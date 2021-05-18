صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية دون الذهاب إلى صالون التجميل

صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية، اللون الزيتوني يعد من الألوان العصرية الجذابة والمميزة والتي تعطي تألقاً وجمالاً للشعر، فقد تلجأ الفتاة دائماً إلى التغيير في لون الشعر وصبغة باللون المفضل والمواكب لأحداث الموضة، بالإضافة إلى صبغ الحواجب بلون يتماشى مع لون البشرة، فعادة ما تذهب الفتاة إلى صالون التجميل لصبغ الشعر باللون الزيتوني، ولكن عادة ما تحتوي مكونات الصبغة على مواد كيميائية قد تضر بالشعر وتؤدي إلى تقصفه مما يعطي لون باهت للشعر، فهناك مواد ومكونات طبيعية تعطي الشعر اللون المفضل لديك بدون أي مواد كيميائية و دون الذهاب لصالون التجميل، فتابعونا من خلال المقال للتعرف على صبغ الشعر باللون الزيتوني .

صبغ الشعر باللون الزيتوني بمكونات طبيعية

المكونات الطبيعية المنزلية لا تستخدم في الطبخ فقط، بل تدخل بشكل كبير ضمن مستحضرات التجميل الخاصة بالعناية بالشعر والبشرة، حيث أنها تغذيه وتمنحه اللمعان والرطوبة المطلوبة للبشرة والشعر.

المكونات الطبيعية أمنه على البشرة و مغذية ومرطبة لها، وتجعلها ذات إشراقة وإطلاله متميزة، هناك العديد من المكونات تدخل في قوائم الطعام والحلويات والمعجنات بالإضافه إلى أنه يمكن دخولها ضمن مستحضرات التجميل وتعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام.

المكونات

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من القرفة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

عصير ليمونة.

نصف كوب من العسل.

فازلين.

فرشاة للشعر.

قفازات يدوية.

نحضر إناء ثم يضاف فيه الخل والعسل وزيت الزيتون ويتم مزجهم جيداً، ثم يتم إضافة القهوة إلى الخليط مع الإستمرار بالخلط حتى الحصول على عجينة متجانسة.

يتم ترك تلك العجينة ثلاث ساعات حتى يتم التخمر، بعد تخمير العجينة يتم إضافة عصير الليمون إليها ويتم عجنها مرة أخرى.

يتم لبس القفازات ويتم دهن منطقة حول الرقبة والأذن والجيهه بالفازلين حتى لا يتم تصبغ الجلد بالصبغة.

بعد ذلك يتم تمشيط الشعر جيداً وتسليكه من أي تكتلات.

يقسم إلى أربع أجزاء ثم بإستخدام الفرشاة المخصصة، يوضع الصبغة على الشعر بشكل متساوي مع مراعاة عدم خروج الصبغة على الجلد.

تترك الصبغة على الشعر لمدة ساعتين، مع لبس كيس بلاستيكي على الشعر، ثم يتم غسله جيداً بالماء الفاتر والشامبو، حتى التخلص من الصبغة بالكامل.

الحرص على غسل الشعر بشامبو وبلسم خالي من السلفات.

يجفف الشعر جيداً بعد الانتهاء من غسيلة من الصبغة.

يجب ترك الصبغة على الشعر المدة المحددة وعدم غسلة إلا بعد مرور الوقت لا تفقد الشعر لون الصبغة.

يغسل الشعر المصبوغ بالماء البارد ثم الدافئ تدريجياً حتى لا يفقد لونه.

عدم النوم والشعر مبلل حتى لا يتكسر ويفقد لونه.

طريقة التحضير: