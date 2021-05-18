طريقة عمل خبز الصاج بطريقة تحفة وجميلة سوف تعجب معظم الستات المحترفة

يعتبر خبز الصاج من المخبوزات الرقيقة التي يتم تحضيرها من خلال الصاج الساخن، وتعد طريقة إعداده من أبسط الطرق وأسهلها لذلك نشجع كل أم بعدم التكاسل عن القيام بعمله في المنزل، وهذا الخبز يتم عمله من خلال رقه على شكل خبز رقيق جداً حيث أن عجينته لا تتطلب تخمير كثير حتى يصبح إسفنجي، ويتم تناول أي نوع من الاطعمه به ويستخدم في لفائف الشاورما، وهو يعد من أنواع الخبز المشهورة في كثير من الدول العربية مثل سوريا وفلسطين ويعود أصله إلى الدولة العثمانية، وفي هذا الموضوع سوف نتعرف على مكونات خبز الصاج وطريقة تحضيره.

مكونات عمل خبز الصاج

يتكون خبز الصاج من مجموعة مكونات لا تكلف من يقوم بعمله شئ لأنها قليلة وهي كما يلي:

٥ أكواب من الدقيق.

٢ ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوب وربع من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للوجه حسب الحاجة.

طريقة الإعداد والتحضير

يتم تحضير هذا الخبز بخطوات مترتبة وغير محيرة وهي كما يلي: