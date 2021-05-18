كريم جل الصبار والنشا ، كنز من الكنوز الطبيعية التي تعطي مظهر جمالي للوجه، ويطلق عليه الالوفيرا، أو عسل الجنة وأول من قام باستخدامه وهى الملكة كيلو بتر لعناية بالبشرة والشعر، فهو يزيل الحبوب والبثور، ويخفف من الحروق ويساعد على تهدئتها، ويزيل الهالات السوداء حول الفم، وهو من الكريمات التي تحمل خصائص تجميلية رائعة، فهو غني بالمعادن التي تجدد خلايا البشرة وتحارب التجاعيد وتقضي عليها نهائيا، ويوجد له العديد من الفوائد الطبيعية التي تساعد على حماية البشرة من جميع المشاكل التي تواجها، وطريقة صنعه في المنزل سهلة وبسيطة ويمكن عمله في البيت بكل سهولة بدل من شراء مستحضرات التجميل الأخرى التي تحمل العديد من المواد الكيمائية التي تسبب الأمراض، وتعمل على ظهور بقع داكنة يصعب حلها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم جل الصبار والنشا السحري في محاربة التجاعيد وحب الشباب بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مكونات كريم جل الصبار والنشا مكونات كريم جل الصبار والنشا سوف نتعرف على مكونات الكريم السحري لمحاربة التجاعيد وهى كما يلي طبق صغير من جل الصبار. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. ملعقة من عصير الليمون. ربع كوب من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة كريم جل الصبار والنشا لمحاربة التجاعيد والقضاء على البثور والحبوب بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:- نحضر علبة فارغة ونضع بها جل الصبار والنشا ونقلبهم جيدًا من بعض ثم نضيف ماء الورد والليمون ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على حمام من الماء الساخن حتى يتكون لدينا خليط كريمي ثقيل القوام.

نقوم برفع العلبة من على حمام الماء ونتركها حتى تبرد، ثم نضيف زيت اللوز، وزيت النعناع ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعض.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة والاحتفاظ به كدهن يومي لمدة شهر في الصباح والمساء حتى نحصل على نتائج ممتازة. طريقة عمل ماسك جل الصبار سوف نتعرف على ماسك الصبار السحري لحل مشاكل البشرة المزعجة وهى كما يلي:- نقوم بخلط ثلاث ملاعق من جل الصبار، وملعقتين من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من النشا، وكبسولة من فيتامين E ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس المكونات مع بعض. نقوم بدهن الوجه بحركة دائرية حتى يجف تمامًا ونتركه لمدة 25 دقيقة، ثم نغسله بالماء البارد. نكرر وضع الماسك كل يوم قبل النوم حتى نحصل على نتائج مضمونة. ماسك قشور الصبار لترطيب البشرة ماسك قشور الصبار لترطيب البشرة تساعد قشور الصبار على حماية الوجه من التجاعيد وتجعله صافي بدون عيوب سوف نتعرف على طريقة عمله وهى كما يلي:- نقوم بشق الصبار نصفين، ثم نخرج السائل منه، وضعه في برطمان صغير ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.

ثم نقوم بأخذ القشور وتمريرها على الوجه بحركة دائرية، حتى نزيل الخلايا الميتة ونمنح البشرة الترطيب.

نكرر هذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على أفضل النتائج. الوسوم

كريم جل الصبار والنشا ، كنز من الكنوز الطبيعية التي تعطي مظهر جمالي للوجه، ويطلق عليه الالوفيرا، أو عسل الجنة وأول من قام باستخدامه وهى الملكة كيلو بتر لعناية بالبشرة والشعر، فهو يزيل الحبوب والبثور، ويخفف من الحروق ويساعد على تهدئتها، ويزيل الهالات السوداء حول الفم، وهو من الكريمات التي تحمل خصائص تجميلية رائعة، فهو غني بالمعادن التي تجدد خلايا البشرة وتحارب التجاعيد وتقضي عليها نهائيا، ويوجد له العديد من الفوائد الطبيعية التي تساعد على حماية البشرة من جميع المشاكل التي تواجها، وطريقة صنعه في المنزل سهلة وبسيطة ويمكن عمله في البيت بكل سهولة بدل من شراء مستحضرات التجميل الأخرى التي تحمل العديد من المواد الكيمائية التي تسبب الأمراض، وتعمل على ظهور بقع داكنة يصعب حلها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم جل الصبار والنشا السحري في محاربة التجاعيد وحب الشباب بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مكونات كريم جل الصبار والنشا مكونات كريم جل الصبار والنشا سوف نتعرف على مكونات الكريم السحري لمحاربة التجاعيد وهى كما يلي طبق صغير من جل الصبار. 2 ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر. ملعقة من عصير الليمون. ربع كوب من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة كريم جل الصبار والنشا لمحاربة التجاعيد والقضاء على البثور والحبوب بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يلي:- نحضر علبة فارغة ونضع بها جل الصبار والنشا ونقلبهم جيدًا من بعض ثم نضيف ماء الورد والليمون ونقلب حتى يذوب النشا تمامًا.

نقوم بوضع الوعاء على حمام من الماء الساخن حتى يتكون لدينا خليط كريمي ثقيل القوام.

نقوم برفع العلبة من على حمام الماء ونتركها حتى تبرد، ثم نضيف زيت اللوز، وزيت النعناع ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات مع بعض.

نقوم بوضع الكريم في الثلاجة والاحتفاظ به كدهن يومي لمدة شهر في الصباح والمساء حتى نحصل على نتائج ممتازة. طريقة عمل ماسك جل الصبار سوف نتعرف على ماسك الصبار السحري لحل مشاكل البشرة المزعجة وهى كما يلي:- نقوم بخلط ثلاث ملاعق من جل الصبار، وملعقتين من زيت الزيتون، وملعقة صغيرة من النشا، وكبسولة من فيتامين E ونخلطهم مع بعض حتى تتجانس المكونات مع بعض. نقوم بدهن الوجه بحركة دائرية حتى يجف تمامًا ونتركه لمدة 25 دقيقة، ثم نغسله بالماء البارد. نكرر وضع الماسك كل يوم قبل النوم حتى نحصل على نتائج مضمونة. ماسك قشور الصبار لترطيب البشرة ماسك قشور الصبار لترطيب البشرة تساعد قشور الصبار على حماية الوجه من التجاعيد وتجعله صافي بدون عيوب سوف نتعرف على طريقة عمله وهى كما يلي:- نقوم بشق الصبار نصفين، ثم نخرج السائل منه، وضعه في برطمان صغير ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.

ثم نقوم بأخذ القشور وتمريرها على الوجه بحركة دائرية، حتى نزيل الخلايا الميتة ونمنح البشرة الترطيب.

نكرر هذه الطريقة كل يوم حتى نحصل على أفضل النتائج.

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