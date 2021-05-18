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نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني وصفة جديدة محببة للكثير في الدول العربية ، وصفتنا اليوم هي طريقة تحضير مناقيش زعتر بالجبن ، تعتبر من المخبوزات المفضلة والشائعة علي السفرة العربية ، ومن الممكن أن تقدم مناقيش زعتر بالجبن بعدة أشكال وحشوات منها حشوة البيض ، وحشوة الجبنة ، وحشوة الزيتون ، واشهرها حشوة الزعتر ، ومن الممكن أن تجمع هذه الحشوات في حشوة واحدة لتعطي مذاق رائع ، طريقة تحضير مناقيش زعتر بالجبن سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة ومتوفرة في كل بيت عربي ، مثل البيض ، الجبن ، الدقيق ، الزيت النباتي ، الحليب ، اللبن الزبادي ، الزعتر وزيت الزيتون ، وغيرها من المكونات التي سنعرضها لكم من خلال مقالنا ، واليكم المقادير وطريقة التحضير بالخطوات كما قدمنا لكم من قبل شوربة المشروم الكريمية الأصلية .مقادير طريقة تحضير مناقيش زعتر بالجبن
كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة تحضير دجاج الاستربس الحار ، ونتعرف معا من خلال هذه الفقرة علي مقادير المناقيش كالاتي :
- لتحضير العجينة :
- مقدار ثماني أكواب من الدقيق المطحون .
- عدد اثنين حبة بيض .
- مقدار نصف كوب من الزيت النباتي .
- مقدار نصف كوب من الحليب السائل .
- عدد اربع ملاعق من اللبن الزبادي .
- مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام .
- مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا .
- مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .
- مقدار كوب من الماء الدافئ .
- مقدار ملعقة صغيرة من السكر .
- لتحضير حشوة الزعتر :
- مقدار ثماني ملاعق كبيرة من الزعتر الجاف .
- مقدار نصف كوب من زيت الزيتون .
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة من السمسم .
- لتحضير حشوة الجبن :
- مقدار معين من الجبن الموزاريلا المبشورة حسب الحاجة .
كما تعرفنا من قبل علي الدجاج بالزبادي في الفرن ، نتعرف علي خطوات تحضير المناقيش كالاتي :
- لتحضير العجينة :
- نحضر وعاء ونقوم بوضع الدقيق والحليب واللبن الزبادي والزيت والملح والسكر والفانيليا والخميرة .
- نقوم بخلط المكونات جيدا باليد أو بالعجانة الكهربائية حسب المتاح .
- نقوم بوضع الماء تدريجيا مع العجن المستمر للحصول علي عجينة لينة .
- نقوم بتكوير العجينة ونغطيها ونتركها تختمر في حرارة الغرفة لمدة ساعة علي الأفل .
- في وعاء آخر نضع الزعتر والزيت والسمسم ونقوم بخلطهم جيدا حتي تمام التجانس .
- نقوم بتقطيع العجينة إلي عدة كرات متساوية الحجم .
- نحمي الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية .
- نقوم بفرد كرة العجين علي سطح صلب .
- نقوم بشك العجينة بالشوكة لمنع ارتفاعها .
- نضع العجينة علي صينية كبيرة .
- نقوم بدهن نصف كرة العجين بالزعتر والنصف الثاني بالجبن مع مراعاة عدم الوصول للأطراف حتي لا تحترق.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتي تنضج وتصبح المناقيش لونها ذهبي .
وبهذه الخطوات نكون قد اعددنا اشهي مناقيش بالزعتر والجبن ويمكن تقديمها مع سلطة الأفاكادو بالبروكلي .
الوسوم
نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني وصفة جديدة محببة للكثير في الدول العربية ، وصفتنا اليوم هي طريقة تحضير مناقيش زعتر بالجبن ، تعتبر من المخبوزات المفضلة والشائعة علي السفرة العربية ، ومن الممكن أن تقدم مناقيش زعتر بالجبن بعدة أشكال وحشوات منها حشوة البيض ، وحشوة الجبنة ، وحشوة الزيتون ، واشهرها حشوة الزعتر ، ومن الممكن أن تجمع هذه الحشوات في حشوة واحدة لتعطي مذاق رائع ، طريقة تحضير مناقيش زعتر بالجبن سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة ومتوفرة في كل بيت عربي ، مثل البيض ، الجبن ، الدقيق ، الزيت النباتي ، الحليب ، اللبن الزبادي ، الزعتر وزيت الزيتون ، وغيرها من المكونات التي سنعرضها لكم من خلال مقالنا ، واليكم المقادير وطريقة التحضير بالخطوات كما قدمنا لكم من قبل شوربة المشروم الكريمية الأصلية .مقادير طريقة تحضير مناقيش زعتر بالجبن
كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة تحضير دجاج الاستربس الحار ، ونتعرف معا من خلال هذه الفقرة علي مقادير المناقيش كالاتي :
- لتحضير العجينة :
- مقدار ثماني أكواب من الدقيق المطحون .
- عدد اثنين حبة بيض .
- مقدار نصف كوب من الزيت النباتي .
- مقدار نصف كوب من الحليب السائل .
- عدد اربع ملاعق من اللبن الزبادي .
- مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام .
- مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا .
- مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية .
- مقدار كوب من الماء الدافئ .
- مقدار ملعقة صغيرة من السكر .
- لتحضير حشوة الزعتر :
- مقدار ثماني ملاعق كبيرة من الزعتر الجاف .
- مقدار نصف كوب من زيت الزيتون .
- مقدار اثنين ملعقة كبيرة من السمسم .
- لتحضير حشوة الجبن :
- مقدار معين من الجبن الموزاريلا المبشورة حسب الحاجة .
كما تعرفنا من قبل علي الدجاج بالزبادي في الفرن ، نتعرف علي خطوات تحضير المناقيش كالاتي :
- لتحضير العجينة :
- نحضر وعاء ونقوم بوضع الدقيق والحليب واللبن الزبادي والزيت والملح والسكر والفانيليا والخميرة .
- نقوم بخلط المكونات جيدا باليد أو بالعجانة الكهربائية حسب المتاح .
- نقوم بوضع الماء تدريجيا مع العجن المستمر للحصول علي عجينة لينة .
- نقوم بتكوير العجينة ونغطيها ونتركها تختمر في حرارة الغرفة لمدة ساعة علي الأفل .
- في وعاء آخر نضع الزعتر والزيت والسمسم ونقوم بخلطهم جيدا حتي تمام التجانس .
- نقوم بتقطيع العجينة إلي عدة كرات متساوية الحجم .
- نحمي الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية .
- نقوم بفرد كرة العجين علي سطح صلب .
- نقوم بشك العجينة بالشوكة لمنع ارتفاعها .
- نضع العجينة علي صينية كبيرة .
- نقوم بدهن نصف كرة العجين بالزعتر والنصف الثاني بالجبن مع مراعاة عدم الوصول للأطراف حتي لا تحترق.
- نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتي تنضج وتصبح المناقيش لونها ذهبي .
وبهذه الخطوات نكون قد اعددنا اشهي مناقيش بالزعتر والجبن ويمكن تقديمها مع سلطة الأفاكادو بالبروكلي .
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