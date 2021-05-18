قائمة بالأطعمة المسموحة والممنوعة لمرضى الكبد الدهني

قائمة بالاطعمة المسموحة والممنوعة لمرضي الكبد الدهني، وكما دوت الخليج الحال مع بقية اصحاب الامراض المزمنة والكامنة، يحتاج مرضى الكبد الدهني للالتزام بنظام غذائي معين يسمح لهم بتناول بعض اصناف الطعام وتجنب بعضها الآخر.

ومرض الكبد الدهني (تنكس دهني) هو تراكم الدهون الزائدة في خلايا الكبد، وهو مرض شائع بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم خصوصا في الدول الغربية، حيث يصيب حوالي واحد من كل 10 أشخاص.

قد لا يسبب الكبد الدهني أي ضرر، ولكن في بعض الأحيان تؤدي الدهون الزائدة إلى التهاب الكبد الذى يسمى بالتهاب الكبد الدهني، والذي قد يتطور إلى تليف الكبد.

ويرتبط ظهور أعراض مرض الكبد الدهني بتعاطى الكحول، ويُعرف باسم التهاب الكبد الدهني الكحولي. وخلاف ذلك، تسمى الحالة التهاب الكبد الدهني غير الكحولي .

قائمة بالاطعمة المسموحة والممنوعة لمرضي الكبد الدهني

فضلاً عن تجنب الكحول وتعاطيها لمنع تفاقم مرض الكبد الدهني، يحتاج مرضى الكبد الدهني لاتباع نظام حياتي صحي يعتمد على تناول الاطعمة الصحية والابتعاد عن الاطعمة الضارة، وممارسة الرياضة، وانقاص الوزن.

ومن قائمة الاطعمة المسموحة لمرضي الكبد الدهني:

الخضروات والفواكه بواقع 5 حصص يومياً.

تناول بعض منتجات الألبان وبدائلها قليلة الدهون والسكر، كمشروبات الصويا.

شرب 6-8 أكواب من السوائل يومياً خاصة الماء.

تناول كميات كافية من الكربوهيدرات، كونها المصدر الرئيسي للسعرات الحرارية في النظام. وينصح بتناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات مساء لتدعيم وظيفة الكبد خلال الليل لجهة تنظيف الجسم من السموم.

تناول الدهون بكميات معتدلة وحسب توصيات الطبيب المختص، إذ ان زيادة الكربوهيدرات وخفض استهلاك الدهون يساعد على تقليل تكسير البروتين في الكبد.

وينبغي على مرضي الكبد الدهني، اختيار الدهون الصحية، وعلى رأسها الدهون غير المشبعة مثل الاحماض الدهنية الأحادية والمتعددة غير المشبعة، وأحماض أوميغا 3 الدهنيّة المتوفرة في المصادر النباتيّة والأسماك، اضافة الى الافوكادو، وزيت الزيتون، وسمك السلمون والماكريل وغيرها من مصادر الدهون الصحية.

تناول الاطعمة الغنية بالالياف لمساعدة الكبد على العمل بشكل افضل، ومن مصادرها الخضروات والفواكه وخبز الحبوب الكاملة والارز.

معرفة كمية البروتين التي يحتاجها الجسم، واللتي قد يضطر مريض الكبد الدهني لزيادتها أو التقليل منها حسب حالته. مع ضرورة توزيع كمية البروتين المُتناولة على مدار اليوم، عن طريق تناول 4-6 وجبات خفيفة في اليوم بدلاً من وجبتين كبيرتين رئيسيتين.

تناول الأطعمة النشوية التي توفر الطاقة للجسم لأطول فترة ممكنة كالبطاطا، والأرز، والمعكرونة، والحبوب.

تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض كالفواكه، والخضراوات، والحبوب الكاملة؛ ذات التأثير المنخفض على نسبة الجلوكوز في الدم.

قائمة الاطعمة الممنوعة لمرضي الكبد الدهني

من جهة أخرى، يجب على مرضي الكبد الدهني تجنب بعض الاطعمة التي يمكن أن تزيد من حدة اعراض المرض.

وقائمة الاطعمة الممنوعة لمرضي الكبد الدهني تتضمن التالي:

الأطعمة السكرية، كالحلوى، والبسكويت، والمشروبات الغازية، وعصائر الفواكه، للتقليل من ارتفاع نسبة السكر في الدم، وتراكم الدهون في الكبد.

اللحوم الحمراء الغنية بالدهون المشبعة.

الخبز الأبيض، والأرز، والمعكرونة المصنعة من الدقيق الأبيض المعالج بدرجة عالية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم بسبب نقص الألياف.

الأطعمة الغنية بالدهون والسعرات الحرارية، كالأطعمة المقلية، والوجبات السريعة، والمحاريات النيئة أو غير المطبوخة جيداً.

الأملاح، ويؤدي تناول كميات كبيرة من الأملاح لاحتفاظ الجسم بالماء الزائد، ما يشكل ضغطاً على الكبد ووظيفته الرئيسية المتمثلة في التخلص من السموم والسوائل الزائدة في الجسم.

اضافة الى تجنب تناول الكحول بشكل تام، لمنع الاصابة بمرض التهاب الكبد الدهني الكحولي.