خلطة قنبلة تبييض اليدين والركبه والكوعين في يومين فقط أفضل حل للاسمرار

تبييض الركب والأكواع بخطوات سهلة، من الجدير بالذكر أن إسمرار الركب والأكواع امر منفر للغاية، ويأتي من عدة أسباب، أحدها احتكاك تلك المناطق بالملابس أو الأرض، وتعرض البشرة للحرارة الشمس، أيضا تنتج من عوامل وراثية، واخيرا عندما الاهتمام بتدليك تلك المناطق وفركها جيدا عند الإستحمام، يكون له أثر في تكوين طبقات الجلد الميت.

يمكنكم صنع وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين والركبتين، ولذا سنقدم لكم فيما يلي وصفات التفتيح والتقدير الطبيعي، كما نود أن نقدم لكم اقوي خلط تبييض البشرة في دقائق وكذلك خلطه اردنيه تبييض الوجه واليدين في يومين لنتيجة فورية بدون استخدام اي كريمات.

تبيض الركب في يوم واحد

وصفة القهوة وزيت اللوز الحلو:

يعد تلك العنصران مقشر طبيعي للبشرة، يحمي الكوعين والركبتين من وجود طبقات غامقة اللون.

اهلطي قليل من القوة، مع عصير الليمون، وقومي بفرك الكوعين والركبتين بحركات دائرية.

أتركي الخليط على بشرتك لمدة خمسة دقائق.

اغسلي المنطقة جيدا.

داومي على استخدام الوصفة وستحصلين على تفتيح ملحوظ.

اهتمي بترطيب المنطقة بزيت جوز الهند أو الجليس ليد أو الفازلين.

وصفة الزبادي لإزالة سواد الكوع والركبتين:

يعمل الزبادي مفتح طبيعي للبشرة، وينظفها من كافة الطبقات التي تلحق ها.

ويعد الخل عنصر أساسيا في استعادة لون البشرة وتفتيحها طبيعيا.

اخلطي مقدار متساوي من الزبادي والخل، وحركي المقدار جيدا.

خذي من الخليط وادهني منطقة الكوعين جيدا، ومنطقة الركبتين.

أتركي الخلطة إلى أن تجف.

داومي على تكرار القناع يوميا لتحصلي على إزالة تامة التصبغات والبقع الداكنة الكوع والركبتين.

وصفة الحمص والليمون لتفتيح الكوعين والركبتين:

ماسك الحمص والليمون من الماسكات التي تساعد على تقشير الخلايا المتراكمة على البشرة.

ازيلي الجلد الميت من البشرة، من خلال الآتي:

ينقع مقدار ربع كوب من الحمص في كمية من الماء، وتترك لمدة ليلة كاملة.

يطحن الحمص جيدا بطريقتك الخاصة سيدتي.

اعصري ليمونة على الحمص المطحون.

وقلبي الخليط.

استخدمي الخليط في فرك الكوعين والركبتين بحركات دائرية مدة 3 دقائق لتسهيل التخلص من الجلد الميت.

كرري استعمال القناع لمدة 3 مرات في الأسبوع و تتخلص من البقع السوداء بالكوعين والركبتين.

وصفة طبيعية لتفتيح اليدين والركب

مع وصفة الليمون والنشا المذهلة لتبييض اليدين والركب ستزيل طبقة الجلد الميت سريعا، حيث يعمل الليمون على تفتيح الجلد وازالة الغمقان ويوحد لون البشرة، فقط ضعي ملعقتان من عصير الليمون على ملعقة صغيرة من النشا وامزجيهم جيدا.

وزعي الخليط على اماكن الاسمرار سواء على اليدين والركب واتركيه لمدة ساعتين على الأقل حتي يجف ويشطف بالماء البارد.