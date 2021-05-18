طريقة تحضير الاندومي الكوري سهلة وبسيطة

طريقة تحضير الاندومي الكوري، يعد الاندومي من الوجبات الخفيفة والسريعة، وهو عبارة عن نودلز رفيعة تشبه المكرونة الاسباجيتي، كما يتم سلقها وإضافة التوابل إليها لتصبح شهية ولذيذة، ويقدم علي تناولها الأطفال بصفة خاصة، كما تنتشر هذه الأكلة في شرق آسيا، وفي مقالنا هذا سنتعرف على طريقة تحضير الأندومي الكوري بكل سهولة. طريقة تحضير الأندومي الكوري طريقة تحضير الأندومي الكوري المقادير ربع كيلو من الاندومي.

ثلاثة ملاعق من الخل وزيت السمسم.

٢٠ جرام من السكر.

ملعقتين من السمسم.

شرائح خيار.

بيضة مسلوقة.

ربع كأس من الفلفل الحامي. طريقة التحضير يخلط الثوم والسمسم وزيت السمسم والسكر والخل والفلفل الحامي في إناء عميق.

توضع الأندومي في إناء به ماء مغلي على النار.

يصب مقدار معين في طبق التقديم بعد النضج، ثم يوضع خليط التوابل فوقه.

تقطع البيضة إلى جزأين وتضاف فوق الأندومي الناضجة وبألف هنا. طريقة تحضير الأندومي الكوري باللحم طريقة تحضير الأندومي الكوري باللحم المقادير ربع كيلو من النودلز.

حبة جزر مبشورة.

ثوم مفروم.

بصل مفروم.

شوربة لحم.

أربع ملاعق من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة من زيت الزيتون.

كأس من الماء. مقادير اللحم شريحتين من اللحم.

نصف ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الزنجبيل الناعم.

فلفل حامي ورومي شرائح. طريقة التحضير يتبل اللحم بالفلفل الأسود والملح والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل.

توضع شرائح اللحم في طاسة بها زيت ساخن فوق النار.

بعد تحمير اللحم، يوضع البصل المفروم في إناء به زيت على النار.

يوضع الثوم المفروم والجزر ثم يخلط المزيج جيدا.

توضع شوربة اللحم والماء والصويا صوص والفلفل الحامي والملح.

بعد تمام المزج توضع النودلز حتى تنضج. وصفة بسيطة لتحضير الأندومي الكوري وصفة بسيطة لتحضير الأندومي الكوري المقادير ربع كيلو من الأندومي.

ثوم مهروس.

ثلاثة ملاعق من صلصة الطماطم.

بهارات اندومي.

القليل من الزيت. طريقة التحضير يوضع الثوم المهروس في وعاء به زيت على النار مع التقليب.

توضع صلصة الطماطم والاندوميوالبهارات، وأخيرا الماء.

بعد حوالي ربع ساعة سيكون الاندومي جاهزا وبألف هنا. الوسوم

طريقة تحضير الاندومي الكوري، يعد الاندومي من الوجبات الخفيفة والسريعة، وهو عبارة عن نودلز رفيعة تشبه المكرونة الاسباجيتي، كما يتم سلقها وإضافة التوابل إليها لتصبح شهية ولذيذة، ويقدم علي تناولها الأطفال بصفة خاصة، كما تنتشر هذه الأكلة في شرق آسيا، وفي مقالنا هذا سنتعرف على طريقة تحضير الأندومي الكوري بكل سهولة. طريقة تحضير الأندومي الكوري طريقة تحضير الأندومي الكوري المقادير ربع كيلو من الاندومي.

ثلاثة ملاعق من الخل وزيت السمسم.

٢٠ جرام من السكر.

ملعقتين من السمسم.

شرائح خيار.

بيضة مسلوقة.

ربع كأس من الفلفل الحامي. طريقة التحضير يخلط الثوم والسمسم وزيت السمسم والسكر والخل والفلفل الحامي في إناء عميق.

توضع الأندومي في إناء به ماء مغلي على النار.

يصب مقدار معين في طبق التقديم بعد النضج، ثم يوضع خليط التوابل فوقه.

تقطع البيضة إلى جزأين وتضاف فوق الأندومي الناضجة وبألف هنا. طريقة تحضير الأندومي الكوري باللحم طريقة تحضير الأندومي الكوري باللحم المقادير ربع كيلو من النودلز.

حبة جزر مبشورة.

ثوم مفروم.

بصل مفروم.

شوربة لحم.

أربع ملاعق من الصويا صوص.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة من زيت الزيتون.

كأس من الماء. مقادير اللحم شريحتين من اللحم.

نصف ملعقة من البصل البودر.

نصف ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الزنجبيل الناعم.

فلفل حامي ورومي شرائح. طريقة التحضير يتبل اللحم بالفلفل الأسود والملح والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل.

توضع شرائح اللحم في طاسة بها زيت ساخن فوق النار.

بعد تحمير اللحم، يوضع البصل المفروم في إناء به زيت على النار.

يوضع الثوم المفروم والجزر ثم يخلط المزيج جيدا.

توضع شوربة اللحم والماء والصويا صوص والفلفل الحامي والملح.

بعد تمام المزج توضع النودلز حتى تنضج. وصفة بسيطة لتحضير الأندومي الكوري وصفة بسيطة لتحضير الأندومي الكوري المقادير ربع كيلو من الأندومي.

ثوم مهروس.

ثلاثة ملاعق من صلصة الطماطم.

بهارات اندومي.

القليل من الزيت. طريقة التحضير يوضع الثوم المهروس في وعاء به زيت على النار مع التقليب.

توضع صلصة الطماطم والاندوميوالبهارات، وأخيرا الماء.

بعد حوالي ربع ساعة سيكون الاندومي جاهزا وبألف هنا.

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