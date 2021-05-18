أسرار تحضير تتبيلة السمك المشوي بمذاقه الخاص ورائحته الشهية

يحتاج الجسم مقدار محدد من البروتينات ويجب التنوع في أصنافها حتى يستفيد منها الجسم لذلك يجب الإلتفات إلي تناول الأسماك بمعدل تناول الدجاج واللحوم كما أن السمك يعتبر أفضل من الدجاج من ناحية قابلية الجسم للسعرات الحرارية التي يستطيع إكتسابها خاصةً السمك المشوي لذلك فهو من الخيارات الأولية للأشخاص المصابين بالسمنة والراغبين في إنقاص الوزن ويساعد على حرق الدهون، بعيداً عن فوائد السمك المشوي من الناحية الصحية إلا أنه من الأصناف الشهية التي يستمتع بمذاقها الكثير من الأشخاص ويرجع ذلك لتتبيلة السمك المشوي التي تعتبر السبب الرئيسي في مذاقه الشهي بسبب التوابل المختلفة التي تتكون منها وبسبب اهتمام الكثير من الأمهات بمعرفة سر تتبيلة السمك المشوي نقدم لكم اليوم طريقة تحضير التتبيلة اليوم من خلال هذا المقال. طريقة تجهيز تتبيلة السمك المشوي طريقة تجهيز تتبيلة السمك المشوي المكونات: عدد من السمك البلطي متوسط الحجم أو حسب الرغبة ويكون عدد السمك نسبةً إلي عدد العائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ثلاث فصوص ثوم كبيرة الحجم مفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

رشة كمون.

فنجان من الكزبرة. طريقة التحضير: أولاً تنظيف السمك جيداً بالماء ونترك السمك لمدة نصف ساعه في الماء وملعقة من الملح بداخل الماء حتى يستطيع التخلص من الميكروبات، ثم نتخلص من الماء بعد إنتهاء الفترة المحددة. نقوم بدمج جميع المكونات التي سبق ذكرها معاً ثم نقوم بحشو السمك بكمية قليلة من خليط المكونات بحيث يتبقي نصف الخليط. تتبيل السمك من الخارج بخليط التتبيلة المتبقي بحيث يتم تغطية السمك جيداً بالتوابل من الخارج. عن طريق اليدين نقوم بوضع الزيت من الخارج على السمك باللمس ثم نحضر صينية خاصه بالسمك وورق خاص أثناء الطهي حيث يمكنك استخدام ورق القصدير ونضع بداخله السمك. وضع الصينية بداخل الفرن بحيث يكون الفرن على درجة حرارة حوالي 200 درجة مئوية ونتركه في الفرن حتى النضج وهو ما يقارب من خمس وعشرين دقيقة. بعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم بجانب الأرز والخبز والسلطات وغيرهم حسب الرغبة للتمتع بمذاق شهي. طريقة التحضير: الوسوم

يحتاج الجسم مقدار محدد من البروتينات ويجب التنوع في أصنافها حتى يستفيد منها الجسم لذلك يجب الإلتفات إلي تناول الأسماك بمعدل تناول الدجاج واللحوم كما أن السمك يعتبر أفضل من الدجاج من ناحية قابلية الجسم للسعرات الحرارية التي يستطيع إكتسابها خاصةً السمك المشوي لذلك فهو من الخيارات الأولية للأشخاص المصابين بالسمنة والراغبين في إنقاص الوزن ويساعد على حرق الدهون، بعيداً عن فوائد السمك المشوي من الناحية الصحية إلا أنه من الأصناف الشهية التي يستمتع بمذاقها الكثير من الأشخاص ويرجع ذلك لتتبيلة السمك المشوي التي تعتبر السبب الرئيسي في مذاقه الشهي بسبب التوابل المختلفة التي تتكون منها وبسبب اهتمام الكثير من الأمهات بمعرفة سر تتبيلة السمك المشوي نقدم لكم اليوم طريقة تحضير التتبيلة اليوم من خلال هذا المقال. طريقة تجهيز تتبيلة السمك المشوي طريقة تجهيز تتبيلة السمك المشوي المكونات: عدد من السمك البلطي متوسط الحجم أو حسب الرغبة ويكون عدد السمك نسبةً إلي عدد العائلة.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ثلاث فصوص ثوم كبيرة الحجم مفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

رشة كمون.

فنجان من الكزبرة. طريقة التحضير: أولاً تنظيف السمك جيداً بالماء ونترك السمك لمدة نصف ساعه في الماء وملعقة من الملح بداخل الماء حتى يستطيع التخلص من الميكروبات، ثم نتخلص من الماء بعد إنتهاء الفترة المحددة. نقوم بدمج جميع المكونات التي سبق ذكرها معاً ثم نقوم بحشو السمك بكمية قليلة من خليط المكونات بحيث يتبقي نصف الخليط. تتبيل السمك من الخارج بخليط التتبيلة المتبقي بحيث يتم تغطية السمك جيداً بالتوابل من الخارج. عن طريق اليدين نقوم بوضع الزيت من الخارج على السمك باللمس ثم نحضر صينية خاصه بالسمك وورق خاص أثناء الطهي حيث يمكنك استخدام ورق القصدير ونضع بداخله السمك. وضع الصينية بداخل الفرن بحيث يكون الفرن على درجة حرارة حوالي 200 درجة مئوية ونتركه في الفرن حتى النضج وهو ما يقارب من خمس وعشرين دقيقة. بعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم بجانب الأرز والخبز والسلطات وغيرهم حسب الرغبة للتمتع بمذاق شهي. طريقة التحضير:

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