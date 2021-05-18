خلطة ايطاليه مضمونة لتبيض الجسم بالكامل في أسبوع فقط لن تلجئي للكريمات بعد اليوم

وصفات مذهلة لتفتيح الجسم، باتت المنتجات التي تتداول في الأسواق منتجات لا تجدي نفعا في أسرار التبييض الجيد للجسم.

عند اتباع الوصفات الطبيعية ستحصلين على نتائج التبييض المضمونه دون أي ضرر ببشرتك، والآن نتناول أفضل وصفات تفتيح تعرف بنتائجها السريعة للجسم.

علي جميع المقبلين على الزواج متابعة هذه الوصفات المدهشة، التي تعطي أكبر درجات التبييض، وازالة اثار الاسمرار بشكل نهائي، واليكم افضل وصفة تبييض الجسم كامل بدون أي مواد ضارة على البشرة.

وصفة لتبييض الجسم

وصفة قشر الرمان لتفتيح الجسم:

قشر الرمان يحتوي على العديد من الفوائد، حيث أنه محفز جيد على تبييض الجسم، بجانب أنه معالج طبيعي للبشرة، من حيث إزالة الحلول، والعمل على التخلص من الجلد الميت.

إليكم وصفة الرمان الرهيبة، التي تعطي بياضا لا مثيل له.

ملعقتان كبيرتان من قشر الرمان المطحون ومثلهم إكليل الجبل وترمي مطحون وسدر.

ملعقة كبيرة من الكركم ومثلها زيت جنين القمح وزيت الخروع وحليب.

الطريقة:

في وعاء اخلطي جميع المكونات السابقة، واخلطي المقادير بشكل جيد.

يؤخذ من الخليط ويطبق على الجسم بالكامل.

اتركي سيدتي الخليط على الجين لمدة 30 دقيقة.

يشطف الجسم بالماء من التدليك بليفة جيدة.

كرري تلك الوصفة بمعدل مرة واحدة كل أسبوع وستحصل على جسم ابيض نقي ونظيف.

أفضل وصفة لتبييض الجسم سريعا:

يمكنكم الاستمتاع بنقاء الجسم وبياضه، عند متابعة وصفة الحمص الرائعة، كما يلي:

جهزي ثلاثة ملاعق من دقيق الحمص، وأضيفي إليهم ملعقة صغيرة كركم، أيضا ضيفي تزبزتي خمسة ملاعق كبيرة من الحليب، أيضا ضيفي عزيزتي ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قلبي سيدتي جميع المكونات جيدا.

افردي الخليط على الجسم بأكمله واتركيه لمدة عشرة دقائق.

اشطفي الجسم بماء جيدا.

يتم تكرار الوصفة بمعدل ثلاثة مرات في الأسبوع لتحصلي على جسم خالي من البقع الغامقة.

وصفة الزبادي لتفتيح الجسم بالكامل

تحتوي الزبادي على العديد من العناصر الغذائية التي تفيد البشرة والجلد بشكل عام، ومن تلك العناصر حمض اللاكتيك المتواجد في اللبن الذي يلعب دورا هاما في التبييض الطبيعي.

طريقة الاستخدام

–عليكي بأخذ ملعقتان من الزبادي وضعي عليها ملعقة كبيرة من دقيق الحمص وامزجيهم جيدا وزعي المزيج على بشرتك بالكامل، ثم اتركه لمدة ساعة حتي يجف، ثم اغسلي بشرتك بالماء، احرصي على تكرار هذه الوصفة بشكل يومي لتخلصك تماماً من اسمرار البشرة.