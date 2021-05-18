طريقة عمل خبز الصاج بطريقة تحفة وجميلة سوف تعجب معظم الستات المحترفة

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يعتبر خبز الصاج من المخبوزات الرقيقة التي يتم تحضيرها من خلال الصاج الساخن، وتعد طريقة إعداده من أبسط الطرق وأسهلها لذلك نشجع كل أم بعدم التكاسل عن القيام بعمله في المنزل، وهذا الخبز يتم عمله من خلال رقه على شكل خبز رقيق جداً حيث أن عجينته لا تتطلب تخمير كثير حتى يصبح إسفنجي، ويتم تناول أي نوع من الاطعمه به ويستخدم في لفائف الشاورما، وهو يعد من أنواع الخبز المشهورة في كثير من الدول العربية مثل سوريا وفلسطين ويعود أصله إلى الدولة العثمانية، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات خبز الصاج وطريقة تحضيره.مكونات عمل خبز الصاج
يتكون خبز الصاج من مجموعة مكونات لا تكلف من يقوم بعمله شئ لأنها قليلة وهي كما يلي:
- ٥ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- زيت للوجه حسب الحاجة.
يتم تحضير هذا الخبز بخطوات مترتبة وغير محيرة وهي كما يلي:
- في البداية نعمل بتخمير الخميرة وذلك عن طريق وضع الخميرة المحددة على ربع كوب من الماء الدافئ وليس الساخن وملعقة السكر، ونقلبهم جيداً ونغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ١٠ دقائق حتى تخمر.
- ننخل الدقيق جيداً ونقلب به كمية الملح المحددة ونضعهم في اناء العجن، ثم نضع على جزء كبير من كمية الدقيق الخميرة والسكر والماء، ونعجنهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع إضافة باقي كمية الدقيق بالتدريج حتى نلم العجينة إذا كانت طرية وغير متماسكة.
- نعجن العجينة لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح سهلة التشكيل.
- ندهن العجينة بقليل من الزيت ونتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن تخمر نعجنها لمدة دقيقتين ثم نقسمها إلى كرات متساوية ومناسبة الحجم.
- نرق ( ننشب ) الكرات حتى تصبح رقيقة جداً دون أن تتمزق، نضع العجين على الصاج الساخن لمدة ٣٠ ثانية أو أكثر ثم نقلبها على الناحية الأخرى لمدة ٣٠ ثانية أيضاً.
- بعد ذلك نضع الخبز في كيس حتى لا يجف ويتكسر ونقدمه بألف هنا وشفا.
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يعتبر خبز الصاج من المخبوزات الرقيقة التي يتم تحضيرها من خلال الصاج الساخن، وتعد طريقة إعداده من أبسط الطرق وأسهلها لذلك نشجع كل أم بعدم التكاسل عن القيام بعمله في المنزل، وهذا الخبز يتم عمله من خلال رقه على شكل خبز رقيق جداً حيث أن عجينته لا تتطلب تخمير كثير حتى يصبح إسفنجي، ويتم تناول أي نوع من الاطعمه به ويستخدم في لفائف الشاورما، وهو يعد من أنواع الخبز المشهورة في كثير من الدول العربية مثل سوريا وفلسطين ويعود أصله إلى الدولة العثمانية، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات خبز الصاج وطريقة تحضيره.مكونات عمل خبز الصاج
يتكون خبز الصاج من مجموعة مكونات لا تكلف من يقوم بعمله شئ لأنها قليلة وهي كما يلي:
- ٥ أكواب من الدقيق.
- ٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- كوب وربع من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- زيت للوجه حسب الحاجة.
يتم تحضير هذا الخبز بخطوات مترتبة وغير محيرة وهي كما يلي:
- في البداية نعمل بتخمير الخميرة وذلك عن طريق وضع الخميرة المحددة على ربع كوب من الماء الدافئ وليس الساخن وملعقة السكر، ونقلبهم جيداً ونغطيها ونتركها في مكان دافئ لمدة ١٠ دقائق حتى تخمر.
- ننخل الدقيق جيداً ونقلب به كمية الملح المحددة ونضعهم في اناء العجن، ثم نضع على جزء كبير من كمية الدقيق الخميرة والسكر والماء، ونعجنهم جيداً حتى تتجانس المكونات مع إضافة باقي كمية الدقيق بالتدريج حتى نلم العجينة إذا كانت طرية وغير متماسكة.
- نعجن العجينة لمدة ١٠ دقائق حتى تصبح سهلة التشكيل.
- ندهن العجينة بقليل من الزيت ونتركها لمدة ساعة أو أكثر حتى يتضاعف حجمها.
- بعد أن تخمر نعجنها لمدة دقيقتين ثم نقسمها إلى كرات متساوية ومناسبة الحجم.
- نرق ( ننشب ) الكرات حتى تصبح رقيقة جداً دون أن تتمزق، نضع العجين على الصاج الساخن لمدة ٣٠ ثانية أو أكثر ثم نقلبها على الناحية الأخرى لمدة ٣٠ ثانية أيضاً.
- بعد ذلك نضع الخبز في كيس حتى لا يجف ويتكسر ونقدمه بألف هنا وشفا.
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