطحونة.

2 ملعقة كبيرة جلسرين.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة كريم مرطب.

4 ملعقة كبيرة ماء ورد.

عصير ليمونة واحدة. طريقة تحضير الشبه والجلسرين يتم وضع جميع المكونات مع بعضها في وعاء وخلطها جيداً.

يتم تدليك الجسم بحركات دائرية وتركها لمدة 50-60 دقيقة.

يتم شطف الجسم بالماء واستخدام الوصفة كل يوم وهذا يساعد على شد ترهل الجسم. طريقة تحضير واستخدام الشبه والليمونالشبه والجلسرينمكونات الشبه والجلسرينطريقة تحضير الشبه والجلسرين الوسوم

دهنه واحدة يوميا تشد البطن وتزيل ترهلات البطن والأرداف، الشبه هي عبارة عن حجر كريستالي وتتميز باحتوائها على الفوسفات والبوتاسيوم والألومنيوم ولذا فهي مفيدة ولذلك فوائد الشبه للجسم كثيرة ويمكن استخدامها للجسم بأكثر من وصفة طبيعية لأكثر من استخدام. دهنه واحدة يوميا تشد البطن وتزيل ترهلات دهنه واحدة يوميا تشد البطن وتزيل ترهلات فوائد الشبه للجسم مفيدة في تبييض الأسنان والحد من نزيف اللثة كما أنه يدخل في صناعة الأدوية الفمية.

غسول المهبل والتخلص من البكتيريا أو الجراثيم التي تسبب التهابات المكان.

تحد من سواد تحت الإبط وتمنع رائحة العرق الكريهة. إزالة شعر الجسم. تعمل على شد الترهلات من الجسم خاصة بعد الرجيم أو الولادة.

خاصة بعد الرجيم أو الولادة. تصغير الثدي.

نضارة البشرة وإشراقها.

و صفات طبيعية للشبه

وبعد أن تعرفنا على فوائد الشبه للجسم نتعرف على بعض الوصفات الطبيعية للشبه ومنها: الشبه والليمون إزالة شعر الجسم.الشبه والليمون هذه الوصفة لها فوائد عديدة للجسم فهي تساعد على تبييض للأماكن الداكنة في الجسم مكونات الشبه والليمون ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة.

نصف ليمونة.

2 ملعقة صغيرة جلسرين أحمر.

2 ملعقة صغيرة نشا. مكونات الشبه والليمون طريقة تحضير واستخدام الشبه والليمون في وعاء يتم وضع عصير نصف ألليمونه ثم إضافة الشبه والنشا ثم الجلسرين.

يتم تقليب المكونات مع بعضها جيدا حتى تمتزج وتصبح مثل الكريم.

يتم دهن الخليط بعد الاستحمام بماء فاتر وتكرار الوصفة كل يوم للتخلص من الاسمرار ورائحة العرق. الشبه والجلسرين الجلسرين مع الشبه والكريمات المرطبة يعملون على التخلص من جفاف الجسم ويزيدون من ترطيبه. مكونات الشبه والجلسرين كمية مناسبة من الشبه البيضاء مطحونة.

2 ملعقة كبيرة جلسرين.

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة كريم مرطب.

4 ملعقة كبيرة ماء ورد.

عصير ليمونة واحدة. طريقة تحضير الشبه والجلسرين يتم وضع جميع المكونات مع بعضها في وعاء وخلطها جيداً.

يتم تدليك الجسم بحركات دائرية وتركها لمدة 50-60 دقيقة.

يتم شطف الجسم بالماء واستخدام الوصفة كل يوم وهذا يساعد على شد ترهل الجسم. طريقة تحضير واستخدام الشبه والليمونالشبه والجلسرينمكونات الشبه والجلسرينطريقة تحضير الشبه والجلسرين

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