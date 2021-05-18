طريقة تحضير كيك الشاي الاقتصادي الهش المرتفع بمكونات بسيطة سهل التحضير

طريقة تحضير كيك الشاي، يعد كيكة الشاي من أنواع الحلويات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص وهي من أسهل أنواع الحلويات في تحضيرها وتعد في كل منزل وتختلف في تحضيرها من شخص إلي أخر، تتميز بمواد غذائية مفيدة لجسم الإنسان لأنها كلها مكونات طبيعية لذلك تسعي الأمهات في تحضير جميع الأكلات والحلويات في المنزل أفضل وأضمن من شرائها من الخارج للحفاظ على صحة أفراد العائلة، وهي من الحلويات التي يمكن لأي شخص أن يقوم بتحضيرها لسهولتها، وفي الوقت الحالي لقد قامت جميع الأمهات بتحضير جميع أنواع الحلويات مثل المدلعة والكيك في المنزل وسوف نقدم المكونات والطريقة خطوة بخطوة لتحضيرها في وقت سريع وبمكونات قليلة دون تكاليف.

طريقة تحضير كيك الشاي

تعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي يتم تحضيرها لوجبة الفطور لسهولة تناولها وتكون خفيفة وهشة فهي تعد في جميع المناسبات والاجتماعات العائلية فهي سهلة في التحضير وايضاً تعتبر الكيكة الاسفنجية الهشة سهلة التحضير وهي مفيدة جداً لجسم الإنسان لأنها من المكونات والفواكه الطبيعية، وتعتبر مكونات كيكة الشاي بسيطة.

مدة تحضير الكيكة: 25 دقيقة.

مدة الطهي: 45 دقيقة.

تكفي لـ: 12 شخص.

مكونات وطريقة تحضير الكيكة

المقادير:

3 أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

2 كوب من السكر الأبيض.

كوب من الحليب السائل.

كوب من الزبدة.

4 بيضات كبيرة.

ملعقتان صغار من الفانيليا.

3 ملاعق صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير: