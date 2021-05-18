طريقة عمل الأيس كريم بدون ماكينة بأقل المكونات المتوفرة

بدأ فصل الصيف، وبدأت الناس في الحاجة إلى مرطبات تخفف عليهم حرارة الجو، وتتطلع كل ربة منزل لتقديم الأشهى والأنظف لعائلتها بأقل التكاليف، وتأتي طريقة عمل الأيس كريم على رأس قائمة المرطبات الصيفية الأكثر بحثا على الإنترنت، حيث يعتبر وحده بنكهاته المختلفة من أكثر المثلجات المفضلة لدى الجميع.

طرق عمل الأيس كريم في المنزل

يعتبر الأيس كريم من أكثر الحلويات المطلوبة لدى الكبار والأطفال، وتحتار كل ربة منزل في عمل الأيس كريم بدون ماكينة، على الرغم من وجود عدة طرق لعمله بدون الحاجة إلى الماكينة، وبأقل التكاليف، وفي أقصر وقت.

الطريقة الأولى (بدون بيض)

المكونات:

نص كيلو كريمة لباني.

نص كيلو فاكهة (أي نوع).

سكر أو عسل (حسب الرغبة).

نصف ملعقة مثبت أيس كريم.

الطريقة:

تضرب المكونات السابقة جيدا في الخلاط، وتصب في قوالب الأيس كريم، ثم توضع في الفريزر لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ثم تقدم.

الطريقة الثانية (أيس كريم فانيليا بالبيض)

المكونات:

كوبان من الحليب.

ثلث كوب ماء مثلج.

رشة فانيليا خام.

5 ملاعق سكر أوعسل (حسب الرغبة),

ملعقة من مثبت الأيس كريم.

صفار بيضتين.

ثلث كوب كريم شانتيه مخفوق.

ملعقة زبدة.

شوكليت شيبس (حسب الرغبة).

صوصات أو مكسرات للتزيين.

طريقة التحضير:

نضيف السكر للحليب ثم نضعه على نار هادئة. بعد ذلك نضيف صفار البيض لنصف الخليط بعد غليانه مع مثبت الأيس كريم، ثم التحريك جيدا. نصفي هذا الخليط ثم نضع فوقه باقي الحليب، ونضعه على النار مرة أخرى حتى الغليان. نطفئ النار ونضيف الفانيليا والزبدة. عندما يبرد الخليط، نضيف الكريم شانتيه، ونصبه في قوالب، ونضعه في الفريزر. نخرجه من الفريزر كل ساعتين نقلبه جيدا بالملعقة ثم نعيده مرة أخرى بالفريزر. نكرر العملية 4 مرات على الأقل حتى يصبح جاهز للتقديم. نقدمه ونزينه حسب الرغبة. يمكن عمل أيس كريم الشكولاتة بنفس الطريقة مع استبدال الفانيليا ب3 ملاعق كاكاو خام.

الأيس كريم ساندويتش

لهذه الطريقة نحتاج إلى مكونين:

أيس كريم فانيليا (يمكن استخدام الطريقة السابقة) ، بسكويت سادة أو بالشكولاتة.

الطريقة: