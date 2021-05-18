أسرار نجاح وصفة عجينة السمبوسة في المنزل بالخطوات لتقديمها لأطفالك بالحشوة التي تفضليها

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عجينة السمبوسة من من أنواع المعجنات السهلة والبسيطة، ومن المعروف عن السمبوسة أنها أحد المقبلات المعروف عند المصرين، كما يفضلون تحضيرها خاصةً في الشهر الكريم بعد وجبة الإفطار، َسنتعرف على أسهل طريقة لتحضيرها.عجينة السمبوسة
كثير من النساء المبتدئات في عمل المقبلات والحلويات يبحثون في جوجل عن كل هذه الطرق ونحن من موقعنا هذا نقدم هذه الوصفة بطريقة سهلة ومميزة، وإليكم الطريقة
طريقة عمل عجينة السمبوسة
لكي تستمتعي بنتيجة مميزة ومرضية اتبعي كافة المعلومات وكيفية إعدادها وأهم المقادير.
مقادير عجينة السمبوسة
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- كوب ماء دافئ.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من السمنة أو زيت نباتي.
لابد أن تتبعي الخطوات التالية للحصول على نتيجة مميزة.
- في وعاء عميق نضعه على النار ونقوم بإضافة الماء والملح وبعد ذلك نضيف السمنة أو الزيت حسب المتاح.
- نتركه على النار حتى تمام الغليان، ثم بعد ذلك ننزعه من على النار ونبدأ بنزول الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب المستمر دون توقف حتى لا تتكتل العجينة،ولابد من التأكد من تجانس المواد كلها مع بعضها البعض.
- نستمر بالتقليب حتى تبرد العجينة ونقوم بعجنها بواسطة اليد حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة بكيس نايلون وتركها ترتاح.
- نبدأ بأخذ العجينة ونفردها على سطح مستوى حتى تكون طبقة رقيقة، ونبدأ بحشو حلو أو حادق حسب الرغبة.
- بعد حشو العجينة تقوم بإغلاقها وثني الطرف الأول على الآخر بشكل محكم.
- في مقلاة متوسطة نضع مقدار كافي من الزيت حتى تمام التسخين لقلي السمبوسة.
- نبدأ بوضع السمبوسة حتى تصبح باللون الذهبي ننزعها من الزيت ونضعها على أوراق مناديل للتخلص من الزيت الزائد.
- نضعها في طبق التقديم ونرش عليها سكر بودرة أو عسل أبيض أو جوز الهند الناعم للتزيين في حالة حشوها حلو.
- بعد هذه النتيجة نكون قدمنا طريقة عجينة السمبوسة بطريقة سهلة وبسيطة
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عجينة السمبوسة من من أنواع المعجنات السهلة والبسيطة، ومن المعروف عن السمبوسة أنها أحد المقبلات المعروف عند المصرين، كما يفضلون تحضيرها خاصةً في الشهر الكريم بعد وجبة الإفطار، َسنتعرف على أسهل طريقة لتحضيرها.عجينة السمبوسة
كثير من النساء المبتدئات في عمل المقبلات والحلويات يبحثون في جوجل عن كل هذه الطرق ونحن من موقعنا هذا نقدم هذه الوصفة بطريقة سهلة ومميزة، وإليكم الطريقة
طريقة عمل عجينة السمبوسة
لكي تستمتعي بنتيجة مميزة ومرضية اتبعي كافة المعلومات وكيفية إعدادها وأهم المقادير.
مقادير عجينة السمبوسة
- كوبان من الدقيق الأبيض.
- كوب ماء دافئ.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة من السمنة أو زيت نباتي.
لابد أن تتبعي الخطوات التالية للحصول على نتيجة مميزة.
- في وعاء عميق نضعه على النار ونقوم بإضافة الماء والملح وبعد ذلك نضيف السمنة أو الزيت حسب المتاح.
- نتركه على النار حتى تمام الغليان، ثم بعد ذلك ننزعه من على النار ونبدأ بنزول الدقيق بشكل تدريجي مع التقليب المستمر دون توقف حتى لا تتكتل العجينة،ولابد من التأكد من تجانس المواد كلها مع بعضها البعض.
- نستمر بالتقليب حتى تبرد العجينة ونقوم بعجنها بواسطة اليد حتى تصبح عجينة متماسكة وطرية.
- نغطي العجينة بكيس نايلون وتركها ترتاح.
- نبدأ بأخذ العجينة ونفردها على سطح مستوى حتى تكون طبقة رقيقة، ونبدأ بحشو حلو أو حادق حسب الرغبة.
- بعد حشو العجينة تقوم بإغلاقها وثني الطرف الأول على الآخر بشكل محكم.
- في مقلاة متوسطة نضع مقدار كافي من الزيت حتى تمام التسخين لقلي السمبوسة.
- نبدأ بوضع السمبوسة حتى تصبح باللون الذهبي ننزعها من الزيت ونضعها على أوراق مناديل للتخلص من الزيت الزائد.
- نضعها في طبق التقديم ونرش عليها سكر بودرة أو عسل أبيض أو جوز الهند الناعم للتزيين في حالة حشوها حلو.
- بعد هذه النتيجة نكون قدمنا طريقة عجينة السمبوسة بطريقة سهلة وبسيطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار نجاح وصفة عجينة السمبوسة في المنزل بالخطوات لتقديمها لأطفالك بالحشوة التي تفضليها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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