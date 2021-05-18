أسرار نجاح وصفة عجينة السمبوسة في المنزل بالخطوات لتقديمها لأطفالك بالحشوة التي تفضليها

عجينة السمبوسة من من أنواع المعجنات السهلة والبسيطة، ومن المعروف عن السمبوسة أنها أحد المقبلات المعروف عند المصرين، كما يفضلون تحضيرها خاصةً في الشهر الكريم بعد وجبة الإفطار، َسنتعرف على أسهل طريقة لتحضيرها.

عجينة السمبوسة

كثير من النساء المبتدئات في عمل المقبلات والحلويات يبحثون في جوجل عن كل هذه الطرق ونحن من موقعنا هذا نقدم هذه الوصفة بطريقة سهلة ومميزة، وإليكم الطريقة

طريقة عمل عجينة السمبوسة

لكي تستمتعي بنتيجة مميزة ومرضية اتبعي كافة المعلومات وكيفية إعدادها وأهم المقادير.

مقادير عجينة السمبوسة

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السمنة أو زيت نباتي.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة

لابد أن تتبعي الخطوات التالية للحصول على نتيجة مميزة.