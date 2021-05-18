طريقة عمل كفتة البطاطس الشهية المقرمشة بخطوات سهلة داخل المنزل

تعتبر كفتة البطاطس ، من الأكلات الشهية اللذيذة التي تعطي قيمة غذائية عالية ومفيدة، ترجع إلي مكوناتها التي تحتوي عليها، وطريقة تحضيرها بسيطة جداً فهي تشبه تحضير الأنواع الأخري من الكفتة مثل كفتة اللحمة وكفتة الدجاج، ولكن تعد هي الكفتة الاقتصادية التي يمكن تحضيرها بدون أي نوع من اللحم أو الدجاج، فهي موفرة جداً وتعطي مذاق شهي ولذيذ وتتميز بنكهة بهارات شهية، وتعد أيضاً هي من الأنواع المحببة لدي الأطفال الذين لا يرغبون في تناول البطاطس مسلوقة فقط بدون أي إضافات، فهي تقدم بشكل مختلف وجميل ومحبب لدي الكثير، وتعد أيضاً من الأكلات السريعة والسهلة في التحضير، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة بسيطة لعمل كفتة البطاطس الشهية اللذيذة.

مكونات عمل كفتة البطاطس الشهية

تحتوي كفتة البطاطس اللذيذة على مكونات تميزها بنكهة لذيذة وشهية وهي كما يلي:ـ

3 حبات من البطاطس.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

3 ملعقة من البقدونس المفروم.

3 ملاعق من الكزبرة الخضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

ربع ملعقة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة من الكركم.

للتغليف

كوب من الدقيق.

كوب من البقسماط.

2 بيضة مخفوقة.

رشة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

لتحضير كفتة البطاطس بمذاق لذيذ يجب اتباع الخطوات الأتية:ـ

نبدأ بسلق البطاطس، ويتم ذلك بوضع إناء على النار ونضيف له كمية من الماء مع القليل من الملح، وتوضع البطاطس لمدة نصف ساعة حتي تنضج تماماً على نار متوسطة، ترفع البطاطس من على النار وتصفي جيداً من الماء. يتم استخدام وعاء متسع وتوضع به البطاطس المسلوقة، ثم نضيف إليه البقدونس والكزبرة الخضراء والبصل والثوم المهروس، وتقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً. بعدها يتم إضافة البهارات الكمون والكزبرة والملح و الكركم، وتقلب المكونات مرة أخري حتي تختلط بجميع البهارات. نعمل على تشكيل البطاطس إلي أصابع أو كرات حسب الرغبة، ونتركها لمدة ربع ساعة إلي نصف ساعة داخل الثلاجة.

طريقة تغليف أصابع البطاطس

لتغليف الكفتة يتم وضع الدقيق في طبق منفصل، ويوضع البقسماط في طبق منفصل أيضاً، يتم خفق البيض مع رشة من الفلفل الأسود في طبق آخر، نبدأ بوضع أصابع البطاطس في الدقيق أولاً ثم توضع في البيض المخفوق، وبعدها يتم وضعها في البقسماط، نكرر هذه الخطوات حتي الانتهاء من الكمية، بعدها توضع مقلاة على نار ونضع بها كمية وفيرة من الزيت، ويتم قلي أصابع الكفتة في الزيت حتي تأخذ اللون الذهبي الجميل، تقدم ساخنة بالهنا والشفا.