طريقة عمل الجريش الأحمر يعد أحد الوجبات التي يتم تحضيرها في بلاد الشام وأيضاً شبه الجزيرة العربية في مدينة نجد خاصةً، ويتكون من مجموعة من المكونات حيث يمكنك عمله باللبن أو اللحم أو غيرها، لذا سوف نوضح لكم بعض المعلومات التي تخص تلك الموضوع عبر مقالنا هذا.

طريقة عمل الجريش الأحمر

تتساءل الكثير عن طريقة عمله في البيت لكي يتمكن من تحضيره، لذا يمكنكم عمله باللحم أو إضافة اي مكون آخر على حسب رغبة أفراد العائلة، لذا سوف نوضح لكم خطواته عبر السطور التالية:

كيلو فقط من الجريش.

كمية مناسبة من اللحم المقطع إلى قطع صغيرة الحجم.

أربع حبات من الطماطم المفرومة.

أربع حبات من البصل المفروم.

كوب فقط من السمن.

ملعقتان كبيرتان من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر.

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نرفع قدر على نار متوسطة الحرارة ونضع بها السمن ويترك حتى يذوب. نضع البصل المفروم وتقبل حتى يذبل ثم نضيف بعد ذلك البهارات، والملح، والملح، والطماطم المفرومة، ونخلطهم بشكل جيد. نضيف إلى المزيج السابق الماء ويترك على النار هادئة ويترك حتى تتجانس المكونات وتنصح. نرفع الخليط من النار ثم نضع في طبق التقديم.

مكونات الجريش الأحمرطريقة تحضير وعمل الجريش الأحمرفوائد الجريش

الجريش يحتوي على العديد من الفوائد الهامة لصحة الجسم، لذا من أبرز فوائده ما يلي:

يساهم في حماية الجسم من الإصابة بسرطان القولون.

علاج فعال لمشاكل الهضم حيث يحتوي على مجموعة كبيرة من الألياف.

يحمي الجسم من الأمراض مثل مرض السكري، وسرطان الثدي إلى حد كبير جداً، لذا ينصح بتناوله من حين لآخر.

يحد من ارتفاع الكوليسترول بالإضافة إلى تجنب تركه مكشوفاً لكي لا تتراكم عليه طبقة أخرى جافة.

إلى هنا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان طريقة عمل الجريش الأحمر ونود أن يكون نال أعجابكم وفي حال رغبتكم في الاستفسار عن اي أمر يمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات.