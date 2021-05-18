طريقة عمل المسكرة العجيبة لرموش طويلة وكثيفة وجذابة بالمنزل

المسكرة العجيبة ، من أجمل مستحضرات التجميل وأكثرهم استخدام، فهي تعطي مظهر جمالي للعين وتعمل على بروزها بشكل طبيعي، وتزيد من كثافة الرموش وتجعلها طويلة، تساعد على تغذية جذور الشعر وتعالج الالتهاب الناتج عن الاتربة والاوساخ، وتقضي على الحكة واحمرار الجلد، وهى من مستحضرات التجميل التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها ضرورية ولا يكتمل المكياج بدونها، فهي تعطي الرموش الكثافة وإطالة، وأمنة تمامًا على العين ولا تسبب اي أضرار بالعين، فلذلك ننصح كل سيدة بعمل المساحيق والكريمات بالمنزل بدل من شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المسكرة العجيبة لتطويل الرموش بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وبمكونات طبيعية تجعلك تحصلي على رموش جميلة وجذابة.

مكونات المسكرة العجيبة

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة للحصول على مسكرة طبيعية تجعل الرموش جميلة وهى كما يلي:-

ملعقة صغير من مسحوق حبوب الفحم الناعمة. ملعقة من زيت الخروع. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ربع ملعقة صغيرة من جل الصبار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة العجيبة لرموش طويلة وكثيفة وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير الحجم ونضع بها جميع المكونات ونخلطهم جيدًا مع بعض حتى يصبح الخليط سائل.

نقوم بإحضار علبة فارغة ونضع بها كمية الخليط ونحفظه لحين الاستخدام.

يتم وضع المسكرة بعد وضع المكياج مباشرة حتى نحصل على رموش جذابة.

فوائد المسكرة الطبيعية

توجد عدة فوائد طبيعية تحتوي عليها وهى كما يلي:-