تحدث الاصابة بعدوى فيروس كورونا عند الاختلاط بأشخاص مصابين بالمرض سواء في داخل المنزل أو الخارج.

وتعد الاسطح الملوثة بالعدوى، اكثر الاماكن انتقالاً للعدوى. ويمكن أن تنتقل عدوى كورونا من خلال العطس او السعال، ما يسمح للفيروس بالبقاء حياً على هذه الاسطح لعدة أيام حسب نوع السطح.

كما ان التواجد بشكل دائم داخل المنزل للوقاية من فيروس كورونا الجديد، قد لا يكون الخيار الأمثل خصوصاً في حال عدم تهوئة المكان بشكل جيد للتخلص من كافة الفيروسات المختبئة فيه وبشكل خاص، الفيروس التاجي.

لذا نستعرض وإياكم، لمجموعة طرق فعالة تساعد في القضاء على فيروس كورونا داخل المنزل كما أوردها موقع "ويب طب" المختص بالشؤون الصحية.

طرق فعالة للقضاء على فيروس كورونا داخل المنزل

تشير دلائل عدة إلى أن فيروس كورونا الجديد قد يعيش لساعات أو أيام على الأسطح المصنوعة من مواد مختلفة. لذا ينصح بتنظيف وتعقيم هذه الاسطح يومياً للوقاية من الفيروس خاصة بعد زيارات الاهل والاصدقاء.

والاماكن التي يوصي الموقع المختص بتنظيفها دوت الخليج، الطاولات، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، والمكاتب، والهواتف، ولوحات المفاتيح، والمراحيض، وغيرها.

كما ان التهوئة الجيدة عامل أساسي في التخلص من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وابرز طرق فعالة للقضاء على فيروس كورونا داخل المنزل دوت الخليج التالية

تنظيف الاسطح باستخدام مواد التنظيف المعدة لقتل الفيروسات، مع التأكد من ترك هذه المواد على الاسطح لبعض الوقت للتخلص من الفيروسات.

وبما ان الاسطح تختلف بين الخشب والرخا والغرانيت وغيرها، ينبغي قراءة التعليمات المدونة على العبوة أولاً، للتأكد من المدة التي تحتاجها لقتل الفيروسات، وكذلك التأكد من تناسب هذه المادة المنظمة مع أنواع الأسطح المختلفة.

تنظيف الاسطح الملوثة قبل تطهيرها: لا يفيد تطهير الاسطح الملوثة قبل تنظيفها جيداً، بواسطة الماء والصابون المخصص لهذه الاسطح. وبعد التأكد من نظافة الاسطح وخلوها من الاوساخ، يمكن تطهيرها وتعقيمها باستخدام المواد المخصصة لهذه الغاية.

تطهير الاسطح بشكل يومي: ضرورة لا بد منها خصوصاً في ظل خروج الاطفال للمدارس والاهل للعمل او استقبال الضيوف وغيرها.

ويساعد تطهير الاسطح يومياً في الوقاية من نقل عدوى فيروس كورونا وانتشارها بين افراد المنزل.

عدم مزج مواد تنظيف مختلفة معاً: يخال للبعض ان استخدام اكثر من مادة منظفة في تنظيف وتطهير الاسطح يساعد في التخلص من فيروس كورونا، في حين ان هذا الامر خاطئ.

إذ ان خلط بعض المواد مثل الكلور والكحول وغيرها، يمكن أن يؤدي الى خلق غازات خطرة وسامة، لذا يفضل استخدام مادة واحدة لقتل الفيروسات.

تهوئة الاماكن المغلقة بشكل دوري: إبقاء الابواب والنوافذ في المنزل والمكتب مغلقة طوال الوقت، لا يحمي من عدوى فيروس كورونا بل يمكن أن يزيد من انتشارها.

لذا ينصح الخبراء بضرورة تهوئة الاماكن المغلقة بشكل دوري، والسماح للهواء الطلق بالتخلص من الفيروسات الموجودة داخل المنزل خاصة فيروس كورونا.

استخدام أجهزة تنقية الهواء: التي تسهم بشكل كبير في تنقية الهواء وتنظيفه من الفيروسات والجراثيم المسببة للامراض، خاصة فيروس كورونا الجديد المسبب لمرض كوفيد-19.

ومن هذه الأجهزة، يبرز إسم جهاز HealthProtect المتطور ضمن مجموعة شركة Blueair، والذي يوفر حماية فعالة ضد الفيروسات والبكتيريا حتى في وضع الاستعداد بفضل تقنياته الثلاث المبتكرة والجديدة.

ويسهم الجهاز الجديد في التخلص من 99.99% من فيروسات كوفيد-19 بناءً على تجارب مخبرية أجرتها إحدى الجهات الخارجية المستقلة.

تنظيف أجهزة المكيف: خاصة خلال فصل الصيف والحاجة لاستخدام هذه المكيفات بشكل دائم. إذ يمكن للفيروسات أن تختبئ داخل أنابيب المكيفات وتنتشر مع انتشار الهواء البارد.

كما ان تنظيف المكيفات يحمي من امراض الجهاز التنفسي المختلفة، بسبب تراكم الغبار والاوساخ داخلها مع الوقت.