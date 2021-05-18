نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني وصفة جديدة محببة للكثير في الدول العربية ، وصفتنا اليوم هي طريقة تحضير مناقيش زعتر بالجبن ، تعتبر من المخبوزات المفضلة والشائعة علي السفرة العربية ، ومن الممكن أن تقدم مناقيش زعتر بالجبن بعدة أشكال وحشوات منها حشوة البيض ، وحشوة الجبنة ، وحشوة الزيتون ، واشهرها حشوة الزعتر ، ومن الممكن أن تجمع هذه الحشوات في حشوة واحدة لتعطي مذاق رائع ، طريقة تحضير مناقيش زعتر بالجبن سهلة وبسيطة ومكوناتها موجودة ومتوفرة في كل بيت عربي ، مثل البيض ، الجبن ، الدقيق ، الزيت النباتي ، الحليب ، اللبن الزبادي ، الزعتر وزيت الزيتون ، وغيرها من المكونات التي سنعرضها لكم من خلال مقالنا ، واليكم المقادير وطريقة التحضير بالخطوات كما قدمنا لكم من قبل شوربة المشروم الكريمية الأصلية .

مقادير طريقة تحضير مناقيش زعتر بالجبن

كما قدمنا لكم من قبل مقادير وطريقة تحضير دجاج الاستربس الحار ، ونتعرف معا من خلال هذه الفقرة علي مقادير المناقيش كالاتي :

لتحضير العجينة : مقدار ثماني أكواب من الدقيق المطحون . عدد اثنين حبة بيض . مقدار نصف كوب من الزيت النباتي . مقدار نصف كوب من الحليب السائل . عدد اربع ملاعق من اللبن الزبادي . مقدار ملعقة صغيرة من ملح الطعام . مقدار ملعقة صغيرة من الفانيليا . مقدار اثنين ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية . مقدار كوب من الماء الدافئ . مقدار ملعقة صغيرة من السكر .

لتحضير حشوة الزعتر : مقدار ثماني ملاعق كبيرة من الزعتر الجاف . مقدار نصف كوب من زيت الزيتون . مقدار اثنين ملعقة كبيرة من السمسم .

لتحضير حشوة الجبن : مقدار معين من الجبن الموزاريلا المبشورة حسب الحاجة .



طريقة التحضير :

كما تعرفنا من قبل علي الدجاج بالزبادي في الفرن ، نتعرف علي خطوات تحضير المناقيش كالاتي :

لتحضير العجينة : نحضر وعاء ونقوم بوضع الدقيق والحليب واللبن الزبادي والزيت والملح والسكر والفانيليا والخميرة . نقوم بخلط المكونات جيدا باليد أو بالعجانة الكهربائية حسب المتاح . نقوم بوضع الماء تدريجيا مع العجن المستمر للحصول علي عجينة لينة . نقوم بتكوير العجينة ونغطيها ونتركها تختمر في حرارة الغرفة لمدة ساعة علي الأفل .

في وعاء آخر نضع الزعتر والزيت والسمسم ونقوم بخلطهم جيدا حتي تمام التجانس .

نقوم بتقطيع العجينة إلي عدة كرات متساوية الحجم .

نحمي الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية .

نقوم بفرد كرة العجين علي سطح صلب .

نقوم بشك العجينة بالشوكة لمنع ارتفاعها .

نضع العجينة علي صينية كبيرة .

نقوم بدهن نصف كرة العجين بالزعتر والنصف الثاني بالجبن مع مراعاة عدم الوصول للأطراف حتي لا تحترق.

نقوم بإدخال الصينية الفرن ونتركها حتي تنضج وتصبح المناقيش لونها ذهبي .

وبهذه الخطوات نكون قد اعددنا اشهي مناقيش بالزعتر والجبن ويمكن تقديمها مع سلطة الأفاكادو بالبروكلي .