أسرار تحضير حلى كب كيك القرفه الشهية في البيت بسهولة

يصنف نوع الحلويات ( الكب كيك ) من أشهر أنواع الحلويات على الإطلاق المحببة عند الأطفال بالتحديد ويوجد أيضاً كبار كثيرين يفضلونها، وهذا لأنها تتميز بوجود أكتر من نكهة لها تناسب كافة الأذواق، ومن أشهرها كب كيك القرفه التي يرغب الجميع في معرفة طريقته بسهولة.

كب كيك القرفه

هذه الطريقة من كب كيك القرفه من الطرق السهلة الشهيرة التي تعطي نتائج رائعة، فنجد :

مكونات كب كيك القرفه

عدد 3 أكواب دقيق.

كوب من الزيت.

كوب سكر.

عدد 2 بيضة.

عدد 5 حبات موز.

ملعقتان كبيرتان.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

رشة فانيليا.

موز حسب الحاجة.

في البداية نقشر الموز ونهرسه جيداً.

ثم نضع البيض في المضرب الكهربي، ونضيف له الفانيليا والسكر ونخفقهم جيداً لنحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف الزيت مع استمرار الخفق لتتجانس المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نضع الدقيق في وعاء ونضيف له : القرفة، البيكنيج بودر ونخلطهم جيداً، ثم ننخله.

ثم نضيف الموز للمضرب، ونخفقه مع المكونات.

ثم نضيف خليط الدقيق، القرفة للمضرب الكهربائي، ونخفقهم مرة أخرى لتختلط مع كافة المكونات.

ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم ندهن القوالب بالزيت ونضع فيها الخليط للثلثين.

ثم نزينه بشرائح الموز، وندخله الفرن لمدة نصف ساعة إلا خمس دقيقة لتنضج، ونخرجها من الفرن لتهدأ.

نخرجها من القوالب بحرص، ونرصها في أطباق التقديم.

طريقة تحضير كب كيك القرفهكب كيك الشوكولاتة بنكهة القرفة

المكونات

كوب وربع دقيق.

ربع كوب كاكاو.

ربع ملعقة قرفة صغيرة.

ملعقة ونصف بيكنج باودر صغيرة.

رشة ملح.

كوب سكر.

نصف كوب زيت.

حبتان بيضة كبيرة.

نصف كوب حليب.

نسخن الفرن على درجة حرارة 170 درجة ونثبته على الرف العلوي.

نخفق الزيت والسكر بشكل جيد ثم نضيف لها البيض والحليب.

ثم ننخل كافة المكونات الجافة مع بعضها ونضيف لها المكونات السائلة.

ثم نضع أوراق الخاصة بقوالب الكب كيك ثم نصب مقدار ملعقة كبيرة في كل ورقة.

بعد ذلك ندخل الفرن لمدة ربع ساعة ونختبرها بعود خشبي.

في النهاية نزينها بالشيكولاتة البيضاء.

طريقة التحضير