طريقة تحضير كيك الشاي الاقتصادي الهش المرتفع بمكونات بسيطة سهل التحضير

- 1/2
- 2/2
طريقة تحضير كيك الشاي، يعد كيكة الشاي من أنواع الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص وهي من أسهل أنواع الحلويات في تحضيرها وتعد في كل منزل وتختلف في تحضيرها من شخص إلي أخر، تتميز بمواد غذائية مفيدة لجسم الإنسان لأنها كلها مكونات طبيعية لذلك تسعي الأمهات في تحضير جميع الأكلات والحلويات في المنزل أفضل وأضمن من شرائها من الخارج للحفاظ على صحة أفراد العائلة، وهي من الحلويات التي يمكن لأي شخص أن يقوم بتحضيرها لسهولتها، وفي الوقت الحالي لقد قامت جميع الأمهات بتحضير جميع أنواع الحلويات مثل المدلعة والكيك في المنزل وسوف نقدم المكونات والطريقة خطوة بخطوة لتحضيرها في وقت سريع وبمكونات قليلة دون تكاليف.طريقة تحضير كيك الشاي
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي يتم تحضيرها لوجبة الفطور لسهولة تناولها وتكون خفيفة وهشة فهي تعد في جميع المناسبات والاجتماعات العائلية فهي سهلة في التحضير وايضاً تعتبر الكيكة الاسفنجية الهشة سهلة التحضير وهي مفيدة جداً لجسم الإنسان لأنها من المكونات والفواكه الطبيعية، وتعتبر مكونات كيكة الشاي بسيطة.
- مدة تحضير الكيكة: 25 دقيقة.
- مدة الطهي: 45 دقيقة.
- تكفي لـ: 12 شخص.
المقادير:
- 3 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.
- 2 كوب من السكر الأبيض.
- كوب من الحليب السائل.
- كوب من الزبدة.
- 4 بيضات كبيرة.
- ملعقتان صغار من الفانيليا.
- 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار قالب الكيك المفتوح من الوسط ونقوم بدهنه بالقليل من الزبدة ونرش القليل من الدقيق.
- نحضر وعاء عميق ونقوم بنخل الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض ونتركه جانباً.
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كوب الزبدة وكوبان السكر ونشغل الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام هش وكريمي.
- نقوم بإضافة البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق بين كل بيضه والاخري حتى تختفي، ثم نقوم بوضع الفانيليا ونستمر في التقليب.
- نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق ونص كمية اللبن مع الاستمرار في الخفق يبطئ حتى يتم اختفاء الدقيق تماماً، ثم نقوم بإضافة نص كمية الحليب مع نص كمية الدقيق المتبقية ونستمر في الخفق حتى يتم اختفاء الدقيق لمدة دقيقة.
- نستمر بالخفق حتى يصبح لدينا خليط متجانس ومتماسك، نقوم بصب الحليب في القالب المفتوح من الوسط.
- نقوم بتثبيت الرف الشبكي في الوسط ونقوم بوضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية ونتركه لمدة 40 دقيقة في الفرن حت ينضج ويصبح سطح الكيك مائل إلي اللون الذهبي.
- نخرج القالب من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد على شبكة لدقائق ليبرد، ونخرج الكيك من القالب.
- نقوم بتحضير كيكة القهوة ايضاً للفطور مكوناتها سهلة وتكون خفيفة ومفضله لكثير من الأشخاص وأكثرهم الذين يفضلون القهوة.
- نقوم بإحضار طبق للتقديم ونقوم بتقطيع الكيكة إلي شرائح وتوضع في طبق وتقدم.
الوسوم
طريقة تحضير كيك الشاي، يعد كيكة الشاي من أنواع الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص وهي من أسهل أنواع الحلويات في تحضيرها وتعد في كل منزل وتختلف في تحضيرها من شخص إلي أخر، تتميز بمواد غذائية مفيدة لجسم الإنسان لأنها كلها مكونات طبيعية لذلك تسعي الأمهات في تحضير جميع الأكلات والحلويات في المنزل أفضل وأضمن من شرائها من الخارج للحفاظ على صحة أفراد العائلة، وهي من الحلويات التي يمكن لأي شخص أن يقوم بتحضيرها لسهولتها، وفي الوقت الحالي لقد قامت جميع الأمهات بتحضير جميع أنواع الحلويات مثل المدلعة والكيك في المنزل وسوف نقدم المكونات والطريقة خطوة بخطوة لتحضيرها في وقت سريع وبمكونات قليلة دون تكاليف.طريقة تحضير كيك الشاي
تعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي يتم تحضيرها لوجبة الفطور لسهولة تناولها وتكون خفيفة وهشة فهي تعد في جميع المناسبات والاجتماعات العائلية فهي سهلة في التحضير وايضاً تعتبر الكيكة الاسفنجية الهشة سهلة التحضير وهي مفيدة جداً لجسم الإنسان لأنها من المكونات والفواكه الطبيعية، وتعتبر مكونات كيكة الشاي بسيطة.
- مدة تحضير الكيكة: 25 دقيقة.
- مدة الطهي: 45 دقيقة.
- تكفي لـ: 12 شخص.
المقادير:
- 3 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.
- 2 كوب من السكر الأبيض.
- كوب من الحليب السائل.
- كوب من الزبدة.
- 4 بيضات كبيرة.
- ملعقتان صغار من الفانيليا.
- 3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير:
- نقوم بإحضار قالب الكيك المفتوح من الوسط ونقوم بدهنه بالقليل من الزبدة ونرش القليل من الدقيق.
- نحضر وعاء عميق ونقوم بنخل الدقيق الأبيض مع البيكنج بودر ونقلبهم مع بعض ونتركه جانباً.
- نحضر وعاء الخلاط الكهربائي ونقوم بوضع كوب الزبدة وكوبان السكر ونشغل الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام هش وكريمي.
- نقوم بإضافة البيض بالتدريج مع الاستمرار في الخفق بين كل بيضه والاخري حتى تختفي، ثم نقوم بوضع الفانيليا ونستمر في التقليب.
- نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق ونص كمية اللبن مع الاستمرار في الخفق يبطئ حتى يتم اختفاء الدقيق تماماً، ثم نقوم بإضافة نص كمية الحليب مع نص كمية الدقيق المتبقية ونستمر في الخفق حتى يتم اختفاء الدقيق لمدة دقيقة.
- نستمر بالخفق حتى يصبح لدينا خليط متجانس ومتماسك، نقوم بصب الحليب في القالب المفتوح من الوسط.
- نقوم بتثبيت الرف الشبكي في الوسط ونقوم بوضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مؤوية ونتركه لمدة 40 دقيقة في الفرن حت ينضج ويصبح سطح الكيك مائل إلي اللون الذهبي.
- نخرج القالب من الفرن ونتركه جانباً حتى يبرد على شبكة لدقائق ليبرد، ونخرج الكيك من القالب.
- نقوم بتحضير كيكة القهوة ايضاً للفطور مكوناتها سهلة وتكون خفيفة ومفضله لكثير من الأشخاص وأكثرهم الذين يفضلون القهوة.
- نقوم بإحضار طبق للتقديم ونقوم بتقطيع الكيكة إلي شرائح وتوضع في طبق وتقدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير كيك الشاي الاقتصادي الهش المرتفع بمكونات بسيطة سهل التحضير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.